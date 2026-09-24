Ada satu tim di Prancis yang sedang mengejutkan semua orang. Itu adalah Lyon asuhan Paulo Fonseca, berada di posisi kedua Ligue 1 di belakang Monaco, di depan Marseille, Lens, dan Paris Saint-Germain. Memang benar bahwa di OM, karena masalah ekonomi, situasinya tidak berjalan ke arah yang tepat dan tim itu tidak diperlengkapi untuk bersaing di posisi teratas, tetapi memiliki poin lebih banyak daripada tim yang dua kali juara Eropa dan Lens, kejutan sesungguhnya musim 2025-2026, jelas bukan hal sepele. Pekerjaan yang dilakukan mantan pelatih Milan itu, yang tiba di Parc OL pada Januari 2025, terlihat jelas oleh semua orang; dalam satu setengah tahun ia telah membangun sebuah tim yang solid, dengan identitasnya sendiri, yang mampu bersaing dengan siapa pun. Semua ini tanpa kemungkinan berinvestasi besar di bursa transfer.
Lyon asuhan Fonseca jadi kejutan di Ligue 1: berkat juga kontribusi Athekame dan Openda yang 'Italia'
Conti oke, tetapi investasinya terbatas
Mencapai hasil dengan kemungkinan belanja yang terbatas bukan hal mudah dalam sepak bola modern, Lyon sedang mencobanya, dengan kesadaran bahwa masa-masa sulit belum berakhir. Setelah pengelolaan serampangan John Textor, kendali beralih ke tangan Michele Kang, yang merestrukturisasi klub dengan menyuntikkan dana baru untuk menstabilkan situasi aset. Dan pada Juni lalu, untuk tahun kedua berturut-turut, klub itu kembali lolos dengan sangat baik dalam pemeriksaan DNCG, lembaga Prancis yang mengawasi keuangan, yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada Olympique Lyon, sehingga menjamin ketenangan administratif untuk musim ini.
Para pemain bintang pergi, para 'pemain Italia' masuk
Pada musim panas, Lyon terpaksa melepas permata mereka, Afonso Moreira (ke Bayer Leverkusen) dan Fofana (sempat diminati Roma, lalu berlabuh ke Sunderland), ditambah Satriano dan Maitland-Niles, sambil memasukkan ke dalam skuad dua pemain yang tengah mencari kebangkitan setelah periode naik-turun di Italia, yakni Openda dari Juventus dan Athekame dari AC Milan, yang sudah mencetak dua gol di liga. Selain itu, mereka juga mendatangkan gelandang Bidstrup dan penyerang sayap Nakamura, pemain yang tidak terlalu menyita sorotan media tetapi jelas sangat fungsional. Ide pihak yang menangani transfer adalah itu: menemukan penguatan yang bisa beradaptasi dengan sepak bola ofensif Fonseca, yang bertugas meramu mereka. Dan menjadikan mereka pemain besar.
Pertahanan terbaik dan serangan terbaik
Lyon tampil efektif, baik dalam bertahan maupun menyerang. Lyon memiliki lini pertahanan terbaik di Ligue 1, dengan hanya dua gol kebobolan dalam lima pertandingan (di lima liga top Eropa hanya Cagliati yang memiliki angka serupa), dan lini serang terbaik bersama Strasbourg, dengan 10 gol yang dicetak. Top skor tim, dengan 3 gol, adalah Nuamah, winger asal Ghana yang direkrut pada 2024 dari RWDM Brussels, dalam lini yang juga bisa mengandalkan kapten Tolisso, Gone sepenuhnya, dan Sulc, Pemain Terbaik Ceko 2025, pencetak 11 gol musim lalu.
Ujian sesungguhnya
Masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir, musim baru saja dimulai, setelah jeda internasional Lyon akan bermain setiap tiga hari, antara liga dan Liga Europa, yang diawali dengan kemenangan 2-1 di Brussels atas Anderlecht. Lyon akan kembali bermain pada 9 Oktober di markas Lens, lalu, hingga jeda November untuk laga Nations League, akan menghadapi Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad, dan Brest, laga-laga yang akan memberi tahu kita apakah tim Fonseca adalah tim yang bisa bermimpi besar atau harus puas berjuang untuk satu tempat di Eropa.
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