Luke Shaw Cedera Lagi? Full-Back Manchester United Secara Mengejutkan Diganti Di Babak Pertama Meski Tampil Bagus Lawan Aston Villa

Richard Mills dan Adhe Makayasa
Luke Shaw Manchester United 2022-23Getty Images
Manchester UnitedLuke ShawAston VillaAston Villa v Manchester UnitedPremier League

Luke Shaw tidak kembali di babak kedua meski tampil kuat di 45 menit pertama untuk Manchester United melawan Aston Villa di Villa Park.

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