Luka Modric ingin kembali berlaga di Liga Champions, sementara legenda Real Madrid itu menunda pensiunnya di tengah ketidakpastian terkait kontraknya dengan AC Milan

Modric bertekad untuk memastikan karier legendarisnya berakhir dengan gemilang, bukan dengan kekecewaan yang mewarnai akhir musim lalu. Gelandang serang asal Kroasia ini, yang telah enam kali menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or, diperkirakan akan secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak selama satu tahun besok, menurut La Gazzetta dello Sport. Meskipun usianya hampir menginjak 41 tahun, Modric tetap termotivasi oleh prospek meraih gelar juara di bawah bimbingan Ruben Amorim di San Siro.

Gelandang veteran ini tidak berniat sekadar menjadi pengisi kuota dalam skuad. Ia dilaporkan merasa kecewa dengan cara musim lalu berakhir, baik bersama Rossoneri—yang finis di peringkat kelima Serie A dan akibatnya harus puas berlaga di Liga Europa musim depan—maupun tim nasional Kroasia setelah tersingkir dini dari Piala Dunia melawan Portugal di babak 32 besar. Ia berencana pensiun dari sepak bola internasional setelah pertandingan perpisahan di Split pada 6 Oktober, sehingga ia dapat fokus sepenuhnya pada upaya AC Milan meraih bintang kedua dan melaju jauh di kompetisi Eropa. Modric menyadari bahwa meraih trofi besar lainnya adalah cara terbaik untuk mengakhiri kariernya sebagai seorang juara.