AFP
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Luis Enrique sesalkan nasib buruk PSG saat kekalahan mengejutkan dari Monaco merusak pesta perpanjangan kontrak
Malam yang manis sekaligus pahit bagi Enrique
Sebelum kick-off, klub secara resmi mengonfirmasi bahwa Enrique telah menyepakati perpanjangan kontrak selama tiga tahun yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2030. Setelah sebelumnya sudah mengamankan tiga gelar Ligue 1 dan trofi Liga Champions secara beruntun selama masa jabatannya, pria Spanyol itu secara luas dianggap sebagai legenda hidup di Parc des Princes. Perayaan itu semakin diperkuat oleh kabar bahwa klub telah mengamankan masa depan beberapa aset pemain kunci bersama sang manajer.
Namun, suasana dengan cepat berubah muram begitu laga dimulai di atas lapangan. Terlepas dari atmosfer perayaan sebelum pertandingan, PSG menelan kekalahan yang membuat frustrasi di tangan tim Monaco yang tangguh. Kekalahan ini menandai awal yang secara historis buruk bagi era klub yang dipimpin Qatar, membuat juara bertahan itu belum meraih kemenangan setelah tiga pekan Ligue 1. Itu menjadi kontras yang mencolok dengan penampilan dominan yang sudah biasa diharapkan para penggemar, terutama mengingat keunggulan statistik besar yang dimiliki Paris sepanjang 90 menit.
- AFP
Statistik yang tak bisa dijelaskan menghantui Paris
Secara statistik, pertandingan itu berjalan timpang dan entah bagaimana berakhir dengan kemenangan tim tamu. PSG melepaskan 23 tembakan yang mencengangkan dibandingkan hanya empat milik Monaco, tetapi mereka tidak mampu mengubah dominasi itu menjadi gol. Tim tamu tampil klinis dengan mencetak dua gol dari dua-satunya tembakan tepat sasaran mereka. Luis Enrique terlihat frustrasi dengan hasil tersebut, sembari menunjuk angka-angka yang mendasari permainan sebagai bukti superioritas timnya.
Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, pria Spanyol itu mengungkapkan ketidakpercayaannya atas bagaimana pertandingan itu lepas dari genggaman. "Itulah yang selalu saya katakan, ini adalah masa terburuk bagi para pelatih, tetapi saya menerima tanggung jawab saya sebagai pelatih. Saya senang dengan apa yang saya lihat. Jelas ini adalah awal musim dan kami belum berada dalam performa terbaik. Saya melihat banyak hal positif; bagi saya, hari ini, kami pantas menang. Tapi itulah sepak bola, ini adalah olahraga yang luar biasa," ujarnya.
Keberuntungan dan penyelesaian akhir yang klinis
Kekalahan itu terasa semakin pahit karena penampilan kiper lawan. Lukas Hradecky tampil luar biasa, mencatatkan serangkaian penyelamatan yang membuatnya meraih penghargaan pemain terbaik laga. Enrique pun cepat memuji pemain internasional Finlandia itu, dengan mengakui bahwa kiper veteran tersebut menjadi alasan utama PSG gagal mencetak skor tinggi. Bagi Paris, masalah yang sudah akrab berupa rapuhnya pertahanan dalam situasi satu lawan satu dan kurang tajamnya penyelesaian akhir kembali menghantui mereka.
Melanjutkan refleksinya tentang pertandingan itu, Enrique kembali menegaskan gagasan bahwa keberuntungan menjadi faktor penentu. “Sepak bola terkadang tidak bisa dijelaskan, dan Anda harus menerimanya. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan bermain imbang. Setiap tahun, saya mengalami pertandingan seperti itu; malam ini adalah salah satunya. Saya ingin menekankan mentalitas para pemain. Kami ada di sini; ini akan menjadi kejuaraan yang menarik. Saat ini kami kurang beruntung, tetapi kami harus bersiap untuk masa depan,” jelasnya.
- AFP
Tekanan di Liga Champions meningkat
Meski posisi Enrique aman, start lambat di musim domestik menjadi latar yang sulit bagi perjalanan mereka di Eropa yang akan datang. Klub itu akan memulai upaya mempertahankan gelar Liga Champions mereka pada Rabu depan melawan Slovan Bratislava, dan tekanan kian meningkat untuk meraih kemenangan yang meyakinkan. Enrique kini harus menemukan cara untuk mengubah dominasi statistik timnya menjadi poin nyata sebelum frustrasi di kalangan suporter mulai tumbuh lebih dari sekadar kekecewaan.
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