Dalam pertandingan krusial yang membawa PSG melaju ke final, para pengamat dibuat bingung oleh umpan-umpan Safonov. Alih-alih mencari rekan setimnya, kiper tersebut seringkali mengarahkan bola ke pinggir lapangan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa umpan-umpan panjang yang dilancarkan kiper asal Rusia itu hingga keluar lapangan sebenarnya merupakan bagian dari strategi canggih untuk menghambat serangan balik Vincent Kompany.

Strategi tersebut melibatkan Safonov yang dengan sengaja mengirimkan bola ke tribun penonton sekitar 10 meter melewati garis tengah lapangan. Hal ini memaksa Bayern untuk memulai kembali dari lemparan ke dalam yang statis, sehingga mencegah para penyerang berbahaya mereka memanfaatkan ruang yang biasanya terbuka selama proses membangun serangan dari tendangan gawang tradisional. Pada dasarnya, hal ini mengatur ulang formasi pertahanan tim asal Paris tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk segera melakukan tekanan terorganisir.