Luka Vuskovic memberi harapan bahwa ia akan tetap bertahan di Tottenham di tengah spekulasi transfer ke Barcelona
Masa depan yang cerah di London Utara
Vuskovic menegaskan niatnya dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pemain berusia 19 tahun ini saat ini sedang mengasah kemampuannya dengan status pinjaman di Hamburg di Bundesliga, di mana penampilannya yang gemilang telah menarik perhatian. Pemain muda ini awalnya setuju untuk bergabung dengan Spurs dari Hajduk Split musim panas lalu, namun ia menghabiskan musim ini untuk mengembangkan kemampuannya di luar negeri. Produktivitasnya sangat tinggi untuk seorang bek tengah, dengan mencetak lima gol dalam 25 penampilan. Sentuhan mencetak gol ini, dikombinasikan dengan kehadirannya di lini pertahanan, membuktikan bahwa nilainya sedang naik pesat di Eropa.
Vuskovic menanggapi rumor transfer
Saat berbicara secara langsung mengenai spekulasi seputar masa depannya, Vuskovic tetap bersikap realistis mengenai bursa transfer, namun ia menekankan komitmen jangka panjangnya. Bek tersebut memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan klub saat ini. "Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu," kata Vuskovic. "Itu bisa terjadi tahun depan, atau dalam 10 tahun. Saya tidak ingin menjanjikan apa pun kepada siapa pun. Setelah musim ini, saya akan kembali menjadi pemain Tottenham. Saya memiliki kontrak di sana hingga 2030." Komitmen penuh ini mengakhiri kekhawatiran bahwa ia mungkin akan mencari pindah permanen ke klub lain sebelum melakukan debut kompetitif untuk klub induknya.
Perombakan lini pertahanan untuk De Zerbi
Kembalinya bek tengah muda ini akan menjadi dorongan penting bagi De Zerbi, mengingat Tottenham akan menghadapi musim panas yang penuh gejolak. Barisan pertahanan diperkirakan akan terlihat sangat berbeda musim depan, dengan pemain veteran Ben Davies kemungkinan akan hengkang setelah kontraknya berakhir. Davies absen hingga akhir musim ini karena cedera patah pergelangan kaki. Selain itu, klub ini menghadapi ancaman degradasi yang mengejutkan, sehingga menimbulkan keraguan atas masa depan duo bintang Cristian Romero dan Micky van de Ven. Ketidakpastian ini diperparah oleh minat yang besar dari luar negeri. Romero dikaitkan erat dengan kepindahan ke Atletico Madrid, sementara Van de Ven menarik perhatian serius dari raksasa Spanyol, karena Barcelona telah menjadikannya target utama bersama Real Madrid. Jika Spurs harus kehilangan pemain internasional berpengalaman, mereka akan membutuhkan Vuskovic untuk langsung beradaptasi. Untuk saat ini, remaja tersebut fokus untuk mengakhiri musim dengan kuat sebelum masa pinjamannya berakhir pada 30 Juni.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Tottenham saat ini berada di peringkat ke-17 Liga Premier dengan 30 poin, hanya unggul satu poin dari zona degradasi. De Zerbi akan menghadapi jadwal pertandingan yang berat, dimulai dengan laga tandang ke Sunderland pada 12 April. Pertandingan yang wajib dimenangkan melawan Wolverhampton Wanderers dan Leeds United menanti, disertai ujian berat melawan Aston Villa dan Chelsea, sebelum menutup musim dengan laga melawan Everton pada 24 Mei. Setiap poin sangat krusial.