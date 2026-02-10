Luis Figo berikutnya?! Presiden Real Madrid, Florentino Perez, membidik rekrutan impian dari Barcelona.

Pedri telah mencatatkan 227 penampilan di semua kompetisi untuk Barcelona hingga saat ini, mencetak 23 gol, dan telah membantu klub memenangkan dua gelar La Liga dan dua gelar Copa del Rey. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun di Camp Nou pada Januari tahun lalu, yang dilaporkan termasuk klausul pelepasan senilai €1 miliar untuk mencegah minat dari klub lain.

“Saya senang berada di tempat yang saya inginkan, sekarang saya harus terus menikmati sepak bola dan berada di sini di Barcelona,” katanya setelah pengumuman tersebut.

“Saya sudah mengatakan ini berkali-kali, ini adalah impian sejak saya kecil dan memperpanjang impian ini adalah hal terindah yang pernah terjadi pada saya.”