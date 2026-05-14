Luis Enrique menikmati kemenangan gelar Ligue 1 yang "paling memuaskan" selama masa jabatannya di PSG setelah "musim yang aneh"
Menjaga sentuhan ajaib
Kemenangan ini memastikan bahwa Luis Enrique tetap mempertahankan rekor 100% di ibu kota Prancis: tiga musim, tiga gelar liga. Bagi pelatih asal Spanyol itu, meski klubnya dominan, pencapaian terbaru ini terasa lebih berarti daripada yang sebelumnya.
Menjelang pertandingan krusial pada Rabu, gelar juara sudah “99,9%” pasti, menurut Luis Enrique. PSG sudah unggul enam poin dari Lens dengan hanya dua pertandingan tersisa dan memiliki selisih gol yang jauh lebih unggul, yaitu +15. Namun, sifat formal dari hasil 2-0 tersebut tidak mengurangi antusiasme perayaan sang pelatih yang telah bekerja lebih keras daripada musim-musim sebelumnya.
Kemenangan yang 'memuaskan' bagi Luis Enrique
Luis Enrique menekankan bahwa kesan santai yang terlihat dari luar tidak selalu sejalan dengan realitas di balik layar dalam sebuah musim yang panjang. Dalam konferensi pers, Luis Enrique tidak menyembunyikan rasa puasnya atas hasil tersebut. Dengan berhasil mengatasi tekanan dari tim Lens yang gigih, ia merasa trofi ini menjadi bukti karakter skuad dan kemampuan mereka untuk tampil maksimal saat margin kesalahan sedikit lebih tipis dari biasanya. “Ini adalah gelar (liga) yang paling memuaskan dari tiga gelar yang telah kami raih. Lens telah melakukan pekerjaan yang hebat,” katanya.
Menghadapi musim yang 'aneh'
Saat merenungkan berbagai tantangan yang dihadapi timnya, Luis Enrique mengakui bahwa perjalanan menuju kejayaan sama sekali tidak mulus di balik layar. Dengan jadwal yang padat dan daftar pemain cedera yang terus bertambah, tim asal Paris ini harus mengandalkan kedalaman skuad mereka untuk mempertahankan posisi di puncak sepak bola Prancis.
“Ini sulit bagi kami. Kami juga mengalami musim yang aneh. Kami mengalami cedera, seperti kebanyakan tim, tetapi kami juga hanya memiliki liburan yang sangat singkat musim panas lalu. Sulit untuk mengatasinya,” tambahnya.
Ujian terberat sejauh ini
Sejak kedatangan Luis Enrique, inilah kali pertama PSG menghadapi persaingan yang begitu ketat dalam perebutan gelar Ligue 1. Pada musim pertamanya, tim asuhannya berhasil finis dengan nyaman, unggul sembilan poin dari AS Monaco yang berada di posisi kedua. Musim lalu, selisih poinnya bahkan lebih jauh, karena mereka finis dengan keunggulan 19 poin atas Olympique de Marseille yang berada di posisi kedua.
Meskipun selisih antara PSG dan Lens kini berada di angka sembilan poin, Lens mampu memberikan perlawanan yang lebih ketat daripada Monaco dua tahun lalu, sehingga peluang mereka untuk merebut gelar tetap terbuka hingga pekan terakhir sebelum akhir musim Ligue 1. PSG kini berharap dapat meraih gelar ganda dengan mempertahankan gelar Liga Champions mereka di final melawan Arsenal pada 26 Mei.