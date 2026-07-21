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Luka Modric dipastikan akan pensiun dari tim nasional Kroasia setelah menyetujui perpanjangan kontrak dengan AC Milan
Modric resmi bergabung dengan AC Milan
Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, segala sesuatunya sudah siap bagi Modric untuk menandatangani kontrak baru di AC Milan. Gelandang tersebut saat ini sedang berlibur, namun telah memberikan sinyal yang jelas kepada petinggi klub bahwa ia berniat untuk tetap bertahan pada musim mendatang.
Perpanjangan kontrak ini akan membuat Modric tetap terikat dengan klub selama satu tahun lagi. Modric, yang kini berusia 40 tahun, akan segera bertolak ke Australia untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam tur pramusim sambil mempersiapkan diri menghadapi musim baru di bawah asuhan manajer Ruben Amorim. AC Milan telah menanti dengan penuh antusiasme untuk menyelesaikan proses administrasi, dengan pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
- Getty Images
Mundur dari tim nasional Kroasia
Sambil memastikan masa depannya di klub, Modric juga telah mengambil keputusan tegas terkait karier internasionalnya. Ia telah memberi tahu pelatih Kroasia, Slaven Bilic, bahwa ia akan mengundurkan diri dari tugasnya di tim nasional pada awal Oktober.
Penampilan terakhirnya untuk negaranya akan berlangsung pada 6 Oktober saat Kroasia menghadapi Spanyol dalam laga Nations League di Split. Setelah mengalami kegagalan yang mengecewakan di Piala Dunia saat dikalahkan Portugal di babak 32 besar, Modric ingin menutup bab ini. Dengan mundur dari panggung internasional, Modric berharap dapat menghemat tenaganya dan sepenuhnya fokus untuk membawa trofi ke AC Milan.
Karier bersejarah dalam angka
Modric memiliki koleksi trofi yang luar biasa, termasuk enam gelar Liga Champions, empat gelar liga Spanyol, dan lima gelar Piala Super UEFA selama masa baktinya bersama Real Madrid. Modric juga meraih penghargaan Ballon d'Or dan Pemain Pria Terbaik FIFA pada tahun 2018. Sebelum bergabung dengan AC Milan melalui transfer bebas pada tahun 2025, kariernya diwarnai oleh beberapa perpindahan klub yang signifikan.
Tottenham Hotspur memboyongnya dari Dinamo Zagreb dengan biaya €22,5 juta pada tahun 2008, dan ia kemudian pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer sebesar €35 juta pada tahun 2012. Modric juga meraih tiga gelar juara Kroasia di awal kariernya, yang semakin mengukuhkan warisannya sebagai talenta terbaik di generasinya.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi AC Milan?
Modric kini akan sepenuhnya fokus pada persiapan fisiknya sambil bersiap untuk bergabung dengan skuad lainnya di Australia. AC Milan memiliki jadwal pramusim yang padat ke depan, sehingga Amorim memiliki waktu yang sangat penting untuk mengevaluasi formasi taktisnya. Setelah tur tersebut berakhir, Modric dan rekan-rekan setimnya akan memprioritaskan untuk meraih awal yang kuat di kompetisi domestik.
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