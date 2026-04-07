Luis Enrique menjelaskan kesulitan yang dialami Hugo Ekitike di PSG saat bintang Liverpool itu bersiap menghadapi mantan timnya

Pemain berusia 23 tahun itu akan kembali ke Parc des Princes pada Rabu nanti saat Liverpool menghadapi mantan timnya dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih PSG Enrique ditanya mengenai kesulitan yang dialami pemain internasional Prancis itu di bawah asuhannya.

"Biasanya, saya tidak membicarakan pemain yang tidak berada di PSG," katanya kepada wartawan. "Saya ingat masa-masanya di sini. Dia bermain sangat baik di Jerman dan sekarang, saat ini, di Liverpool. Dia kini menjadi pemain internasional dan saya pikir dia telah berkembang pesat. Itu wajar. Dia masih sangat muda saat berada di sini dan dia telah meningkat pesat sejak saat itu. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan pemain Liverpool."