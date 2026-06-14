"Lusa aku akan berusia 59 tahun - dan masih saja bodoh": Jürgen Klopp meminta maaf atas komentar yang "terucap tanpa pikir panjang" kepada pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann

Dalam siaran pertandingan pembuka Piala Dunia pada Kamis lalu, Klopp—yang bertindak sebagai pakar sepak bola di MagentaTV—menimbulkan kehebohan dengan satu kalimatnya saat membahas timnas Jerman: "Untungnya Julian Nagelsmann yang mengatur susunan pemain—untuk saat ini. Untuk saat ini." Rekan pakar lainnya, Thomas Müller, menambahkan sambil tertawa: "Kloppo, ini baru Juni! Kamu sudah ke September."
Pernyataan-pernyataan tersebut, yang menyiratkan bahwa keduanya memperkirakan pelatih timnas Jerman akan dipecat setelah Piala Dunia yang mungkin berantakan, menimbulkan kegemparan - meskipun dimaksudkan sebagai lelucon. Di antara lain, mantan pemain timnas Stefan Effenberg dan Andreas Möller mengkritik pernyataan Klopp dan menyebutnya sebagai "hal yang tidak boleh dilakukan" di Sport1. "Itu sama sekali tidak boleh. Itu sedikit tidak sopan," kata Möller.