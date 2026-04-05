Luka Vuskovic memberi harapan bahwa ia akan tetap bertahan di Tottenham di tengah spekulasi transfer ke Barcelona

Kembalinya bek tengah muda ini akan menjadi dorongan penting bagi De Zerbi, mengingat Tottenham akan menghadapi musim panas yang penuh gejolak. Barisan pertahanan diperkirakan akan terlihat sangat berbeda musim depan, dengan pemain veteran Ben Davies kemungkinan akan hengkang setelah kontraknya berakhir. Davies absen hingga akhir musim ini karena cedera patah pergelangan kaki. Selain itu, klub ini menghadapi ancaman degradasi yang mengejutkan, sehingga menimbulkan keraguan atas masa depan duo bintang Cristian Romero dan Micky van de Ven. Ketidakpastian ini diperparah oleh minat yang besar dari luar negeri. Romero dikaitkan erat dengan kepindahan ke Atletico Madrid, sementara Van de Ven menarik perhatian serius dari raksasa Spanyol, karena Barcelona telah menjadikannya target utama bersama Real Madrid. Jika Spurs harus kehilangan pemain internasional berpengalaman, mereka akan membutuhkan Vuskovic untuk langsung beradaptasi. Untuk saat ini, remaja tersebut fokus untuk mengakhiri musim dengan kuat sebelum masa pinjamannya berakhir pada 30 Juni.