Luka Modric dipastikan akan pensiun dari tim nasional Kroasia setelah menyetujui perpanjangan kontrak dengan AC Milan

Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, segala sesuatunya sudah siap bagi Modric untuk menandatangani kontrak baru di AC Milan. Gelandang tersebut saat ini sedang berlibur, namun telah memberikan sinyal yang jelas kepada petinggi klub bahwa ia berniat untuk tetap bertahan pada musim mendatang.

Perpanjangan kontrak ini akan membuat Modric tetap terikat dengan klub selama satu tahun lagi. Modric, yang kini berusia 40 tahun, akan segera bertolak ke Australia untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam tur pramusim sambil mempersiapkan diri menghadapi musim baru di bawah asuhan manajer Ruben Amorim. AC Milan telah menanti dengan penuh antusiasme untuk menyelesaikan proses administrasi, dengan pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.



