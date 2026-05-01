Lupakan Anthony Gordon, rekrut saja Marcus Rashford! Bayern Munich disarankan untuk memberikan €30 juta yang diminta Man Utd untuk ‘pemain hebat’ tersebut dan menggagalkan rencana Barcelona
Pertarungan sengit dalam transfer pemain
Bayern berada di persimpangan jalan terkait perekrutan musim panas mereka, dengan Gordon dari Newcastle muncul sebagai alternatif konkret bagi bintang muda RB Leipzig yang mahal, Yan Diomande. Sementara The Magpies meminta setidaknya €80 juta (£69 juta/$94 juta) untuk Gordon guna memenuhi regulasi keuangan, sebuah peluang yang lebih terjangkau telah muncul yang melibatkan Rashford. Saat ini sedang menyelesaikan masa peminjaman yang produktif di Barcelona, masa depan pemain berusia 28 tahun itu tidak pasti karena klub Catalan tersebut ragu untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai €30 juta, dan lebih memilih perpanjangan masa peminjaman untuk mengatasi kendala keuangan yang sedang mereka hadapi.
Alasan yang mendukung Rashford
Mantan gelandang Liverpool dan Bayern, Hamann, yakin bahwa juara terbanyak Jerman itu harus bergerak cepat untuk mendatangkan lulusan akademi United tersebut. Dalam wawancara dengan BetKing, Hamann mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan teknis sang penyerang serta potensinya untuk bangkit kembali dalam kariernya. Ia menyatakan: “Apakah Bayern harus merekrut Marcus Rashford? 100%. Saya sangat menyukai pemain ini. Menurut saya, dia adalah pemain yang brilian. Saya agak terkejut dengan apa yang terjadi karena saya melihatnya sejak awal saat dia pindah ke Barcelona. Dia mencetak beberapa gol brilian dan berkolaborasi dengan baik bersama tim."
Nilai di pasar
Dengan Gordon yang memandang kepindahan ke Munich sebagai langkah logis menyusul kesuksesan Michael Olise, Hamann berpendapat bahwa Rashford menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dengan biaya yang jauh lebih murah. Melanjutkan penilaiannya melalui BetKing, ia menambahkan: “Dia memiliki teknik yang hebat, teknik menembak yang brilian, dan tendangan yang mematikan. Dia cepat dalam bereaksi. Dia jelas seorang pemain, menurut saya, jika Anda menginginkan pemain yang bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan.
“Dengan Bayern Munich, saya akan jauh lebih memilihnya, pilihan saya, daripada Anthony Gordon karena, Anda tahu, dengan Gordon, saya pikir dia terlalu bagus untuk menjadi cadangan. Tapi saya pikir Rashford, yang perlu atau ingin menghidupkan kembali kariernya setelah tampil gemilang di Manchester United, saya pikir dia pemain yang brilian, dan dengan harga 25 atau 30 juta, saya pikir Bayern bisa mendapatkan yang jauh lebih buruk.”
Negosiasi krusial pada musim panas
United kini harus memutuskan apakah akan memberikan Barcelona pinjaman kedua atau tetap bersikeras untuk penjualan permanen, yang bisa membuka peluang bagi Bayern untuk bergerak. Meskipun Hansi Flick telah menyetujui Rashford tetap di Spanyol setelah mencatatkan 13 gol dan 13 assist sepanjang musim, penolakan Blaugrana untuk membayar biaya sebesar €30 juta menciptakan situasi yang tidak menentu. Jika Bayern mengalihkan fokus dari kesepakatan Gordon senilai €80 juta, mereka dapat merekrut pemain internasional yang sudah teruji sekaligus menggagalkan rencana taktis rival Eropa mereka untuk musim 2026-27.