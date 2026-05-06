Luis Suarez menjelaskan alasan ia menandatangani kontrak baru bersama Lionel Messi di Inter Miami - di mana striker berusia 39 tahun itu bersedia sesekali duduk di bangku cadangan di MLS
Menerima peran yang lebih terbatas di bawah asuhan Mascherano
Penyerang veteran itu menghadapi situasi yang tak biasa selama babak playoff MLS 2025 ketika ia dicadangkan oleh Mascherano. Setelah menjalani skorsing pada babak pertama melawan Nashville SC, Suarez terpaksa menonton dari pinggir lapangan, sebuah periode yang diakui sang penyerang sebagai ujian kesabaran dan profesionalismenya.
"Jelas, saat itu, Mascherano berbicara kepada saya tentang hal itu dan menjelaskan situasinya. Saya memahaminya dan menerimanya tanpa masalah," kata Suarez kepada wartawan pada hari Rabu. "Tentu saja, ketika Anda mulai mendapatkan menit bermain yang semakin sedikit di lapangan, Anda pasti bertanya pada diri sendiri mengapa? Apa alasannya? Terutama karena penampilan saya saat bermain tidaklah buruk. Namun, ya, itu adalah keputusan yang harus Anda terima. Tugas saya adalah terus bekerja keras setiap hari, berusaha membuktikan bahwa saya layak mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak."
Menemukan kedamaian batin melalui perjuangan
Meskipun merasa frustrasi karena harus bermain sebagai pemain cadangan, mantan bintang Barcelona dan Liverpool ini yakin bahwa pengalaman tersebut membantunya tumbuh secara emosional di tahap akhir kariernya. Suarez mengawali musim 2026 sebagai pemain cadangan sebelum akhirnya merebut kembali posisinya di starting XI di bawah asuhan manajer sementara Guillermo Hoyos, dan telah menyumbang dua gol serta dua assist dalam tujuh pertandingan.
"Seperti karier pemain mana pun, bukan hanya saya, ada pasang surutnya. Ada saat-saat di mana Anda merasa hebat, dan ada saat-saat di mana Anda merasa tidak dalam performa terbaik," jelas Suarez. "Ada skorsing, diikuti dengan periode tidak bermain, seluruh pengalaman itu sebenarnya membuat saya menjadi lebih tenang dalam arti tertentu, saya tidak pernah keluar dan berbicara. Kemudian, tentu saja, ketika Anda kembali bermain, Anda mulai merasa seperti diri Anda sendiri lagi, Anda merasa bahagia dan terlibat, yang merupakan hal yang selalu Anda inginkan, dan Anda mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda. Namun, inilah pasang surut yang dialami setiap pemain, dan saya tentu saja telah mengalaminya berkali-kali sepanjang karier saya."
Alasan di balik perpanjangan hingga tahun 2026
Suarez secara resmi mengikat masa depannya dengan klub asal Florida Selatan itu dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun pada bulan Desember. Meskipun banyak yang mengira striker ikonik ini akan mengakhiri kariernya, penampilannya bersama Messi telah membuktikan bahwa instingnya di depan gawang tetap berkelas dunia, didorong oleh semangat kompetitif yang tak pernah padam.
"Keputusan ini muncul dari kesadaran bahwa Anda masih memiliki sedikit tenaga tersisa, bahwa keinginan untuk terus bersaing masih ada," kata Suarez mengenai kontrak barunya. "Dan, ya, Anda bisa melihatnya di lapangan - saya masih merasa frustrasi dengan kekalahan dan umpan yang salah, dan Anda masih menikmati momen-momen ketika berhasil mencetak gol. Saya masih memiliki adrenalin itu, hasrat yang membara untuk terus bermain."
Hubungannya dengan rekan sesama penyerang, German Berterame
Suarez membantah rumor adanya ketegangan pasca kedatangan German Berterame, dan justru memilih untuk mengambil peran sebagai pembimbing di bawah arahan pelatih sementara Hoyos. "Tujuan saya hanyalah membantu siapa pun yang bergabung dengan tim," kata Suarez, sambil memuji kemampuan fisik Berterame dan menekankan hubungan baik di antara mereka. Striker senior itu menegaskan bahwa terlepas dari berapa banyak penyerang baru yang datang, ia tetap berkomitmen untuk mendukung rekan-rekan setimnya dan membantu mereka berkembang.