Lukaku: "Kenyataannya, saya sedang cedera. Saya tidak membelakangi Napoli, tapi saya harus benar-benar pulih sepenuhnya secara medis"

Setelah berhari-hari dipenuhi spekulasi dan rumor mengenai ketidakhadiran Romelu Lukaku di Napoli, kemungkinan ultimatum, dan ancaman tindakan hukum, sang penyerang asal Belgia itu sendiri yang akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi situasinya. Melalui sebuah postingan di akun Instagram-nya, ia akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasan mengapa ia memperpanjang masa tinggalnya di Belgia.





Mantan pemain Inter dan Roma ini mengungkapkan bahwa ia merasa tidak sehat dan telah menjalani pemeriksaan di Belgia bersama dokter dan pelatih pribadinya, yang menunjukkan adanya peradangan pada otot fleksor pinggulnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjalani rehabilitasi di tanah airnya dan bukan di Napoli agar dapat "secara klinis pulih 100%". Namun, Lukaku menegaskan bahwa "ia tidak akan pernah berpaling dari Napoli".