Luis Enrique mengecewakan para pemainnya! Pelatih PSG itu mengundang para pahlawan Liga Champions untuk merayakan ulang tahunnya, namun tak muncul setelah kemenangan atas Bayern Munich

Jika ada orang di PSG yang pantas mendapat pujian minggu ini, dia adalah Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol itu mengantarkan kemenangan gemilang dalam dua leg melawan raksasa Eropa Bayern menjelang ulang tahunnya pada hari Jumat. Setelah mengalahkan tim asuhan Vincent Kompany dengan skor 5-4 pada leg pertama di Paris, juara Eropa bertahan itu menyelesaikan tugasnya di Munich pada hari Rabu. Gol awal Ousmane Dembele membuat klub Prancis ini menguasai jalannya pertandingan, sehingga gol Harry Kane di akhir pertandingan bagi tuan rumah hanya menjadi pelipur lara.

Penampilan di final Liga Champions untuk kedua kalinya berturut-turut menjadi bukti dampak yang ditimbulkan oleh pelatih asal Spanyol PSG ini, dengan timnya juga semakin mendekati gelar Ligue 1 musim ini. Bahkan sebelum perayaan yang direncanakan bersama skuad, presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memuji Luis Enrique pekan ini, mengatakan setelah pertandingan Rabu: "Luis Enrique benar-benar aset terbaik kami, yang terbaik, keputusan terbaik saya. Saya telah berbicara dengannya selama 15 tahun terakhir tentang merekrutnya. Dia adalah pelatih yang fantastis, pelatih terbaik di dunia, tetapi juga sebagai pribadi. Sungguh luar biasa cara dia menangani operasional sehari-hari, para pemain, segalanya, bahkan media, yang di Prancis tidak selalu mudah, tetapi dia fantastis."