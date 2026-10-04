Getty Images Sport
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Luka Modric mengkritik habis-habisan penampilan Kroasia yang "katastrofik" setelah dipermalukan Inggris dalam kekalahan bersejarah
Malam penuh rasa malu yang bersejarah di Rijeka
Kroasia menjalani malam paling menyakitkan dalam sejarah sepak bolanya pada Sabtu setelah takluk dengan kekalahan telak 7-0 dari Inggris di Rijeka. Serangan Inggris yang begitu klinis mengoyak pertahanan Kroasia, dengan Harry Kane dan Bukayo Saka masing-masing mencetak dua gol, disusul gol dari Anthony Gordon, Jude Bellingham, dan Morgan Rogers untuk melengkapi pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya itu.
Kebobolan tujuh gol tersebut menjadi margin kekalahan terbesar yang pernah dialami Kroasia sejak menjadi negara sepak bola independen pada 1991. Bagi negara yang dikenal karena daya juangnya dan catatan melampaui ekspektasi di panggung internasional, besarnya kejatuhan pada Sabtu itu menjadi titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- AFP
Modric meluapkan kemarahan setelah kekalahan bersejarah
Modric, yang kembali ke starting XI setelah diistirahatkan saat melawan Spanyol, melontarkan penilaian yang sangat jujur terhadap kurangnya daya saing timnya selama laga Nations League tersebut. Ia kesulitan menemukan pembenaran atas penampilan yang begitu pasif di kandang sendiri.
"Sulit mencari penjelasan untuk penampilan seperti ini tanpa duel, pelanggaran, agresivitas, kurangnya kebersamaan... Saya sudah berada di sini selama 20 tahun, tetapi untuk pertama kalinya saya merasa malu setelah sebuah pertandingan," kata playmaker legendaris itu, seperti dikutip oleh Jutarnji.
Modric melanjutkan luapan emosinya dengan menyatakan bahwa hasil tersebut telah merusak posisi negaranya di sepakbola dunia. "Anda bisa kalah karena, saat ini, mereka memang lebih baik. Tetapi kalah seperti ini dan merusak reputasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun tidak bisa diterima. Saya merasa sangat malu," tambahnya.
Menolak mempermanis penampilan tim yang tak berdaya
Gelandang itu tidak berusaha menutupi situasi, dengan menggambarkan atmosfer di lapangan sebagai keadaan yang benar-benar tak berdaya. Ia merasa timnya kalah secara taktik dan fisik, sehingga mereka hanya bisa terus mengejar bayangan sepanjang pertandingan. Kurangnya kekompakan menjadi aspek yang paling mencolok bagi sang kapten yang sudah lama mengabdi, yang telah merasakan banyak pasang surut sejak debutnya pada 2006.
"Sepakbola tidak bisa dimainkan seperti ini. Jika Anda bermain dengan dua pemain lebih sedikit, Anda tidak bisa melakukannya seperti ini, dan kami terlihat seperti bermain dengan 4-5 pemain lebih sedikit. Itu adalah malam yang katastrofik," jelas Modric saat merefleksikan kegagalan taktik tersebut. "Kami seharusnya tidak saling menunjuk dan mencari siapa yang bersalah, tetapi tetap bersama dalam situasi ini. Kami pernah bangkit dari situasi sulit, kami pernah kalah telak, tetapi saya tidak pernah merasakan hal seperti ini setelah sebuah pertandingan bersama tim nasional," tambahnya.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan melawan Spanyol
Jalan ke depan tidak akan menjadi lebih mudah bagi Modric dan rekan-rekannya, karena mereka kini harus bersiap menghadapi tim kuat Spanyol. Dengan kenangan kekalahan telak di Pizjuan yang masih segar, sang kapten menuntut perubahan total dalam sikap dan intensitas. Ia memperingatkan bahwa level performa saat ini sama sekali tidak mendekati standar yang dibutuhkan dalam sepakbola internasional.
"Kami harus bersatu, tetap bersama karena laga sulit lainnya sudah menanti kami. Dan kami harus menunjukkan jati diri kami yang sebenarnya, bahwa ada kekesalan dan kebanggaan dalam diri kami, hasrat, kemauan, kebersamaan, yang tidak bisa hilang dalam semalam," kata Modric.
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