Luis Enrique menetapkan tanggal pensiunnya saat pelatih PSG bersiap menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang

Meskipun terus meraih kesuksesan di level tertinggi sepak bola Eropa, Enrique mengisyaratkan bahwa ia tidak berniat untuk tetap berada di bangku cadangan hingga usia senja. Mantan pelatih Barcelona dan timnas Spanyol yang kini berusia 56 tahun itu telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk karier kepelatihannya, dengan alasan ingin menghindari menjadi "kakek-kakek" di pinggir lapangan.

"Saya tidak ingin menjadi kakek yang melatih. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pikir setelah usia 60... Sebenarnya, saya sering menggoda saudara saya Felipe dengan mengatakan: 'Saya harus pensiun sebelum kamu.' Dia setahun lebih muda dari saya, dia berusia 55 tahun, dan dia akan pensiun pada usia 61... jadi hitung saja," katanya kepada La Nueva Espana. Hal ini menempatkan kemungkinan kepergiannya dari dunia sepak bola pada tahun 2030, bertepatan dengan berakhirnya kontrak barunya yang diusulkan.







