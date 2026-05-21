Luis Enrique menetapkan tanggal pensiunnya saat pelatih PSG bersiap menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang
Rencana pensiun bagi warga Spanyol
Meskipun terus meraih kesuksesan di level tertinggi sepak bola Eropa, Enrique mengisyaratkan bahwa ia tidak berniat untuk tetap berada di bangku cadangan hingga usia senja. Mantan pelatih Barcelona dan timnas Spanyol yang kini berusia 56 tahun itu telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk karier kepelatihannya, dengan alasan ingin menghindari menjadi "kakek-kakek" di pinggir lapangan.
"Saya tidak ingin menjadi kakek yang melatih. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pikir setelah usia 60... Sebenarnya, saya sering menggoda saudara saya Felipe dengan mengatakan: 'Saya harus pensiun sebelum kamu.' Dia setahun lebih muda dari saya, dia berusia 55 tahun, dan dia akan pensiun pada usia 61... jadi hitung saja," katanya kepada La Nueva Espana. Hal ini menempatkan kemungkinan kepergiannya dari dunia sepak bola pada tahun 2030, bertepatan dengan berakhirnya kontrak barunya yang diusulkan.
Komitmen jangka panjang di PSG
Kabar mengenai jadwal pensiunnya muncul di saat PSG sedang berupaya mengikat manajer mereka untuk jangka panjang. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Enrique akan menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di Parc des Princes hingga Juni 2030. Sejak kedatangannya, ia telah memodernisasi pendekatan klub, beralih dari ketergantungan pada bintang-bintang individu menuju identitas taktis yang lebih kompak.
Pihak manajemen di Paris dikabarkan sangat puas dengan kinerjanya, terutama setelah ia membawa klub meraih tiga gelar Ligue 1 berturut-turut dan trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub pada musim 2024-25. Dengan tetap bertahan hingga 2030, Enrique akan menjadi manajer terlama di era QSI, memberikan konsistensi yang telah lama didambakan oleh juara Prancis tersebut.
Perubahan pola pikir di ruang ganti
Dampak Enrique sangat terasa di dalam skuad, di mana para pemain telah sepenuhnya menerima filosofi kolektifnya. Transformasi budaya ini menjadi landasan utama dominasi PSG belakangan ini, di mana tim tersebut berhasil menghilangkan citra rapuhnya dalam pertandingan-pertandingan besar di Eropa dan menggantinya dengan atmosfer yang lebih tangguh serta berorientasi pada kekeluargaan.
Bek kanan Achraf Hakimi baru-baru ini memuji sang pelatih atas perubahan ini, dengan menyatakan: "Dia telah mengubah segalanya di PSG, semua orang telah mengubah mentalitas mereka: sekarang kami adalah sebuah tim, kami bermain untuk satu sama lain, kami berlari untuk satu sama lain, kami adalah sebuah keluarga."
Persatuan ini sangat penting saat klub bersiap untuk final kontinental besar lainnya, membuktikan bahwa metode Enrique telah sangat beresonansi dengan kelompok pemain saat ini.
Mempersiapkan diri untuk laga melawan Arsenal
Fokus utama pelatih PSG saat ini tetap pada final Liga Champions mendatang melawan Arsenal di Budapest. Menanggapi tekanan dalam ajang sebesar itu, Enrique mencatat bahwa meskipun beban ekspektasi sangat berat saat kemenangan tahun lalu atas Inter, tim kini lebih siap menghadapi tekanan di panggung besar.
"Saya rasa tahun lalu tekanan lebih besar. Fakta bahwa klub dan para penggemar belum pernah memenangkannya sebelumnya sangat berarti. Itu adalah tekanan positif... tapi bisa membuat Anda tenggelam. Pelukan erat yang membunuhmu (tertawa). Tahun ini kami merasa lebih baik. Jika kami bermain sepak bola di bawah tekanan yang terlalu besar, kami tidak akan bisa bermain sepak bola," pungkasnya. Dengan perpanjangan kontrak yang akan segera terjadi, pelatih asal Spanyol ini tampaknya siap memimpin PSG menuju era keemasan baru sebelum akhirnya hengkang.