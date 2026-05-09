Luke Shaw terkesima dengan gaya hidup Cristiano Ronaldo dan mentalitas Zlatan Ibrahimovic yang 'sangat agresif' saat bintang Man Utd itu memilih panutannya

Ronaldo kembali ke Manchester United pada tahun 2021 dan, meski masa baktinya di sana berakhir dengan kontroversi, Shaw mengatakan bahwa menyaksikan dari dekat rutinitas harian pemenang Ballon d’Or lima kali itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Shaw menjelaskan bagaimana dedikasi Ronaldo langsung terlihat saat mereka berdua berlatih bersama di Carrington.

"Saya merasa sangat beruntung dengan para pemain yang pernah saya mainkan bersama," kata bek kiri itu di situs web resmi klub. "Saya bisa menyebutkan banyak nama, tapi menurut saya yang teratas adalah, dan haruslah, Cristiano. Saya merasa Anda bisa dengan mudah melihat mengapa dia tetap di puncak selama bertahun-tahun. Dedikasinya, seberapa profesionalnya dia."

"Dia telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia selama bertahun-tahun, tapi hanya dengan melihat cara dia hidup, cara dia mempersiapkan diri, dedikasinya terhadap apa yang dia lakukan sebelum dan sesudah latihan. Sejujurnya, sungguh menyenangkan bisa melihat hal itu."