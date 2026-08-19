Romelu Lukaku, mantan penyerang tengah Inter, Roma, dan Napoli, yang pindah pada bursa transfer ini dari Napoli ke Fenerbahce, berbicara kepada televisi Belgia. Berikut pernyataannya, yang dipastikan akan memicu perdebatan, seperti dikutip dari Sportmediaset.





"Saya menandatangani kontrak untuk satu musim dengan opsi satu musim lagi, saya berharap bisa menghormati dua tahun ini, setelah itu saya akan pulang ke rumah," jelas penyerang Belgia kelahiran 1993 itu. "Saya akan segera kembali bugar, saya selalu mengatakan bahwa saya ingin terus bermain sampai 2030, juga bersama tim nasional. Setelah itu, game over: ada banyak pemain yang bisa terus bermain sepak bola sampai usia 40 tahun. Ini soal mentalitas: jika Anda selalu mendengarkan pendapat orang lain, Anda akan menjadi tidak bahagia, tetapi saya menjaga diri saya sendiri. Sekarang saya sudah kembali."