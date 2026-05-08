Luis Enrique mengecewakan para pemainnya! Pelatih PSG itu mengundang para pahlawan Liga Champions untuk merayakan ulang tahunnya, namun tak muncul setelah kemenangan atas Bayern Munich
Luis Enrique mengabaikan perayaan ulang tahunnya sendiri
Baru saja memastikan tempat mereka di final Liga Champions dengan mengalahkan Bayern, skuad PSG berkumpul di restoran bergengsi Prunier yang terletak di dekat Arc de Triomphe. Makan malam yang digelar pada Kamis malam itu diselenggarakan oleh Enrique untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-56, namun Le Parisienmelaporkan bahwa sang manajer tidak hadir di acara tersebut. Meskipun ia tidak hadir, para pemain tetap merayakan kemenangan agregat mereka di Munich, menikmati hidangan seafood dan kaviar di jantung distrik ke-16.
Presiden memuji 'keputusan terbaik' saat PSG kembali lolos ke final
Jika ada orang di PSG yang pantas mendapat pujian minggu ini, dia adalah Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol itu mengantarkan kemenangan gemilang dalam dua leg melawan raksasa Eropa Bayern menjelang ulang tahunnya pada hari Jumat. Setelah mengalahkan tim asuhan Vincent Kompany dengan skor 5-4 pada leg pertama di Paris, juara Eropa bertahan itu menyelesaikan tugasnya di Munich pada hari Rabu. Gol awal Ousmane Dembele membuat klub Prancis ini menguasai jalannya pertandingan, sehingga gol Harry Kane di akhir pertandingan bagi tuan rumah hanya menjadi pelipur lara.
Penampilan di final Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut menjadi bukti dampak yang ditimbulkan oleh pelatih asal Spanyol PSG ini, dengan timnya juga semakin mendekati gelar Ligue 1 musim ini. Bahkan sebelum perayaan yang direncanakan bersama skuad, presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memuji Luis Enrique pekan ini, mengatakan setelah pertandingan Rabu: "Luis Enrique benar-benar aset terbaik kami, yang terbaik, keputusan terbaik saya. Saya telah berbicara dengannya selama 15 tahun terakhir tentang merekrutnya. Dia adalah pelatih yang fantastis, pelatih terbaik di dunia, tetapi juga sebagai pribadi. Sungguh luar biasa cara dia menangani operasional sehari-hari, para pemain, segalanya, bahkan media, yang di Prancis tidak selalu mudah, tetapi dia fantastis."
Sejarah Prancis tercipta berkat penampilan terbaru mereka di final Liga Champions
Kualifikasi ke final di Budapest semakin mengukuhkan warisan Enrique di ibu kota Prancis, karena ia menjadi pelatih pertama yang membawa klub Prancis ke tiga final Liga Champions. Selain itu, PSG menjadi tim pertama dari Prancis yang mencapai dua final berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh juara bertahan sejak dominasi Real Madrid pada 2018. Di bawah kepemimpinan Enrique, tim asal Paris ini telah membangun rekor yang mengesankan di babak gugur, dengan memenangkan delapan pertandingan dua leg terakhir mereka di Liga Champions, sementara hanya kalah dua kali dalam 20 penampilan kontinental sebelumnya.
Arsenal akan menghadapi raksasa Prancis di Budapest
PSG kini bertolak ke Budapest untuk menghadapi laga bersejarah melawan Arsenal di Puskas Arena pada Sabtu, 30 Mei. Bertekad menjadi tim pertama dalam hampir satu dekade yang berhasil mempertahankan trofi tersebut, tim asuhan Enrique akan menghadapi ujian berat melawan The Gunners di Hungaria. Pertandingan ini memberi sang pelatih asal Spanyol kesempatan untuk meraih gelar Liga Champions ketiganya, sekaligus mengukuhkan era baru dominasi Prancis di kancah Eropa setelah memenangkan delapan laga sistem dua leg berturut-turut.