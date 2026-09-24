Ada satu tim di Prancis yang sedang mengejutkan semua orang. Itu adalah Lyon asuhan Paulo Fonseca, berada di posisi kedua Ligue 1 di belakang Monaco, di depan Marseille, Lens, dan Paris Saint-Germain. Memang benar bahwa di Marseille, karena masalah ekonomi, segalanya tidak berjalan ke arah yang tepat dan tim itu tidak dipersiapkan untuk bersaing di posisi-posisi teratas, tetapi memiliki poin lebih banyak daripada tim peraih dua gelar juara Eropa dan Sang et Or, kejutan sesungguhnya pada musim 2025-2026, jelas bukan hal sepele. Pekerjaan yang dilakukan mantan pelatih AC Milan itu, yang tiba di Parc OL pada Januari 2025, terlihat jelas oleh semua orang. Dalam waktu satu setengah tahun, ia telah membangun sebuah tim yang solid, dengan identitasnya sendiri, yang bisa bersaing dengan siapa pun. Semua itu tanpa kemungkinan berinvestasi besar di bursa transfer.