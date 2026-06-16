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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Luka Modric belum habis! Bintang andalan Kroasia ini masih mampu menggagalkan impian Inggris di Piala Dunia meski usianya sudah 40 tahun

Analysis
Croatia
L. Modric
World Cup
England
AC Milan
FEATURES
England vs Croatia

Menjelang laga semifinal Inggris melawan Kroasia di Piala Dunia 2018 di Rusia, sering kali disinggung fakta bahwa tim asuhan Zlatko Dalic yang sudah menua itu harus melalui babak perpanjangan waktu dalam dua pertandingan sebelumnya. Sebagian kalangan media Inggris berpendapat bahwa kelelahan mungkin akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan di Stadion Luzhniki.

Luka Modric sama sekali tidak menyukai narasi tersebut, dan baik dia maupun para pemain Kroasia lainnya yang berusia tiga puluhan menggunakan hal itu sebagai sumber motivasi dalam kemenangan dramatis negaranya di Moskow.

"Kami membuktikan bahwa semuanya berbeda dari apa yang orang katakan - terutama jurnalis Inggris dan pakar televisi," kata mantan bintang Tottenham itu kepada ITV segera setelah Kroasia kembali berjuang keras untuk mengalahkan Three Lions 2-1 setelah perpanjangan waktu. "Semua kata-kata dari mereka, kami baca dan kami berkata, 'Oke, hari ini kita akan lihat siapa yang akan kelelahan.' Seperti yang saya katakan, mereka harus lebih rendah hati, dan lebih menghormati lawan.

"Mereka meremehkan Kroasia malam ini dan itu adalah kesalahan besar." Hal ini sepertinya tidak akan terulang menjelang pertandingan ulang Piala Dunia pada Rabu di Dallas, meskipun Modric masih menjadi kapten Kroasia di usia 40 tahun.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Akhir yang menyedihkan...

    Kami mengira kami sudah tidak akan melihat Modric lagi di kancah internasional setelah Kroasia tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup Euro 2024 oleh tim Italia yang tampil sangat buruk.

    Modric sempat membawa timnya unggul satu gol dalam pertandingan yang pada dasarnya merupakan babak play-off 16 besar di Red Bull Arena, Leipzig, setelah menyarangkan bola rebound dari tendangan penaltinya yang gagal. Namun, saat ia berpose untuk foto wajib yang menyertai penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, wajah Modric tampak muram, karena gol penentu kemenangan Mattia Zaccagni pada menit ke-98 telah sekaligus meloloskan Italia ke babak gugur dan menyingkirkan Kroasia dari turnamen.

    Ini bukanlah akhir yang membahagiakan bagi karier internasionalnya yang gemilang seperti yang dibayangkan Modric - dan ini menjadi bukti popularitasnya bahwa tidak ada orang lain yang ingin kariernya berakhir seperti itu.

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    "Jangan pernah pensiun!"

    Dalam konferensi pers pasca-pertandingan Modric, jurnalis Italia Francesco Repice seolah-olah mewakili semua orang yang hadir di sana, serta para penggemar sepak bola sejati yang menyaksikan dari seluruh dunia, ketika ia mengucapkan terima kasih kepada gelandang tersebut atas "segala yang telah Anda tunjukkan, tidak hanya malam ini tetapi sepanjang karier Anda" dan memintanya agar "jangan pernah pensiun"!

    Pemain yang saat itu berusia 38 tahun itu menjawab, "Saya ingin terus bermain selamanya, tetapi mungkin akan tiba saatnya saya harus menggantungkan sepatu. Saya akan terus bermain untuk saat ini, tetapi saya tidak yakin sampai kapan."

    Yang cukup luar biasa, Modric masih belum yakin kapan ia akan menggantungkan sepatu - karena yang lebih luar biasa lagi, ia masih tampil di level yang sangat tinggi.

  • modric(C)Getty Images

    "Ayo kita kloning dia!"

    Ketika Modric pindah ke AC Milan musim panas lalu, setelah 13 musim penuh gelar bersama Real Madrid, ia menegaskan bahwa bergabung dengan klub Serie A yang ia dukung sejak kecil (terutama berkat rekan senegaranya, Zvonimir Boban) bukanlah sekadar mewujudkan impian masa kecil. Ia benar-benar merasa bisa memainkan peran kunci dalam membangkitkan kembali Rossoneri — dan ia memang benar.

