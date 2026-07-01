Luka Modric dan Cristiano Ronaldo berada 'di atas opini publik' sementara Roberto Martinez menegaskan bahwa 'usia hanyalah angka' bagi para pemain senior Portugal dan Kroasia

Saat Portugal bersiap menghadapi Kroasia dalam laga krusial babak 32 besar Piala Dunia di Toronto, sorotan tentu saja tertuju pada dua pemain terhebat yang pernah menghiasi dunia sepak bola. Martinez, yang akan menghadapi Modric untuk kelima kalinya dalam karier kepelatihannya, memiliki rekor yang beragam saat melawan Kroasia; selama menangani Portugal, ia mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sementara masa jabatannya bersama Belgia mencakup satu kemenangan dan satu hasil imbang di babak penyisihan grup Piala Dunia sebelumnya. Terlepas dari pertarungan taktis yang akan terjadi, pelatih asal Spanyol ini percaya bahwa sang maestro Kroasia dan kapten timnya sendiri, Ronaldo, mewakili kelas atlet yang melampaui kritik biasa.

Menilai dampak mereka di panggung global, Martinez menegaskan status mereka dalam sepak bola modern. "Kita sedang membicarakan pemain yang berada di atas opini publik. Mereka adalah ikon dunia. Karier panjang yang mereka jalani membuat mereka istimewa. Luka Modric, yang berusia lebih dari 40 tahun, terus bermain dalam banyak pertandingan. Hal yang sama berlaku bagi kapten kami, Cristiano Ronaldo," jelas pelatih asal Spanyol itu kepada para wartawan.