Luis Suarez 'lebih memilih' Harry Kane daripada Erling Haaland, karena mantan bintang Barcelona itu mengatakan striker Inggris itu 'memahami permainan dengan cara yang berbeda'

Perjalanan karier Darwin Nunez juga menjadi sorotan utama bagi Suarez, menyusul kepindahan sang penyerang dari Liverpool ke klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal. Penyerang muda asal Uruguay ini menghadapi pengawasan ketat terkait konsistensi dan kemampuan penyelesaiannya, sehingga pendahulunya yang ikonik di tim nasional pun angkat bicara mengenai transfer bernilai besar yang baru-baru ini dilakukannya serta memberikan bimbingan psikologis yang krusial.

Suarez menambahkan: “Lalu ada Darwin. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengubah mentalitasnya, memperkuatnya, karena menurut saya dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dia menyadari keputusan yang dia ambil dengan meninggalkan Liverpool, tapi saya melihatnya sebagai pemain yang bisa pulih sepenuhnya.

“Jika dia mencapai level terbaiknya, dia adalah penyerang yang saya sukai. Dia cepat, kuat, dan bertenaga... Ada beberapa aspek permainannya yang masih bisa dia perbaiki karena dia masih muda dan masih memiliki ruang untuk berkembang.”