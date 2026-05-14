Luis Enrique menikmati kemenangan gelar Ligue 1 yang "paling memuaskan" selama masa jabatannya di PSG setelah "musim yang aneh"

Kemenangan ini memastikan bahwa Luis Enrique tetap mempertahankan rekor 100% di ibu kota Prancis: tiga musim, tiga gelar liga. Bagi pelatih asal Spanyol itu, meski klubnya dominan, pencapaian terbaru ini terasa lebih berarti daripada yang sebelumnya.

Menjelang pertandingan krusial pada Rabu, gelar juara sudah “99,9%” pasti, menurut Luis Enrique. PSG sudah unggul enam poin dari Lens dengan hanya dua pertandingan tersisa dan memiliki selisih gol yang jauh lebih unggul, yaitu +15. Namun, sifat formal dari hasil 2-0 tersebut tidak mengurangi antusiasme perayaan sang pelatih yang telah bekerja lebih keras daripada musim-musim sebelumnya.