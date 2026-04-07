Luis Enrique menjelaskan kesulitan yang dialami Hugo Ekitike di PSG saat bintang Liverpool itu bersiap menghadapi mantan timnya
Ekitike bersinar di tengah kesulitan yang dialami PSG
Ekitike bergabung dengan PSG sebagai penyerang muda berbakat pada tahun 2022 dari Reims, namun ia kesulitan menyesuaikan diri di ibu kota Prancis. Ia hanya mencetak empat gol dalam 33 penampilannya bersama klub tersebut dan dipinjamkan kembali ke Reims setahun setelah kedatangannya, lalu ke Eintracht Frankfurt, sebelum akhirnya bergabung secara permanen dengan klub Jerman tersebut. Setelah tampil gemilang di Bundesliga, Liverpool berhasil merekrutnya musim panas lalu dan ia menikmati musim debut yang sukses meski timnya mengalami kesulitan di Liga Premier, mencetak 17 gol dalam 43 pertandingan untuk tim asuhan Arne Slot.
Luis Enrique menjelaskan mengapa PSG dan Ekitike tidak berhasil
Pemain berusia 23 tahun itu akan kembali ke Parc des Princes pada Rabu nanti saat Liverpool menghadapi mantan timnya dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih PSG Enrique ditanya mengenai kesulitan yang dialami pemain internasional Prancis itu di bawah asuhannya.
"Biasanya, saya tidak membicarakan pemain yang tidak berada di PSG," katanya kepada wartawan. "Saya ingat masa-masanya di sini. Dia bermain sangat baik di Jerman dan sekarang, saat ini, di Liverpool. Dia kini menjadi pemain internasional dan saya pikir dia telah berkembang pesat. Itu wajar. Dia masih sangat muda saat berada di sini dan dia telah meningkat pesat sejak saat itu. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan pemain Liverpool."
Dari perjuangan di Paris hingga kesuksesan di Anfield
Perjalanan sang striker kembali ke puncak kariernya mencakup masa peminjaman yang sukses dan kepindahan permanen ke Eintracht Frankfurt sebelum Liverpool menyetujui kesepakatan senilai €95 juta musim panas lalu. Kini, statistik mendasar sang pemain menunjukkan bahwa PSG berhak untuk bersikap waspada.
Meskipun ia telah mencetak 11 gol di liga utama Inggris, ia hanya menyumbang tiga gol di Liga Champions, termasuk satu gol melawan mantan timnya, Eintracht Frankfurt. Pemain asal Prancis ini berharap dapat memberikan dampak yang sama saat ia bertanding di ibu kota negaranya minggu ini.
Liverpool akan menghadapi ujian berat di Paris
Ekitike dan Liverpool akan menghadapi juara Eropa bertahan dalam kondisi performa yang kurang memuaskan. Mereka telah menelan dua kekalahan beruntun, setelah dikalahkan Brighton pada akhir Maret lalu, sebelum kembali dari jeda internasional dan menderita kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di Piala FA.
Di sisi lain, PSG telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut menjelang laga ini dan memiliki keuntungan tambahan karena tidak perlu memainkan pertandingan Ligue 1 di antara dua leg pertandingan Liga Champions, setelah diberi libur akhir pekan oleh otoritas sepak bola Prancis.