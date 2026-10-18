AFP
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Luis Enrique sebut Barcelona berjasa atas kegemilangan Ousmane Dembele setelah penampilan singkatnya yang memukau bersama PSG
Hubungan dengan Barcelona dan kecerdasan taktis
Dembele menjadi pembeda bagi PSG dalam laga Ligue 1 melawan Strasbourg Sabtu ini. Meski mengawali pertandingan dari bangku cadangan, pemain timnas Prancis itu membalikkan jalannya laga lewat penampilan singkat yang menentukan, dengan mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Enrique secara khusus menyoroti latar belakang sepakbola Dembele, terutama masa-masanya di Catalunya. Menurut pelatih PSG itu, kemampuan sang pemain sayap membaca permainan dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan taktik berasal langsung dari pengalamannya di Barcelona.
"Dia pernah belajar di sekolah sepakbola terbaik, yaitu FC Barcelona. Dalam cara bermainnya, dia sudah memahami segalanya. Setiap kali Anda berkesempatan melihat pemain Barcelona, pemain itu bisa menyesuaikan diri dengan sepakbola yang saya sukai. Dia memahami dengan sempurna kapan harus bermain melebar atau di tengah. Memahami permainan sangat penting bagi kami, dan ketika Anda memiliki pemain yang sudah punya pengalaman seperti itu, perbedaannya sangat terasa bagi kami," jelas Enrique.
- AFP
Dampak maksimal dalam waktu singkat
Pemain berusia 29 tahun itu melanjutkan performa gemilangnya dengan membantu Paris Saint-Germain meraih kemenangan meyakinkan 3-1, meneruskan momentum dari penampilan menonjolnya melawan Manchester City di Liga Champions. Di tengah besarnya ekspektasi yang dibebankan kepadanya di ibu kota Prancis, penyerang itu dengan cepat menjadi salah satu andalan lini serang yang paling bisa diandalkan dan berpengaruh dalam skuad.
Menyoroti ketajaman tersebut, Enrique berkelakar bahwa waktu bermain yang terbatas mungkin justru merupakan pilihan ideal bagi penyerang yang sedang tampil apik itu. "Saya mengatakan kepadanya: 'Kalau Anda bermain 25 menit untuk memberikan satu assist dan mencetak satu gol, Anda tidak perlu bermain lebih lama. Itu sudah cukup,'" ungkap Enrique.
Kekhawatiran soal penalti meski menang
Meski tampil gemilang dalam permainan terbuka, malam itu tidak sepenuhnya sempurna bagi Dembele. Penyerang tersebut tampak frustrasi setelah gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan itu. Kegagalan tersebut menambah catatan yang masih menjadi sedikit kekhawatiran bagi PSG. Musim ini, PSG hanya berhasil mengonversi satu dari empat penalti mereka, membuat Enrique harus mempertimbangkan pilihannya untuk situasi penuh tekanan berikutnya.
Enrique menanggapi situasi itu dengan jujur. Ia mengakui timnya belum memiliki spesialis penalti, tetapi punya banyak pemain yang bisa dipilih. "Dia kesal karena gagal mengeksekusi penalti. Memang benar, kami punya statistik yang agak sulit dinilai. Namun, setiap kali kami bermain di final, kami memiliki penendang berkualitas. Kami punya banyak pemain yang bisa menendang, tetapi memang benar kami tidak punya pemain spesialis. Ada Vitinha, Ousmane, dan banyak pemain lain yang bisa mengambil penalti," jelas sang pelatih.
- AFP
Reuni pada saat yang tepat di Liga Champions
Pujian terhadap bekal yang diperoleh Dembele di Barcelona datang pada momen penting musim ini. PSG akan menghadapi raksasa Catalunya itu pada Selasa ini dalam laga besar Liga Champions. Bagi Dembele dan Luis Enrique, pertandingan tersebut menjadi pertemuan kembali dengan mantan klub mereka yang mempertaruhkan banyak hal. Performa terkini sang winger menunjukkan bahwa ia akan menjadi ancaman utama bagi mantan rekan-rekan setimnya di Parc des Princes. Kini, Dembele berkesempatan membuktikan bahwa bekal dari Barcelona itu bisa ia gunakan untuk menghantui mantan klubnya di panggung termegah.
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