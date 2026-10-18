Dembele menjadi pembeda bagi PSG dalam laga Ligue 1 melawan Strasbourg Sabtu ini. Meski mengawali pertandingan dari bangku cadangan, pemain timnas Prancis itu membalikkan jalannya laga lewat penampilan singkat yang menentukan, dengan mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Enrique secara khusus menyoroti latar belakang sepakbola Dembele, terutama masa-masanya di Catalunya. Menurut pelatih PSG itu, kemampuan sang pemain sayap membaca permainan dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan taktik berasal langsung dari pengalamannya di Barcelona.

"Dia pernah belajar di sekolah sepakbola terbaik, yaitu FC Barcelona. Dalam cara bermainnya, dia sudah memahami segalanya. Setiap kali Anda berkesempatan melihat pemain Barcelona, pemain itu bisa menyesuaikan diri dengan sepakbola yang saya sukai. Dia memahami dengan sempurna kapan harus bermain melebar atau di tengah. Memahami permainan sangat penting bagi kami, dan ketika Anda memiliki pemain yang sudah punya pengalaman seperti itu, perbedaannya sangat terasa bagi kami," jelas Enrique.