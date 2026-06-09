AFP
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Lyon dan John Textor kembali berseteru setelah klub Prancis tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap investor asal Amerika Serikat
Pengaduan resmi telah diajukan
Menurut RMC Sport, Lyon dan perusahaan induknya, Eagle Football Group, mengeluarkan pernyataan pada Senin ini yang menegaskan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan hukum resmi ke sistem peradilan Prancis. Meskipun diajukan terhadap "X", proses hukum ini jelas-jelas ditujukan kepada Textor dan cara ia mengelola klub antara Mei 2023 dan Juni 2025. Pihak Prancis tersebut mengonfirmasi bahwa mereka secara resmi "menargetkan fakta-fakta yang kemungkinan besar mengindikasikan tindak pidana penyalahgunaan aset perusahaan, penyalahgunaan aset perusahaan yang diperberat, dan keterlibatan dalam kedua tindak pidana tersebut." Meskipun eksekutif asal Amerika tersebut mencoba kembali secara paksa pada awal 2026, jajaran manajemen saat ini kini secara definitif telah mengambil inisiatif untuk mengungkap sejauh mana kerusakan yang ditinggalkan.
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Temuan audit internal yang merugikan
Tindakan hukum ini bermula dari audit internal independen yang ditugaskan oleh dewan direksi pada Desember lalu, dengan laporan akhir diserahkan oleh pengacara eksternal pada awal Juni. Menurut dokumen yang ditinjau oleh dewan direksi pada Senin ini, para penyelidik menemukan adanya "ketidakteraturan yang disengaja dalam kegiatan perusahaan" serta "ketidaktransparanan sistematis dalam pengelolaan keuangan."
Pernyataan resmi tersebut merinci penyimpangan besar-besaran di seluruh jaringan multi-klub: "Laporan tersebut juga menyoroti aliran keuangan sebesar beberapa ratus juta euro yang tampaknya dilakukan tanpa justifikasi ekonomi, terlebih lagi dalam konteks yang ditandai oleh masalah arus kas yang serius dan keterlambatan pembayaran iuran jaminan sosial." Temuan-temuan yang menghancurkan ini mengungkap realitas keuangan yang bencana yang dialami selama masa pemerintahan kontroversial sebelumnya.
Transaksi transfer yang meragukan
Inti dari aktivitas mencurigakan ini adalah pergerakan transfer yang membingungkan di antara klub-klub di bawah naungan Eagle, khususnya yang melibatkan klub Brasil Botafogo. Sebagai contoh, Lyon membayar lebih dari €40 juta untuk merekrut Igor Jesus, namun sang pemain tak pernah menginjakkan kaki di Prancis sebelum akhirnya bergabung dengan Nottingham Forest.
Demikian pula, transfer Luiz Henrique ke Zenit St Petersburg secara misterius menghasilkan cek dalam jumlah besar bagi klub Prancis tersebut meskipun ia tidak pernah bermain untuk mereka. Sebagai peringatan akan tindakan lebih lanjut, Eagle Football Group menyatakan: "EFG terus melakukan penyelidikan dan akan menangani, jika diperlukan, pengaduan tambahan yang dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Perusahaan juga akan terus melaporkan setiap temuan yang dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan keuangan kepada Jaksa Penuntut Umum Lyon."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi klub ini?
Ke depan, para pemimpin saat ini, Michele Kang dan Michael Gerlinger, dihadapkan pada tugas berat untuk merestrukturisasi keuangan klub yang terpuruk dan memitigasi dampak menghancurkan dari era sebelumnya. Saat mereka menerapkan reformasi ekonomi yang ketat dan menunggu proses hukum berjalan, pembenahan keuangan yang ketat ini dapat menjadi langkah awal yang diperlukan menjelang kemungkinan penjualan klub raksasa Prancis tersebut dalam jangka menengah.