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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Lusa aku akan berusia 59 tahun - dan masih saja bodoh": Jürgen Klopp meminta maaf atas komentar yang "terucap tanpa pikir panjang" kepada pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann

World Cup
Germany
Germany vs Curacao
J. Nagelsmann

Jürgen Klopp, mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool, telah meminta maaf kepada pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann atas komentarnya yang "bodoh".

Dalam siaran pertandingan pembuka Piala Dunia pada Kamis lalu, Klopp—yang bertindak sebagai pakar sepak bola di MagentaTV—menimbulkan kehebohan dengan satu kalimatnya saat membahas timnas Jerman: "Untungnya Julian Nagelsmann yang mengatur susunan pemain—untuk saat ini. Untuk saat ini." Rekan pakar lainnya, Thomas Müller, menambahkan sambil tertawa: "Kloppo, ini baru Juni! Kamu sudah ke September." 

Pernyataan-pernyataan tersebut, yang menyiratkan bahwa keduanya memperkirakan pelatih timnas Jerman akan dipecat setelah Piala Dunia yang mungkin berantakan, menimbulkan kegemparan - meskipun dimaksudkan sebagai lelucon. Di antara lain, mantan pemain timnas Stefan Effenberg dan Andreas Möller mengkritik pernyataan Klopp dan menyebutnya sebagai "hal yang tidak boleh dilakukan" di Sport1. "Itu sama sekali tidak boleh. Itu sedikit tidak sopan," kata Möller. 

  • Setelah kemenangan 7-1 tim nasional Jerman atas Curacao, Klopp angkat bicara saat wawancara dengan Nagelsmann sudah selesai: "Kita masih harus punya waktu. Karena kita sudah banyak membicarakan tim ini: Thomas dan saya juga merasa sebagai bagian dari tim, secara tidak resmi. Kami ada di pihak kalian," tegasnya kepada pelatih tim nasional.

    "Kata yang paling tidak pantas tahun ini sudah saya temukan: yaitu 'masih'. Saya seharusnya bisa menahan diri, tapi sudah terlambat dan saya sedang di televisi. Itu terucap begitu saja dan sama sekali tidak relevan. Lusa saya akan berusia 59 tahun – dan saya masih bodoh," kata Klopp dengan nada mengkritik diri sendiri.

    Klopp berusaha segera menutup topik sampingan ini, sementara Nagelsmann mendengarkan permintaan maaf tersebut tanpa memberikan komentar. "Kami sepenuhnya berada di pihak kalian. Tidak ada yang akan kami lakukan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan," ringkas mantan pelatih itu sebagai penutup.

    Jerman akan melanjutkan turnamen ini pada Sabtu (pukul 22.00) dengan pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading. Pada Kamis, 25 Juni, akan dilanjutkan dengan pertandingan ketiga melawan Ekuador (pukul 22.00).

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