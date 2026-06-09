Lyon dan John Textor kembali berseteru setelah klub Prancis tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap investor asal Amerika Serikat

Tindakan hukum ini bermula dari audit internal independen yang ditugaskan oleh dewan direksi pada Desember lalu, dengan laporan akhir diserahkan oleh pengacara eksternal pada awal Juni. Menurut dokumen yang ditinjau oleh dewan direksi pada Senin ini, para penyelidik menemukan adanya "ketidakteraturan yang disengaja dalam kegiatan perusahaan" serta "ketidaktransparanan sistematis dalam pengelolaan keuangan."

Pernyataan resmi tersebut merinci penyimpangan besar-besaran di seluruh jaringan multi-klub: "Laporan tersebut juga menyoroti aliran keuangan sebesar beberapa ratus juta euro yang tampaknya dilakukan tanpa justifikasi ekonomi, terlebih lagi dalam konteks yang ditandai oleh masalah arus kas yang serius dan keterlambatan pembayaran iuran jaminan sosial." Temuan-temuan yang menghancurkan ini mengungkap realitas keuangan yang bencana yang dialami selama masa pemerintahan kontroversial sebelumnya.