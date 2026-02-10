Getty Images Sport
Luis Figo berikutnya?! Presiden Real Madrid, Florentino Perez, membidik rekrutan impian dari Barcelona.
- Getty
Perez merencanakan penandatanganan 'bom' di Real
Eldesmarque mengklaim bahwa Pedri adalah "impian" transfer Perez, dengan jurnalis Spanyol Siro Lopez menambahkan bahwa presiden Real Madrid ingin membawa gelandang serang Spanyol itu ke Santiago Bernabeu pada tahun depan. Lopez mengatakan: "Pemain yang ingin direkrut Real Madrid untuk musim 2027-28 adalah Pedri. Anda akan setuju dengan saya bahwa ini akan menjadi sensasi besar, setara dengan apa yang terjadi dengan Luis Figo pada musim 2000-01. Bukan hanya memperkuat tim, tapi juga mengambil pemain kunci dari Barcelona."
- Getty Images Sport
Ketika Figo menyeberangi batas Clasico
Gelandang Portugal, Figo, meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Real Madrid dalam transfer yang sangat kontroversial senilai €62 juta (£54 juta/$74 juta), rekor dunia saat itu, pada Juli 2000. Para penggemar Barcelona tidak pernah memaafkan Figo, menganggap kepindahannya sebagai tindakan pengkhianatan.
Figo menjadi sasaran setiap kali ia kembali ke Camp Nou sebagai pemain Madrid, dengan benda-benda dilemparkan ke arahnya sebelum ia mengambil tendangan sudut, termasuk kepala babi dalam pertandingan Clasico yang sangat panas pada November 2022. Akan menjadi kejutan besar jika Pedri mengikuti jejak yang sama.
Pedri terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2030 dengan klausul pelepasan yang sangat besar.
Pedri telah mencatatkan 227 penampilan di semua kompetisi untuk Barcelona hingga saat ini, mencetak 23 gol, dan telah membantu klub memenangkan dua gelar La Liga dan dua gelar Copa del Rey. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun di Camp Nou pada Januari tahun lalu, yang dilaporkan termasuk klausul pelepasan senilai €1 miliar untuk mencegah minat dari klub lain.
“Saya senang berada di tempat yang saya inginkan, sekarang saya harus terus menikmati sepak bola dan berada di sini di Barcelona,” katanya setelah pengumuman tersebut.
“Saya sudah mengatakan ini berkali-kali, ini adalah impian sejak saya kecil dan memperpanjang impian ini adalah hal terindah yang pernah terjadi pada saya.”
- (C)Getty images
Mengejar lebih banyak trofi & Golden Ball pertama
Barcelona meraih treble domestik musim lalu dan menargetkan lebih banyak trofi pada bulan Mei. Tim asuhan Hansi Flick saat ini memimpin klasemen La Liga dengan selisih satu poin dari Real Madrid, sementara mereka juga lolos ke semifinal Copa del Rey dan babak playoff fase gugur Liga Champions.
Pedri kembali menjadi kunci dalam upaya tim meraih gelar di berbagai kompetisi, dengan 10 keterlibatan gol dalam 25 pertandingan. Pemain berusia 23 tahun ini juga mungkin mengincar Ballon d'Or pertamanya, setelah mengatakan dalam wawancara dengan UEFA tahun lalu: "Sejak Rodri memenangkannya, hal itu menunjukkan bahwa seorang pemain yang mengendalikan lini tengah dan mengatur tempo serta ritme pertandingan dapat memenangkan Ballon d'Or. Selalu menjadi impian saya untuk mengangkat Ballon d'Or."
Dia akan memiliki kesempatan untuk menambah poin di bank Ballon d'Or saat Barcelona bertandang ke Atletico Madrid untuk leg pertama babak semifinal Copa del Rey pada Kamis malam.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan