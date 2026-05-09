Luke Shaw terkesima dengan gaya hidup Cristiano Ronaldo dan mentalitas Zlatan Ibrahimovic yang 'sangat agresif' saat bintang Man Utd itu memilih panutannya
Shaw mengenang para pemain yang memengaruhi kariernya
Bek Manchester United itu berbicara tentang para pemain yang paling membekas dalam ingatannya selama kariernya. Shaw menyebut Ronaldo sebagai sosok yang paling menonjol di antara mantan rekan setimnya, terutama selama masa kedua sang penyerang asal Portugal itu di Old Trafford. Ia juga mengaku terkesan dengan fisik Ibrahimovic, yang menurutnya memiliki pendekatan yang intens, tidak hanya dalam pertandingan tetapi bahkan dalam sesi latihan yang paling santai sekalipun.
Shaw memuji profesionalisme Ronaldo
Ronaldo kembali ke Manchester United pada tahun 2021 dan, meski masa baktinya di sana berakhir dengan kontroversi, Shaw mengatakan bahwa menyaksikan dari dekat rutinitas harian pemenang Ballon d’Or lima kali itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Shaw menjelaskan bagaimana dedikasi Ronaldo langsung terlihat saat mereka berdua berlatih bersama di Carrington.
"Saya merasa sangat beruntung dengan para pemain yang pernah saya mainkan bersama," kata bek kiri itu di situs web resmi klub. "Saya bisa menyebutkan banyak nama, tapi menurut saya yang teratas adalah, dan haruslah, Cristiano. Saya merasa Anda bisa dengan mudah melihat mengapa dia tetap di puncak selama bertahun-tahun. Dedikasinya, seberapa profesionalnya dia."
"Dia telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia selama bertahun-tahun, tapi hanya dengan melihat cara dia hidup, cara dia mempersiapkan diri, dedikasinya terhadap apa yang dia lakukan sebelum dan sesudah latihan. Sejujurnya, sungguh menyenangkan bisa melihat hal itu."
Terkagum-kagum dengan mentalitas Ibrahimovic
Shaw juga menyoroti mentalitas yang dibawa Ibrahimovic ke Old Trafford setelah kedatangan striker asal Swedia itu pada tahun 2016. Bek kiri tersebut bahkan mengakui bahwa sebuah tim harus memiliki sosok seperti Ibrahimovic di ruang ganti.
"Saya rasa saya belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya," akunya. "Mentalitas pemenangnya adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Banyak pemain top yang memiliki mentalitas pemenang, tetapi mentalitasnya sangat, sangat kuat. Bahkan dalam pertandingan latihan kecil, dia selalu ingin menang. Maksud saya, jika Anda tidak menang dan berada di timnya, maka Anda akan mengetahuinya.
"Dia benar-benar, benar-benar agresif. Dan dia memang seperti itu, tapi menurut saya Anda membutuhkan orang-orang seperti itu di tim Anda. Anda membutuhkan seseorang seperti itu. Dia benar-benar, seperti yang saya katakan, sangat dedikatif. Saya pikir dia juga berada di puncak performanya. Tapi ya, dia adalah sosok yang benar-benar baik, dan semua orang menyukainya. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang tidak akur dengannya."
Sosok yang tak tergantikan di Manchester United
Shaw tetap menjadi pemain kunci dalam skuad Manchester United musim ini, dengan tampil sebagai starter di seluruh 35 pertandingan Liga Premier. Dengan kontraknya yang berlaku hingga 2027, dan The Red Devils yang telah memastikan diri berlaga di Liga Champions musim depan, pemain berusia 30 tahun ini bertekad membantu United meraih prestasi terbaik di kompetisi Eropa.