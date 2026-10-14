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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Luis Enrique tantang PSG samai rekor tiga gelar Liga Champions beruntun Real Madrid, tegaskan “tidak ada alasan untuk berhenti”

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Champions League
Ligue 1
Real Madrid

Pelatih kepala Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menantang timnya yang berstatus juara bertahan Eropa untuk menyamai pencapaian bersejarah Real Madrid dengan memenangi tiga gelar Liga Champions berturut-turut. Setelah membawa klub raksasa Prancis itu meraih gelar juara di kancah Eropa dua kali beruntun, pelatih asal Spanyol tersebut tetap bertekad mempertahankan dominasi mereka di panggung tertinggi.

  • Pelatih asal Spanyol membidik tonggak bersejarah

    Pelatih asal Spanyol berusia 56 tahun itu secara terbuka menargetkan Paris Saint-Germain untuk menyamai rekor Real Madrid berupa tiga gelar Liga Champions berturut-turut, pencapaian yang diraih ketika Real Madrid mengalahkan Liverpool di final 2018. Sejak mulai menangani tim di Parc des Princes pada Juli 2023, ia telah mempersembahkan dua gelar juara Eropa beruntun serta tiga trofi Ligue 1 bagi klub raksasa Prancis tersebut. Sang juara bertahan mengawali upaya mempertahankan gelarnya bulan lalu dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Dominasi di tingkat benua memicu motivasi tambahan

    Dominasi di kompetisi domestik dan Eropa selama dua musim terakhir sama sekali tidak menyurutkan ambisi Enrique. Timnya kini bersiap menghadapi jadwal berat melawan Manchester City dan mantan klubnya, Barcelona, yang ia antarkan menjuarai Liga Champions pada 2015.

    Menjelaskan motivasi tambahan skuadnya untuk menyamai pencapaian langka Real Madrid, pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada situs resmi klub: "Kami telah menjuarainya [Liga Champions] dua kali berturut-turut, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti. Kami dibentuk untuk berlaga di Liga Champions. Kami punya motivasi tambahan: berusaha mencapai sesuatu yang sejauh ini hanya mampu dilakukan Real Madrid. Itu target yang istimewa."

    Berbicara tentang ketatnya persaingan dengan sesama kandidat juara, ia menambahkan: "Keduanya [Man City dan Barcelona] adalah tim yang gemar menjuarai Liga Champions, sudah pernah memenanginya, dan termasuk di antara tim-tim favorit. Ada enam, tujuh, atau delapan tim yang mampu menjuarai Liga Champions kali ini. Kami salah satunya, tetapi ini akan sulit dan kami bukan favorit mutlak."

  • Perpanjangan kontrak memunculkan tuntutan baru

    Secara keseluruhan, Enrique telah membawa PSG meraih 13 gelar bergengsi dan baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun yang membuatnya tetap terikat dengan klub ibu kota Prancis itu hingga 2030. Mengenang mentalitas juara yang ia tanamkan sejak tiba di klub, ia mengatakan: "Itulah tujuan utama kami ketika tiba di sini: mengukir sejarah. Semua orang tahu klub ini sudah memenangi trofi bergengsi, tetapi bagi kami tidak ada trofi yang lebih penting daripada Liga Champions. Bagi saya sebagai pelatih, sebagaimana bagi para pemain, keinginan untuk terus menang adalah karakteristik penting di level tertinggi."

    Menanggapi ekspektasi yang meningkat setelah kesepakatan barunya, sang pelatih menegaskan: "Saya telah memperpanjang kontrak dan sekarang tekanan terhadap saya semakin besar untuk menunjukkan bahwa saya siap melanjutkan pekerjaan ini dan masih ingin memenangi lebih banyak trofi untuk Paris Saint-Germain. Tujuannya selalu sama: menang dan terus menang."

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  • imago-sport-1084354365.jpgAnadolu Agency

    Laga-laga besar menguji kapasitas bersaing di Eropa

    Tekad kuat Paris Saint-Germain akan langsung diuji saat mereka bertandang menghadapi Manchester City di Liga Champions pada Rabu. Setelah laga berat di Inggris itu, anak asuh Enrique dijadwalkan menjamu raksasa asal Catalunya, Barcelona, di Paris pada 20 Oktober. Dua laga berat beruntun melawan sesama tim unggulan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi sang juara bertahan dalam upaya mempertahankan dominasinya di kompetisi antarklub elite Eropa.

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