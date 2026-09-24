Ada satu tim di Prancis yang sedang mengejutkan semua orang. Itu adalah Lyon asuhan Paulo Fonseca, berada di posisi kedua Ligue 1 di belakang Monaco, di depan Marseille, Lens, dan Paris Saint-Germain. Memang benar bahwa di OM, karena masalah ekonomi, situasinya tidak berjalan ke arah yang tepat dan tim itu tidak diperlengkapi untuk bersaing di posisi teratas, tetapi memiliki poin lebih banyak daripada tim yang dua kali juara Eropa dan Lens, kejutan sesungguhnya musim 2025-2026, jelas bukan hal sepele. Pekerjaan yang dilakukan mantan pelatih Milan itu, yang tiba di Parc OL pada Januari 2025, terlihat jelas oleh semua orang; dalam satu setengah tahun ia telah membangun sebuah tim yang solid, dengan identitasnya sendiri, yang mampu bersaing dengan siapa pun. Semua ini tanpa kemungkinan berinvestasi besar di bursa transfer.