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Luka Modric mengungkap peran rahasia Jose Mourinho yang 'ngotot' dalam transfernya ke Real Madrid dan merencanakan kepulangan ke Santiago Bernabeu
Modric mengenang kepindahannya ke Madrid
Modric telah memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh dalam sejarah sepakbola setelah menjalani periode yang sarat prestasi di Madrid. Sang playmaker veteran menetapkan standar tinggi di ibu kota Spanyol yang sangat sulit direplikasi klub tersebut. Meski kini ia melanjutkan kariernya jauh dari Santiago Bernabeu, Modric secara terbuka mengenang situasi di balik kedatangan awalnya.
Pemain Kroasia itu secara khusus menunjuk Mourinho sebagai kekuatan pendorong utama di balik transfer yang menentukan kariernya. Modric bergabung dengan Real Madrid pada 2012 dengan biaya €35 juta setelah menjalani empat musim yang menonjol bersama Tottenham Hotspur. Namun, kepindahan itu pada awalnya memicu keraguan dari para pengkritik dan sama sekali bukan transaksi yang berjalan mulus.
- Getty Images Sport
Intervensi transfer vital Mourinho
Berbicara dalam wawancara dengan Marca, Modric menjelaskan bahwa kegigihan luar biasa Mourinho menjadi alasan krusial mengapa kesepakatan itu pada akhirnya terwujud. Manajer asal Portugal itu menolak menerima jawaban tidak dalam pembicaraan antarklub yang rumit.
"Klub secara umum, tetapi saya pikir Mourinho adalah faktor terpenting dalam kedatangan saya," ungkap Modric. "Dia melakukan segalanya, segala yang ada dalam kuasanya agar saya menjadi rekrutan pada musim panas itu.
"Negosiasi dengan Tottenham tidak mudah. Itu sulit dan panjang. Dan jika Mourinho tidak begitu ngotot, mungkin Madrid akan mundur dari negosiasi. Itulah mengapa saya pikir dia yang paling penting."
Berharap bisa memiliki lebih banyak waktu bersama
Modric juga mengungkapkan kasih sayang dan rasa terima kasih yang mendalam kepada presiden klub Florentino Perez atas perannya dalam kepindahan tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dukungan awal dan kasih sayang Mourinho sejak hari pertama sangat berarti baginya.
Sayangnya bagi keduanya, masa kerja sama mereka di Spanyol pada akhirnya berlangsung singkat. Musim 2012-13 terbukti menjadi tahun terakhir Mourinho di kursi pelatih Real Madrid. Sang manajer pergi setelah tim gagal meraih trofi besar, usai terhenti di semifinal Liga Champions.
"Satu-satunya hal yang disayangkan adalah saya tidak bermain di bawah asuhannya lebih dari setahun," kata Modric. "Saya belajar banyak dalam satu tahun bersama dia, tetapi saya ingin bermain untuknya lebih lama."
- Getty Images Sport
Kembali ke Bernabeu?
Modric saat ini masih terikat kontrak dengan raksasa Italia Milan hingga Juni 2027. Meski ia menertawakan gagasan untuk kembali ke Madrid sebagai pemain di bawah masa kepelatihan Mourinho saat ini, gelandang itu menegaskan bahwa ia berniat menetap di Spanyol setelah karier bermainnya berakhir. Peran eksekutif atau administratif di Bernabeu pada masa depan saat ini menjadi puncak daftar keinginan jangka panjangnya.
"Madrid adalah rumah saya dan tentu saja suatu hari nanti saya ingin kembali," aku Modric. "Tetapi kita lihat saja bagaimana dan dalam peran apa, jika itu terjadi."
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