AS Monaco menampilkan permainan luar biasa di bawah pelatih Filipe Luis untuk mengamankan kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tertinggal 1-0 saat turun minum setelah berada di bawah tekanan sepanjang babak pertama yang sulit, tim tamu melakukan penyesuaian taktis krusial untuk membalikkan keadaan. Sementara kiper Lukas Hradecky memainkan peran heroik dengan sejumlah penyelamatan penting untuk menggagalkan PSG, Luis dengan cepat mengalihkan perhatian kepada rekan sesama pelatihnya setelah peluit akhir.

"Kami harus menderita di babak pertama, tetapi para pemain menunjukkan keberanian dan eksekusi taktis melawan tim papan atas untuk membalikkan keadaan," kata Luis, memuji ketangguhan timnya.



