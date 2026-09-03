Modric telah memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh dalam sejarah sepakbola setelah menjalani periode yang sarat prestasi di Madrid. Sang playmaker veteran menetapkan standar tinggi di ibu kota Spanyol yang sangat sulit direplikasi klub tersebut. Meski kini ia melanjutkan kariernya jauh dari Santiago Bernabeu, Modric secara terbuka mengenang situasi di balik kedatangan awalnya.

Pemain Kroasia itu secara khusus menunjuk Mourinho sebagai kekuatan pendorong utama di balik transfer yang menentukan kariernya. Modric bergabung dengan Real Madrid pada 2012 dengan biaya €35 juta setelah menjalani empat musim yang menonjol bersama Tottenham Hotspur. Namun, kepindahan itu pada awalnya memicu keraguan dari para pengkritik dan sama sekali bukan transaksi yang berjalan mulus.