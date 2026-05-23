Luka Modric memberi isyarat soal keputusannya terkait masa depannya di AC Milan, sementara sang maestro berusia 40 tahun ini menargetkan lebih banyak trofi

Dengan kontraknya di San Siro yang akan berakhir pada akhir musim ini — meskipun ia memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu tahun — spekulasi mengenai langkah Modric selanjutnya semakin memanas. Setelah bergabung dengan Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2025 menyusul berakhirnya karier luar biasa bersama Real Madrid, pemain asal Kroasia ini tetap menjadi kekuatan yang kompetitif. Sementara banyak pemain seusianya akan mempertimbangkan pensiun, ia tetap membuka peluang terkait perpanjangan kontrak atau pindah ke klub lain.

Saat ditanya oleh Sportmediaset mengenai rencananya untuk musim depan, Modric tetap bersikap profesional namun mengisyaratkan rasa sayangnya terhadap klub. "Yang bisa saya katakan adalah saya sangat bahagia di Milan, tetapi yang terpenting saat ini adalah pertandingan melawan Cagliari pada hari Minggu dan kualifikasi Liga Champions. Mengenai sisanya, kita lihat saja nanti. Saya memiliki hubungan yang baik dengan klub, manajemen, dan pelatih," jelasnya.