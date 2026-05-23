Luka Modric memberi isyarat soal keputusannya terkait masa depannya di AC Milan, sementara sang maestro berusia 40 tahun ini menargetkan lebih banyak trofi
Membahas masa depan AC Milan
Dengan kontraknya di San Siro yang akan berakhir pada akhir musim ini — meskipun ia memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu tahun — spekulasi mengenai langkah Modric selanjutnya semakin memanas. Setelah bergabung dengan Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2025 menyusul berakhirnya karier luar biasa bersama Real Madrid, pemain asal Kroasia ini tetap menjadi kekuatan yang kompetitif. Sementara banyak pemain seusianya akan mempertimbangkan pensiun, ia tetap membuka peluang terkait perpanjangan kontrak atau pindah ke klub lain.
Saat ditanya oleh Sportmediaset mengenai rencananya untuk musim depan, Modric tetap bersikap profesional namun mengisyaratkan rasa sayangnya terhadap klub. "Yang bisa saya katakan adalah saya sangat bahagia di Milan, tetapi yang terpenting saat ini adalah pertandingan melawan Cagliari pada hari Minggu dan kualifikasi Liga Champions. Mengenai sisanya, kita lihat saja nanti. Saya memiliki hubungan yang baik dengan klub, manajemen, dan pelatih," jelasnya.
Ambisi meraih trofi di San Siro
Terlepas dari karier legendarisnya—yang mencakup empat gelar La Liga dan enam trofi Liga Champions di antara berbagai penghargaan lainnya—Modric tidak puas hanya dengan menghabiskan tahun-tahun terakhir kariernya. Ia pindah ke Italia dengan tujuan khusus untuk menambah koleksi trofinya yang sudah melimpah, dan ia mengungkapkan keinginannya yang masih membara untuk meraih gelar besar bersama Rossoneri sebelum masa baktinya di klub tersebut berakhir.
"Ketika saya memilih Milan, itu untuk membantu dan mencoba meraih kemenangan. Tahun ini, hal itu tidak terwujud, tetapi jelas bahwa saya ingin memenangkan trofi bersama Milan. Saya ulangi: saat ini, saya hanya memikirkan pertandingan hari Minggu," tambah Modric. Ia juga berbicara dengan antusias tentang kehidupannya di Italia, menggambarkan Milan sebagai "kota yang spektakuler" serta memuji gaya hidup dan kuliner setempat.
Kembali dengan masker saat menghadapi Cagliari
Modric diprediksi akan kembali beraksi bersama AC Milan akhir pekan ini setelah sempat absen sebentar. Gelandang senior tersebut sedang dalam proses pemulihan dari patah tulang pipi, cedera yang memerlukan operasi dan mengharuskannya menggunakan pelindung kepala pada penampilannya mendatang.
Berbicara tentang kondisi fisiknya dan pelindung kepala barunya, Modric mengatakan: "Saya merasa baik dan kondisi fisik saya semakin membaik. Saya sudah kembali berlatih bersama tim, dan saya sudah mulai terbiasa dengan masker ini. Saya siap untuk kembali. Saya benar-benar ingin kembali bermain. Sulit berada di luar lapangan karena tidak bisa membantu rekan setim, seperti yang terjadi saat melawan Genoa, misalnya. Tentu saja, Allegri yang akan memutuskan, tapi saya siap."
Meskipun sering dibandingkan dengan superhero karena topengnya, ia tetap rendah hati: "Tidak, saya merasa seperti orang biasa. Saya memakainya untuk melindungi diri, sesuai rekomendasi dokter, saya tidak merasa seperti superhero!"
Rahasia umur panjang di usia 40 tahun
Meskipun usianya sudah menginjak 40 tahun, Modric tetap tampil dengan performa fisik yang tak menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan; ia telah tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol, dan memberikan tiga assist. Meskipun ada yang membandingkan kembalinya ia yang "bertopeng" dengan seorang pahlawan super, mantan pemenang Ballon d'Or ini menegaskan bahwa kesuksesannya yang berkelanjutan di level tertinggi sepak bola Eropa lebih disebabkan oleh kedisiplinan daripada kekuatan gaib apa pun.
Saat membahas kariernya yang panjang, ia mengatakan: "Ada banyak faktor seperti tidur yang nyenyak, berlatih dengan baik, berhati-hati dalam segala hal, tetapi yang paling penting adalah gairah dan kecintaanku pada sepak bola."