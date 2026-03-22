Luis Enrique memuji Dro Fernandez setelah pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol pertamanya untuk PSG sejak bergabung dari Barcelona
PSG kembali merebut posisi teratas di Ligue 1
Juara bertahan itu berhasil menyalip Lens dan kembali menduduki puncak klasemen liga berkat kemenangan telak 4-0 di kandang lawan. Fernandez, yang bergabung dengan klub raksasa Prancis itu pada Januari lalu, tampil dalam laga liga keenamnya. Setelah Nuno Mendes membuka skor melalui tendangan penalti dan Desire Doue menggandakan keunggulan, pemain muda itu mencetak gol ketiga sebelum Warren Zaire-Emery memastikan kemenangan. Penyerang tersebut kini benar-benar mulai menemukan ritmenya di Prancis setelah awal musim yang penuh tantangan.
Luis Enrique memuji bintang remaja
Dalam wawancara dengan Ligue 1+, sang manajer mengungkapkan kegembiraannya atas rotasi skuad dan pencapaian penting sang penyerang. Ia berkata: "Itu sulit. Setiap kali kami bermain di sini, pertandingannya selalu rumit. Hari ini, kami bermain sangat presisi. Sulit bermain setelah Liga Champions, di mana wajar jika para pemain bersemangat. Lens terus menekan dan kami wajib menang. Ada banyak pemain yang jarang bermain tapi mampu memanfaatkan kesempatan seperti Beraldo dan Dro. Saya senang. Kebahagiaan atas gol Dro? Di usia 18 tahun, mencetak gol pertama itu penting. Saya sangat senang. Kemenangan seperti ini memperkuat ikatan tim. Ini adalah momen kunci, yang paling penting, karena inilah saatnya untuk mewujudkan prestasi dengan trofi. Ini adalah jeda internasional terakhir sebelum Piala Dunia, tetapi sebagai tim, kembalinya para pemain akan sangat penting. Saya akan menunggu untuk melihat para pemain kembali."
Fernandez angkat bicara setelah mencetak gol
Sebelum berangkat ke ibu kota Prancis, remaja ini telah tampil lima kali bersama tim senior Barcelona dan mencatatkan satu assist. Sejak pindah pada bursa transfer musim dingin, ia telah tampil tujuh kali di semua kompetisi bersama klub barunya. Gol yang dicetaknya ke gawang Nice menandai gol pertamanya untuk klub barunya, sekaligus gol ke-100 PSG musim ini, yang menandakan masa depan cerah bagi pemain muda asal Spanyol ini.
Ia mengatakan kepada Ligue 1+ setelah pertandingan: "Pelatih menunjukkan kepercayaannya kepada saya, saya senang bisa mencetak gol ini. Saya tidak tahu itu adalah gol ke-100 kami musim ini, ini merupakan kehormatan bagi saya. Saya senang bisa membantu tim dan mencetak gol, itu bahkan lebih baik."
Apa langkah selanjutnya bagi PSG?
PSG saat ini berada di puncak klasemen liga dengan 60 poin dari 26 pertandingan, unggul satu poin yang krusial dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Lens yang berada di posisi kedua. Setelah jeda internasional, mereka akan menjamu Toulouse pada 3 April sebelum mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Pertandingan besar di perempat final Liga Champions UEFA menanti mereka, saat mereka menjamu raksasa Inggris Liverpool di ibu kota Prancis pada 8 April. Mereka kemudian akan bertandang untuk menghadapi rival perebutan gelar, Lens, dalam laga puncak klasemen domestik hanya tiga hari kemudian, sebelum bertolak ke Anfield untuk leg kedua.
