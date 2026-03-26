Fokusnya tertuju pada beberapa pekan ke depan, yang sangat penting bagi masa depannya, bagi Napoli, dan bagi tim nasionalnya. Romelu Lukaku sedang berjuang untuk menjadi bintang di akhir musim ini setelah berbulan-bulan tertinggal, akibat cedera paha yang dialaminya pada Agustus lalu dan sangat memengaruhi performanya di musim 2025-26. Sejak beberapa minggu terakhir, pemain asal Belgia ini kembali menjadi aset penting bagi tim juara Italia saat ini, namun ia menyadari bahwa untuk kembali menjadi pilihan utama, ia harus tampil gemilang secara fisik. Napoli sedang bersaing untuk mendapatkan tempat di Liga Champions dan bermimpi meraih Scudetto, yang sulit namun secara matematis masih mungkin. Pada bulan Juni, Belgia akan terbang ke Amerika Serikat untuk mengejutkan dunia. Lukaku masih memiliki banyak hal untuk dikatakan dan diberikan, namun untuk mengubah hierarki di bawah asuhan Conte dan Garcia, ia harus dalam kondisi prima. Ia harus kembali menjadi Romelu Lukaku, salah satu dari 9 penyerang terbaik di dunia.
Lukaku menjalani latihan khusus untuk kembali bersinar: kabar baik bagi Napoli dan Belgia
TETAP DI EROPA UNTUK BEKERJA
Pada awal pekan ini, mantan pemain Inter, Chelsea, dan Manchester United tersebut telah tiba di tempat pemusatan latihan Belgia, namun kemudian memutuskan, atas kesepakatan dengan staf timnas Belgia, untuk tidak ikut serta dalam dua laga persahabatan melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Konfirmasi tersebut disampaikan oleh Vincent Mannaert, direktur teknis RBFA, federasi sepak bola Belgia: "Dia telah mempertimbangkan dengan cermat apa yang terbaik untuk sisa musimnya dan memutuskan untuk tidak berangkat ke AS. Kabar baiknya adalah tidak ada masalah kesehatan. Ini lebih tentang memahami cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi fase krusial bersama Napoli dan menjelang Piala Dunia. Kami tahu dua hal: Romelu sangat memahami kondisi tubuhnya dan benar-benar ingin tampil di Piala Dunia."
PERHATIAN TERHADAP DETAIL
Lukaku telah memutuskan untuk tetap tinggal di Belgia dan menjalani program latihan khusus, guna meningkatkan kondisi fisiknya serta mengoptimalkan performanya. Hal ini dilakukan agar ia dapat kembali menjadi aset berharga setelah jeda internasional. Pasca jeda tim nasional, standar yang diharapkan akan semakin tinggi; baik Napoli maupun Belgia membutuhkan performa terbaik dari pemain asal Belgia ini. Prioritas saat ini adalah memaksimalkan level performa dalam jangka pendek hingga menengah, dengan fokus pada semua aspek yang dapat membuat perbedaan di fase krusial musim ini. Lukaku yang dalam kondisi prima merupakan aset bagi Napoli, yang di akhir musim dapat menurunkan lini serang yang mematikan bersama dirinya dan Hojlund, serta bagi Belgia, di mana ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan 89 gol.