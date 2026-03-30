Emanuele Tramacere

Lukaku: "Kenyataannya, saya sedang cedera. Saya tidak membelakangi Napoli, tapi saya harus benar-benar pulih sepenuhnya secara medis"

Penyerang tengah asal Belgia itu akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi kekacauan seputar ketidakhadirannya di Napoli melalui sebuah postingan di Instagram, di mana ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang cedera.

Setelah berhari-hari dipenuhi spekulasi dan rumor mengenai ketidakhadiran Romelu Lukaku di Napoli, kemungkinan ultimatum, dan ancaman tindakan hukum, sang penyerang asal Belgia itu sendiri yang akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi situasinya. Melalui sebuah postingan di akun Instagram-nya, ia akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasan mengapa ia memperpanjang masa tinggalnya di Belgia.


Mantan pemain Inter dan Roma ini mengungkapkan bahwa ia merasa tidak sehat dan telah menjalani pemeriksaan di Belgia bersama dokter dan pelatih pribadinya, yang menunjukkan adanya peradangan pada otot fleksor pinggulnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjalani rehabilitasi di tanah airnya dan bukan di Napoli agar dapat "secara klinis pulih 100%". Namun, Lukaku menegaskan bahwa "ia tidak akan pernah berpaling dari Napoli".

  • APA YANG TERJADI

    Kasus Lukaku bermula dari pernyataan pelatih timnas Belgia, Rudi Garcia, yang pada awalnya memanggil striker Belgia tersebut, namun kemudian mengonfirmasi bahwa ia akan dicoret dari skuad dan akan kembali ke Napoli.


    "Romelu Lukaku tidak akan ikut serta dalam laga persahabatan timnas Belgia melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Pemain Napoli tersebut akan kembali ke Napoli untuk memaksimalkan kondisi fisiknya."


    Namun, Lukaku tidak kembali ke Napoli, sehingga menimbulkan kekacauan seputar ketidakhadirannya di Castel Volturno sesuai kesepakatan.

  • PESAN DI MEDIA SOSIAL: "SAYA CEDERA"

    "Musim ini sangat berat bagi saya," tulis Lukaku, "saya harus menghadapi cedera dan kehilangan pribadi. Saya tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir ada banyak spekulasi mengenai situasi saya, dan penting untuk menjelaskan seluruh situasinya.


    Kenyataannya, dalam beberapa minggu terakhir saya tidak merasa baik secara fisik. Saya menjalani pemeriksaan saat berada di Belgia, dan terungkap bahwa ada peradangan pada otot fleksor pinggul.


    Mengingat ini adalah masalah kedua yang saya alami sejak kembali pada awal November, saya memutuskan untuk menjalani rehabilitasi di Belgia"

  • "SAYA TIDAK AKAN MENYERAH, TAPI SAYA HARUS DALAM KONDISI FISIK YANG SEMPURNA"

    "Saya yakin kalian sudah melihat wawancara yang saya berikan di Verona. Saya tidak akan pernah membelakangi Napoli; saya hanya ingin bermain dan menang bersama tim saya. Namun, saat ini saya harus memastikan bahwa kondisi fisik saya sudah 100% pulih: belakangan ini saya belum sepenuhnya pulih, dan hal itu berdampak pada kondisi mental saya"

  • "AKU AKAN MEMBANTU NAPOLI"

    "Tahun ini memang berat, tapi pada akhirnya aku akan berhasil dan akan membantu Napoli serta tim nasionalku mencapai tujuan masing-masing. Itulah satu-satunya hal yang aku inginkan."