    Meskipun kedatangan salah satu gelandang terbaik era modern ini menjadi berita utama di Italia, banyak pakar yang mempertanyakan seberapa besar kemampuannya yang tersisa. Ada juga yang berpendapat bahwa Milan sebenarnya tidak membutuhkan Modric, mengingat mereka baru saja merekrut Samuele Ricci.

    Namun, bahkan pemain Italia berusia 24 tahun itu pun tidak mempermasalahkan fakta bahwa pelatih Milan, Massimiliano Allegri, berulang kali menempatkan Modric sebagai starter di depannya. "Dia adalah pemain terkuat yang pernah saya temui," kata Ricci, yang terkesima dengan kerendahan hati dan intensitas sang pemain Kroasia.

    Media Italia pun tak kalah terkesan dengan keunggulan Modric yang tak lekang oleh waktu. "Jika dia benar-benar berusia 40 tahun," kata jurnalis Alberto Polverosi, "ayo kita kloning dia!"

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    "Lukita itu gila"

    Penampilan dinamis Modric seolah-olah melampaui segala penjelasan ilmiah, namun legenda Milan, Kaka, menjelaskan bahwa mantan rekan setimnya di Madrid itu hanyalah seorang pria berusia 40 tahun yang merupakan "kekuatan alam".

    "Saya tahu seperti apa mentalitasnya," kata pemain Brasil itu kepada Gazzetta dello Sport. "Wajar jika seseorang kehilangan sedikit motivasi ketika sudah memiliki segalanya - tetapi Lukita gila. Dia masih ingin mewariskan pengetahuannya, dia menelepon rekan-rekan setimnya, dia selalu siap bertarung. Dia memiliki energi dan kepribadian.

    "Kontribusinya bagi Milan sangat penting baik dalam pertandingan maupun latihan, dan saya yakin kehadirannya di sana baik untuk seluruh sepak bola Italia. Sangat menyenangkan melihat apa yang dia lakukan dalam hal antusiasme, kepemimpinan, dan tentu saja, tekniknya."

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    Ketergantungan Milan pada Modric

    Tak mengherankan jika Allegri sangat mengagumi Modric, dan keduanya menjalin ikatan yang begitu kuat hingga bahkan beredar kabar bahwa pemain asal Kroasia itu akan menjadi asisten pelatihnya musim depan.

    Namun, ada satu masalah: Milan menjadi terlalu bergantung pada Modric, sehingga ketika sang veteran cedera di akhir musim, tim asuhan Allegri pun menyerah.

    Akibat patah tulang pipi yang dialaminya dalam laga imbang 0-0 melawan Juventus pada 26 April, Modric tidak bisa tampil sebagai starter dalam empat pertandingan terakhir Milan - dan mereka kalah dalam tiga di antaranya, yang mengakibatkan Rossoneri tergelincir dari posisi ketiga ke kelima, sehingga gagal lolos ke Liga Champions.

  • modric Getty Images

    Modric yang Semangat

    Belum jelas apakah Modric akan bertahan di Milan untuk satu musim lagi, terutama karena Allegri telah dipecat karena gagal membawa tim finis di empat besar. Modric telah melontarkan pujian yang berlebihan terhadap klub dan kota tersebut, namun dilaporkan bahwa Madrid sangat ingin membawanya kembali ke Bernabeu dalam kapasitas apa pun jika ia akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu musim panas ini.

    Untuk saat ini, Modric masih enggan membicarakan masa depannya, tetapi sudah dipastikan bahwa ini akan menjadi turnamen besar terakhirnya bersama Kroasia, sehingga tidaklah ideal baginya untuk harus bermain dengan masker pelindung di Piala Dunia - yang bisa sangat tidak nyaman dalam kondisi yang kemungkinan besar akan sangat menantang.

    Namun, Modric telah membangun kariernya dengan membuktikan bahwa orang-orang salah. Seperti yang baru-baru ini ia katakan, "Saya tidak pernah benar-benar peduli dengan apa yang orang lain katakan, itu justru semakin memotivasi saya."

    Jadi, siapa yang berani meremehkan Modric yang mengenakan masker di usia 40 tahun? Bukan media Inggris, itu pasti. Mereka sudah pernah kecewa sebelumnya.

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