FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Luis Enrique mengelak saat ditanya soal taktik licik PSG untuk menetralkan Michael Olise dalam kemenangan semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich

Luis Enrique tetap bungkam terkait instruksi taktis yang aneh yang diberikan kepada kiper Matvey Safonov selama kemenangan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions atas Bayern Munich, yang membuat tim Prancis itu lolos dengan kemenangan agregat 6-5. Kiper asal Rusia itu terlihat berulang kali menendang bola langsung keluar lapangan, sebuah langkah yang tampaknya merupakan strategi jitu yang direncanakan untuk menetralkan Michael Olise.

    Dalam pertandingan krusial yang membawa PSG melaju ke final, para pengamat dibuat bingung oleh umpan-umpan Safonov. Alih-alih mencari rekan setimnya, kiper tersebut seringkali mengarahkan bola ke pinggir lapangan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa umpan-umpan panjang yang dilancarkan kiper asal Rusia itu hingga keluar lapangan sebenarnya merupakan bagian dari strategi canggih untuk menghambat serangan balik Vincent Kompany.

    Strategi tersebut melibatkan Safonov yang dengan sengaja mengirimkan bola ke tribun penonton sekitar 10 meter melewati garis tengah lapangan. Hal ini memaksa Bayern untuk memulai kembali dari lemparan ke dalam yang statis, sehingga mencegah para penyerang berbahaya mereka memanfaatkan ruang yang biasanya terbuka selama proses membangun serangan dari tendangan gawang tradisional. Pada dasarnya, hal ini mengatur ulang formasi pertahanan tim asal Paris tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk segera melakukan tekanan terorganisir.

    Luis Enrique masih enggan membocorkan rinciannya

    Saat ditanya mengenai metode yang tidak biasa tersebut, pelatih asal Spanyol itu enggan membocorkan inovasi taktisnya. "Yang penting, semua pendukung ingin melihat PSG menang. Mereka tidak ingin tahu bagaimana cara bermainnya. Mereka menyukai gaya permainan kami dan, setelah setiap pertandingan, kami membahas detailnya. Tapi saya tidak berniat memberikan informasi kepada lawan," kata Enrique kepada para wartawan.

    Mantan bos Barcelona itu jelas lebih memilih untuk merahasiakan strateginya saat klub ini mengejar gelar juara Eropa keduanya. Dia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah kemenangan, terlepas dari estetika tindakan individu tertentu. "Kami mencari cara terbaik untuk memenangkan pertandingan. Saya telah meninjau pertandingan tersebut, dan saya sangat bangga dengan apa yang kami lakukan. Kami berusaha memenangkan pertandingan, kami melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan, itulah yang paling penting. Soal detailnya, itu mungkin lebih menarik bagi wartawan, tapi saya tidak tertarik," tambahnya.

    Salah satu pihak yang paling diuntungkan dari taktik "licik" ini adalah barisan pertahanan PSG, yang bertugas mengawal salah satu pemain sayap paling bersinar di Eropa. Setelah Olise mencetak gol pada leg pertama, PSG secara efektif mematahkan ritme permainan pada leg kedua dengan menghalau bola ke sisi lapangan yang dijaga olehnya. Hal ini mencegah pemain Prancis tersebut—yang gagal mencetak gol atau memberikan assist pada leg kedua—untuk menemukan ruang vertikal yang ia butuhkan guna mengancam lawan melalui serangan balik, dan malah memaksanya bermain di area yang padat.

    PSG akan berhadapan dengan Arsenal di final Liga Champions di Budapest, dengan sejarah yang dipertaruhkan. Tim asal Prancis ini berada di ambang menjadi tim kedua di era modern yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Hanya Real Madrid, yang meraih tiga trofi berturut-turut antara tahun 2016 dan 2018, yang berhasil mempertahankan gelar mereka sejak kompetisi ini direformasi. Saat mereka bersiap untuk pertandingan penentu di Hungaria ini, raksasa Prancis tersebut bertekad untuk bergabung dengan jajaran elit tersebut dan mengukuhkan dominasi mereka di sepak bola Eropa.


