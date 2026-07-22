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Luka Modric ingin kembali berlaga di Liga Champions, sementara legenda Real Madrid itu menunda pensiunnya di tengah ketidakpastian terkait kontraknya dengan AC Milan
Modric membidik gelar juara di final
Modric bertekad untuk memastikan karier legendarisnya berakhir dengan gemilang, bukan dengan kekecewaan yang mewarnai akhir musim lalu. Gelandang serang asal Kroasia ini, yang telah enam kali menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or, diperkirakan akan secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak selama satu tahun besok, menurut La Gazzetta dello Sport. Meskipun usianya hampir menginjak 41 tahun, Modric tetap termotivasi oleh prospek meraih gelar juara di bawah bimbingan Ruben Amorim di San Siro.
Gelandang veteran ini tidak berniat sekadar menjadi pengisi kuota dalam skuad. Ia dilaporkan merasa kecewa dengan cara musim lalu berakhir, baik bersama Rossoneri—yang finis di peringkat kelima Serie A dan akibatnya harus puas berlaga di Liga Europa musim depan—maupun tim nasional Kroasia setelah tersingkir dini dari Piala Dunia melawan Portugal di babak 32 besar. Ia berencana pensiun dari sepak bola internasional setelah pertandingan perpisahan di Split pada 6 Oktober, sehingga ia dapat fokus sepenuhnya pada upaya AC Milan meraih bintang kedua dan melaju jauh di kompetisi Eropa. Modric menyadari bahwa meraih trofi besar lainnya adalah cara terbaik untuk mengakhiri kariernya sebagai seorang juara.
- AFP
Amorim memaparkan peran baru bagi pemain senior tersebut
Meskipun Modric nyaris selalu menjadi bagian dari starting XI selama musim 2025-26, musim mendatang akan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Amorim dan jajaran petinggi klub menyadari bahwa pemain seusianya harus dikelola dengan hati-hati agar dapat mempertahankan level performa elitnya. Dengan Milan yang berlaga di Serie A, Liga Europa, dan Coppa Italia, kebutuhan akan rotasi pemain akan lebih tinggi dari sebelumnya, terutama mengingat sifat fisik dari sistem taktis yang diterapkan Amorim.
Modric — yang tampil sangat sering di bawah asuhan mantan manajer Massimiliano Allegri musim lalu, dengan mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi serta mencetak dua gol dan memberikan tiga assist — menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan memainkan peran yang lebih sporadis. Ia diperkirakan akan tampil dalam sekitar 30 pertandingan berkualitas tinggi, bukan 50 atau 60 pertandingan yang mungkin dihadapi klub dalam satu musim penuh. Penekanan lebih diberikan pada kualitas daripada kuantitas; klub lebih memilih Modric yang segar pada momen-momen penting daripada seorang legenda yang kelelahan dan kesulitan mengikuti ritme permainan.
Jashari siap tampil di panggung
Keputusan untuk mempertahankan Modric tidak berarti kurangnya kepercayaan terhadap Ardon Jashari. Pemain internasional Swiss itu bergabung musim panas lalu dengan biaya transfer yang cukup besar sebesar €34 juta ditambah bonus, namun tahun pertamanya terhambat oleh cedera fibula serius yang membuatnya absen selama tiga bulan. Di bawah asuhan Allegri, Jashari hanya mendapat menit bermain yang terbatas, namun Amorim memiliki visi yang jelas untuk pemain muda tersebut. Pelatih asal Portugal ini yakin Jashari sangat cocok untuk posisi gelandang tengah dalam formasi 3-4-2-1 yang menjadi favoritnya.
Amorim telah mempelajari mantan pemain Club Brugge ini secara mendalam dan yakin bahwa kombinasi antara visi dalam mengatur serangan dan kemampuan merebut kembali bola menjadikannya penerus yang ideal bagi pemain veteran asal Kroasia tersebut. Meskipun Jashari hanya tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan liga musim lalu, ia kini siap memainkan peran yang jauh lebih menonjol. Jashari akan bergabung dengan skuad di Perth pada 3 Agustus, siap membuktikan bahwa ia layak atas investasi finansial besar yang telah dikeluarkan klub.
- Getty Images Sport
Kehidupan berdampingan yang seimbang secara taktis
Menemukan cara untuk menyeimbangkan skuad akan menjadi tantangan utama Amorim. Meskipun Modric dan Jashari memiliki kualitas teknis yang luar biasa, duet gelandang yang menampilkan keduanya mungkin kurang memiliki postur fisik yang dibutuhkan untuk kompetisi papan atas Italia. Kehadiran opsi-opsi yang lebih berotot seperti Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, dan Adrien Rabiot menunjukkan bahwa Amorim akan merotasi pemain-pemain kreatifnya sesuai dengan tuntutan spesifik lawan. Liga Europa kemungkinan besar akan menjadi ajang utama bagi Jashari untuk mendapatkan ritme dan pengalaman yang konsisten.
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