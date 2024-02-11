Luke Shaw Cedera Lagi? Full-Back Manchester United Secara Mengejutkan Diganti Di Babak Pertama Meski Tampil Bagus Lawan Aston Villa

Luke Shaw Cedera Lagi? Full-Back Manchester United Secara Mengejutkan Diganti Di Babak Pertama Meski Tampil Bagus Lawan Aston VillaRichard Mills dan Adhe MakayasaGetty ImagesManchester UnitedLuke ShawAston VillaAston Villa v Manchester UnitedPremier LeagueLuke Shaw tidak kembali di babak kedua meski tampil kuat di 45 menit pertama untuk Manchester United melawan Aston Villa di Villa Park.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniUnited 1-0 up away to Aston Villa at HTShaw didn't return for second halfLindelof replaced England international