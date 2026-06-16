Luka Modric belum habis! Bintang andalan Kroasia ini masih mampu menggagalkan impian Inggris di Piala Dunia meski usianya sudah 40 tahun

Luka Modric sama sekali tidak menyukai narasi tersebut, dan baik dia maupun para pemain Kroasia lainnya yang berusia tiga puluhan menggunakan hal itu sebagai sumber motivasi dalam kemenangan dramatis negaranya di Moskow.

"Kami membuktikan bahwa semuanya berbeda dari apa yang orang katakan - terutama jurnalis Inggris dan pakar televisi," kata mantan bintang Tottenham itu kepada ITV segera setelah Kroasia kembali berjuang keras untuk mengalahkan Three Lions 2-1 setelah perpanjangan waktu. "Semua kata-kata dari mereka, kami baca dan kami berkata, 'Oke, hari ini kita akan lihat siapa yang akan kelelahan.' Seperti yang saya katakan, mereka harus lebih rendah hati, dan lebih menghormati lawan.

"Mereka meremehkan Kroasia malam ini dan itu adalah kesalahan besar." Hal ini sepertinya tidak akan terulang menjelang pertandingan ulang Piala Dunia pada Rabu di Dallas, meskipun Modric masih menjadi kapten Kroasia di usia 40 tahun.