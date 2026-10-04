Modric, yang kembali ke starting XI setelah diistirahatkan saat melawan Spanyol, melontarkan penilaian yang sangat jujur terhadap kurangnya daya saing timnya selama laga Nations League tersebut. Ia kesulitan menemukan pembenaran atas penampilan yang begitu pasif di kandang sendiri.

"Sulit mencari penjelasan untuk penampilan seperti ini tanpa duel, pelanggaran, agresivitas, kurangnya kebersamaan... Saya sudah berada di sini selama 20 tahun, tetapi untuk pertama kalinya saya merasa malu setelah sebuah pertandingan," kata playmaker legendaris itu, seperti dikutip oleh Jutarnji.

Modric melanjutkan luapan emosinya dengan menyatakan bahwa hasil tersebut telah merusak posisi negaranya di sepakbola dunia. "Anda bisa kalah karena, saat ini, mereka memang lebih baik. Tetapi kalah seperti ini dan merusak reputasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun tidak bisa diterima. Saya merasa sangat malu," tambahnya.