Detik-detik menegangkan terjadi pada akhir Lyon-Fener. Saat tim Turki merayakan kelolosan ke babak berikutnya, Guendouzi ingin memprovokasi lawan dengan melakukan, antara lain, isyarat Jul (seorang rapper asal Marseille). Gestur itu memicu reaksi suporter Lyon dan para pemain yang mencoba main hakim sendiri. Perkelahian pun pecah di lapangan, dengan para pemain dipisahkan oleh staf teknis. Tertangkap kamera, eks Lazio itu kemudian berteriak "Allez l’OM", yang berarti "Ayo Marseille".





Namun, momen-momen paling tegang masih belum terjadi. Saat kedua tim meninggalkan lapangan untuk menuju ruang ganti, beberapa pemain dari kedua klub terlibat bentrokan di terowongan. Di media sosial, beberapa video yang memperlihatkan ketegangan besar secara umum dan benar-benar seperti perburuan manusia langsung menjadi viral. Di ruang sempit terowongan itu, keributan pecah dan melibatkan lebih dari dua puluh pemain serta anggota staf, dengan pukulan, tamparan, dan aksi saling kejar yang liar. Selain Guendouzi, salah satu yang paling beringas juga adalah eks Juve Openda yang, dalam sebuah video, terlihat sedang memeriksa luka di wajahnya yang baru saja dibuat oleh lawan.





Namun, semuanya sudah bermula sejak sebelum pertandingan. Disiuli sejak pemanasan dan sepanjang laga di Groupama Stadium, Guendouzi menoleh ke sektor suporter OL dan beberapa kali menunjukkan jari tengah kepada mereka. Atas gestur ini, eks Lazio itu bahkan bisa saja dijatuhi skorsing tetapi sanksi juga bisa menimpa beberapa tokoh utama dalam perkelahian ala saloon ini.