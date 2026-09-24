Ada satu tim di Prancis yang sedang mengejutkan semua orang. Itu adalah Lyon asuhan Paulo Fonseca, berada di posisi kedua Ligue 1 di belakang Monaco, di depan Marseille, Lens, dan Paris Saint-Germain. Memang benar bahwa di Marseille, karena masalah ekonomi, segalanya tidak berjalan ke arah yang tepat dan tim itu tidak dipersiapkan untuk bersaing di posisi-posisi teratas, tetapi memiliki poin lebih banyak daripada tim peraih dua gelar juara Eropa dan Sang et Or, kejutan sesungguhnya pada musim 2025-2026, jelas bukan hal sepele. Pekerjaan yang dilakukan mantan pelatih AC Milan itu, yang tiba di Parc OL pada Januari 2025, terlihat jelas oleh semua orang. Dalam waktu satu setengah tahun, ia telah membangun sebuah tim yang solid, dengan identitasnya sendiri, yang bisa bersaing dengan siapa pun. Semua itu tanpa kemungkinan berinvestasi besar di bursa transfer.
Lyon asuhan Fonseca jadi kejutan di Ligue 1: juga berkat ‘orang-orang Italia’ Athekame dan Openda
Conti oke, tetapi investasi terbatas
Mencapai hasil dengan kemampuan belanja yang terbatas bukan hal mudah dalam sepak bola modern, Lyon sedang mencoba melakukannya, sadar bahwa masa-masa sulit masih belum berakhir. Setelah kepemimpinan John Textor yang sembrono, kendali beralih ke tangan Michele Kang, yang merestrukturisasi klub dan menyuntikkan dana baru untuk menstabilkan situasi aset. Dan pada Juni lalu, untuk tahun kedua secara beruntun, klub itu dengan gemilang melewati pemeriksaan DNCG, badan Prancis yang mengawasi keuangan, yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada Olympique Lyon, sehingga menjamin ketenangan administratif untuk musim ini.
Pemain-pemain besar pergi, para pemain ‘Italia’ masuk
Pada musim panas, Lyon terpaksa melepas permata mereka Afonso Moreira (ke Bayer Leverkusen) dan Fofana (sempat diminati Roma, lalu berlabuh di Sunderland), serta Satriano dan Maitland-Niles, dengan memasukkan ke dalam skuad dua pemain yang tengah mencari kebangkitan setelah periode naik-turun di Italia, yaitu Openda dari Juventus dan Athekame dari Milan, yang sudah mencetak dua gol di liga. Mereka kemudian disusul gelandang Bidstrup dan winger Nakamura, pemain-pemain yang tidak terlalu menyedot perhatian media tetapi jelas sangat fungsional. Gagasan pihak yang mengurus transfer adalah itu: menemukan tambahan kekuatan yang bisa beradaptasi dengan sepak bola ofensif racikan Fonseca, yang bertugas menyatukan mereka. Dan menjadikan mereka besar.
Pertahanan terbaik dan serangan terbaik
Lyon tampil efektif, baik dalam bertahan maupun menyerang. Lyon memiliki lini pertahanan terbaik di Ligue 1, dengan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan (di lima liga top Eropa hanya Cagliati yang mencatat angka yang sama), serta serangan terbaik bersama Strasbourg, dengan 10 gol yang dicetak. Top skor mereka, dengan 3 gol, adalah Nuamah, winger asal Ghana yang direkrut pada 2024 dari RWDM Brussels, dalam lini yang juga bisa mengandalkan kapten Tolisso, Gone sepenuhnya, dan Sulc, Pemain Terbaik Ceko Tahun 2025, yang mencetak 11 gol musim lalu.
Ujian sesungguhnya
Masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir, musim baru saja dimulai, setelah jeda internasional Lyon akan bermain setiap tiga hari sekali, antara liga dan Liga Europa, yang diawali dengan kemenangan 2-1 di Brussel melawan Anderlecht. Lyon akan kembali bermain pada 9 Oktober di markas Lens, lalu, hingga jeda November untuk agenda Nations League, akan menghadapi Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad, dan Brest, laga-laga yang akan memberi tahu kita apakah tim asuhan Fonseca ini bisa bermimpi besar atau harus puas berjuang untuk satu tempat di Eropa.
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