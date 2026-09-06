AFP
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Luis memuji Luis! Dalang Monaco memberi penghormatan kepada pelatih rival Enrique setelah kejutan luar biasa di Parc des Princes
Sebuah mahakarya taktik di Parc des Princes
AS Monaco menampilkan permainan luar biasa di bawah pelatih Filipe Luis untuk mengamankan kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Tertinggal 1-0 saat turun minum setelah berada di bawah tekanan sepanjang babak pertama yang sulit, tim tamu melakukan penyesuaian taktis krusial untuk membalikkan keadaan. Sementara kiper Lukas Hradecky memainkan peran heroik dengan sejumlah penyelamatan penting untuk menggagalkan PSG, Luis dengan cepat mengalihkan perhatian kepada rekan sesama pelatihnya setelah peluit akhir.
"Kami harus menderita di babak pertama, tetapi para pemain menunjukkan keberanian dan eksekusi taktis melawan tim papan atas untuk membalikkan keadaan," kata Luis, memuji ketangguhan timnya.
- AFP
Mengadopsi metode dari ikon manajerial
Berbicara dalam konferensi pers seusai pertandingan, Luis memberikan pujian setinggi langit kepada Luis Enrique, dengan terbuka mengakui pengaruh besar pelatih asal Spanyol itu terhadap kariernya sendiri. Bos Monaco itu tidak ragu menempatkan pelatih PSG tersebut di antara sosok-sosok elite dalam sejarah sepakbola, seraya mengungkapkan bahwa ia rutin menerapkan metode latihan yang dipelajarinya langsung darinya.
"Luis Enrique adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah, dan saya mengakui mengadopsi banyak metode latihannya ke dalam pendekatan saya sendiri," aku Luis, menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada rivalnya di dunia kepelatihan.
Menghadapi tekanan dan blok taktis
Luis juga memberikan penilaian taktis yang jujur tentang bagaimana timnya mampu melewati gempuran hebat dari sang juara bertahan sepanjang 90 menit. Mengakui bahwa pressing tinggi Monaco pada awalnya mudah dipatahkan oleh pergerakan elite PSG, pelatih asal Brasil itu menjelaskan bagaimana timnya berhasil beralih ke blok pertahanan menengah dan rendah yang disiplin. Berkat upaya bertahan kolektif, Monaco menghukum peluang-peluang yang disia-siakan PSG untuk meraih tiga poin bersejarah.
"Kami mencoba menekan tinggi, tetapi saya sudah memperingatkan para pemain bahwa kualitas PSG akan mematahkannya, jadi kami perlu menderita dalam blok pertahanan menengah dan rendah," jelas Luis mengenai perubahan taktiknya.
- PRESSE SPORTS
Tetap membumi demi masa depan
Terlepas dari besarnya kemenangan di ibu kota, Luis tetap fokus penuh menjalani musim ini dari satu laga ke laga berikutnya ketimbang melihat terlalu jauh ke depan. Hasil ini membuat PSG mencari jawaban setelah awal yang sulit di musim domestik mereka, sementara Monaco terus membangun momentum positif. Saat Luis menyiapkan skuadnya untuk tantangan berikutnya, pendidikan taktisnya di bawah ikon seperti Enrique terus membuahkan hasil impresif di tepi lapangan.
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