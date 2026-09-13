Paris Saint-Germain mengakhiri kesulitan mereka di kompetisi domestik saat Torres mencetak gol hanya lima menit setelah laga dimulai pada Minggu. Penyerang itu memaksimalkan umpan-umpan cepat antara Joao Neves dan Dembele, lalu melepaskan tembakan rendah yang bersarang ke gawang melewati kiper.

Torres kini telah mencetak enam gol dalam lima penampilan pertamanya untuk klub. Enrique mengatakan: "Saya sangat menyukai koneksi antara Ferran Torres dan Ousmane Dembele." Namun, sang pelatih menuntut kontrol permainan yang lebih baik secara keseluruhan: "Kami meraih tiga poin jadi kami senang, tetapi kami masih perlu berkembang. Pada beberapa momen ketika kami tidak menguasai bola, lawan merepotkan kami. Kami harus bermain dengan otoritas yang lebih besar."