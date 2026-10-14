Dominasi di kompetisi domestik dan Eropa selama dua musim terakhir sama sekali tidak menyurutkan ambisi Enrique. Timnya kini bersiap menghadapi jadwal berat melawan Manchester City dan mantan klubnya, Barcelona, yang ia antarkan menjuarai Liga Champions pada 2015.

Menjelaskan motivasi tambahan skuadnya untuk menyamai pencapaian langka Real Madrid, pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada situs resmi klub: "Kami telah menjuarainya [Liga Champions] dua kali berturut-turut, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti. Kami dibentuk untuk berlaga di Liga Champions. Kami punya motivasi tambahan: berusaha mencapai sesuatu yang sejauh ini hanya mampu dilakukan Real Madrid. Itu target yang istimewa."

Berbicara tentang ketatnya persaingan dengan sesama kandidat juara, ia menambahkan: "Keduanya [Man City dan Barcelona] adalah tim yang gemar menjuarai Liga Champions, sudah pernah memenanginya, dan termasuk di antara tim-tim favorit. Ada enam, tujuh, atau delapan tim yang mampu menjuarai Liga Champions kali ini. Kami salah satunya, tetapi ini akan sulit dan kami bukan favorit mutlak."