Luis Enrique sesalkan nasib buruk PSG saat kekalahan mengejutkan dari Monaco merusak pesta perpanjangan kontrak

Sebelum kick-off, klub secara resmi mengonfirmasi bahwa Enrique telah menyepakati perpanjangan kontrak selama tiga tahun yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2030. Setelah sebelumnya sudah mengamankan tiga gelar Ligue 1 dan trofi Liga Champions secara beruntun selama masa jabatannya, pria Spanyol itu secara luas dianggap sebagai legenda hidup di Parc des Princes. Perayaan itu semakin diperkuat oleh kabar bahwa klub telah mengamankan masa depan beberapa aset pemain kunci bersama sang manajer.

Namun, suasana dengan cepat berubah muram begitu laga dimulai di atas lapangan. Terlepas dari atmosfer perayaan sebelum pertandingan, PSG menelan kekalahan yang membuat frustrasi di tangan tim Monaco yang tangguh. Kekalahan ini menandai awal yang secara historis buruk bagi era klub yang dipimpin Qatar, membuat juara bertahan itu belum meraih kemenangan setelah tiga pekan Ligue 1. Itu menjadi kontras yang mencolok dengan penampilan dominan yang sudah biasa diharapkan para penggemar, terutama mengingat keunggulan statistik besar yang dimiliki Paris sepanjang 90 menit.