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Luis Suarez 'lebih memilih' Harry Kane daripada Erling Haaland, karena mantan bintang Barcelona itu mengatakan striker Inggris itu 'memahami permainan dengan cara yang berbeda'
Suarez menilai para penyerang papan atas
Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol Mundo Deportivo, Suárez memberikan penilaian ahli mengenai para pencetak gol terbaik di dunia sepak bola modern. Penyerang ikonik ini membandingkan efisiensi klinis Haaland dengan kemampuan holistik Kane. Pada akhirnya, Suárez lebih mengagumi pendekatan multidimensi kapten tim Inggris tersebut terhadap permainan, dengan menyoroti kemampuannya yang unik dalam meningkatkan performa kolektif rekan-rekan setimnya melalui kesadaran spasial yang luar biasa.
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Kane memiliki kecerdasan yang luar biasa
Saat ditanya mengenai penyerang nomor sembilan kontemporer favoritnya, Suarez menjelaskan perbedaan mendasar di antara para penuntas peluang paling mematikan di dunia.
Suarez menyatakan: "Saya punya dua atau tiga. Haaland adalah penyerang nomor sembilan yang mematikan di kotak penalti, meskipun tim harus bermain untuknya. Saya lebih suka Harry Kane. Dia berkolaborasi jauh lebih baik dengan rekan-rekan setimnya. Dia melakukan pergerakan sambil mempertimbangkan pergerakan balik rekan setimnya, dia memahami permainan dengan cara yang berbeda. Saya menyukai detail-detail seperti itu."
Nunez Didukung untuk Bangkit Kembali
Perjalanan karier Darwin Nunez juga menjadi sorotan utama bagi Suarez, menyusul kepindahan sang penyerang dari Liverpool ke klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal. Penyerang muda asal Uruguay ini menghadapi pengawasan ketat terkait konsistensi dan kemampuan penyelesaiannya, sehingga pendahulunya yang ikonik di tim nasional pun angkat bicara mengenai transfer bernilai besar yang baru-baru ini dilakukannya serta memberikan bimbingan psikologis yang krusial.
Suarez menambahkan: “Lalu ada Darwin. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengubah mentalitasnya, memperkuatnya, karena menurut saya dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dia menyadari keputusan yang dia ambil dengan meninggalkan Liverpool, tapi saya melihatnya sebagai pemain yang bisa pulih sepenuhnya.
“Jika dia mencapai level terbaiknya, dia adalah penyerang yang saya sukai. Dia cepat, kuat, dan bertenaga... Ada beberapa aspek permainannya yang masih bisa dia perbaiki karena dia masih muda dan masih memiliki ruang untuk berkembang.”
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Ujian Piala Dunia menanti
Kane dan Haaland tetap menjadi tokoh kunci dalam perjalanan Piala Dunia negara masing-masing yang kontras, setelah menjalani musim domestik yang sensasional. Kane bertekad untuk melanjutkan momentum dari dua golnya melawan Kroasia saat Inggris bersiap menghadapi Panama pada Sabtu malam, dengan sang penyerang kini berpeluang memecahkan rekor bersejarah milik Gary Lineker.
Sementara itu, setelah diistirahatkan saat melawan Prancis, Haaland kini bersiap menghadapi laga babak 32 besar yang berat melawan Pantai Gading, setelah memimpin Norwegia melaju dengan sukses melewati fase grup.