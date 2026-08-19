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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lukaku: "Di Napoli, tahun terburuk dalam hidup saya. Di Italia, hal-hal tertentu dilakukan untuk memboikot saya"

R. Lukaku
SSC Napoli
Fenerbahce

Penyerang Belgia itu, yang kini membela Fenerbahce, menilai musim terakhirnya dan menjelaskan alasan yang mendorongnya meninggalkan Napoli

Romelu Lukaku, mantan penyerang tengah Inter, Roma, dan Napoli, yang pindah pada bursa transfer ini dari Napoli ke Fenerbahce, berbicara kepada televisi Belgia. Berikut pernyataannya, yang dipastikan akan memicu perdebatan, seperti dikutip dari Sportmediaset.


"Saya menandatangani kontrak untuk satu musim dengan opsi satu musim lagi, saya berharap bisa menghormati dua tahun ini, setelah itu saya akan pulang ke rumah," jelas penyerang Belgia kelahiran 1993 itu. "Saya akan segera kembali bugar, saya selalu mengatakan bahwa saya ingin terus bermain sampai 2030, juga bersama tim nasional. Setelah itu, game over: ada banyak pemain yang bisa terus bermain sepak bola sampai usia 40 tahun. Ini soal mentalitas: jika Anda selalu mendengarkan pendapat orang lain, Anda akan menjadi tidak bahagia, tetapi saya menjaga diri saya sendiri. Sekarang saya sudah kembali."

  • Tentang musim lalu, dia berbicara tanpa tedeng aling-aling: "Itu adalah tahun terburuk dalam hidup saya". Kita ingat bahwa dalam setahun terakhir Lukaku mengalami duka atas kematian ayahnya, Roger, banyak masalah fisik, dan putusnya hubungan dengan Napoli.


    Lukaku melanjutkan: "Mengapa saya memilih pergi? Saya mendengar beberapa hal dan beberapa keputusan telah dibuat... Hanya itu. Kalau memang jadinya seperti itu, maka lebih baik bagi saya untuk pergi. Pernyataan bahwa saya tidak dalam kondisi bugar sama sekali tidak benar. Mungkin itu dikatakan di Italia untuk memboikot saya. Saya 100% bugar untuk bermain".

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