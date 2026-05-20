Luis Enrique memuji Arsenal sebagai 'tim terbaik di dunia' dalam aspek penting, sementara pelatih PSG memperingatkan bahwa juara Liga Premier bisa 'mencetak banyak gol' di final Liga Champions
Enrique memuji The Gunners dengan sangat tinggi
Enrique menyebut Arsenal asuhan Mikel Arteta sebagai tim terbaik di dunia "saat tidak menguasai bola" saat ia mempersiapkan timnya untuk final Liga Champions yang sangat dinanti. The Gunners, yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Premier, bertekad membalas dendam kepada tim asal Paris itu setelah dikalahkan di babak semifinal musim lalu.
Berbicara dalam konferensi pers pada hari Rabu, manajer PSG itu sangat mengagumi kinerja rekan senegaranya di London utara. "Saya pikir mereka layak memenangkan liga - mereka menjalani musim yang brilian," kata Enrique. "Kami sudah pernah bermain melawan tim Arsenal ini, jadi kami tahu kemampuan mereka. Tanpa bola, mereka adalah tim terbaik di dunia, dan dengan bola, mereka bisa mencetak banyak gol. Itu adalah kombinasi yang luar biasa bagi mereka."
Pertempuran taktis di Budapest
Final yang akan datang ini merupakan ulangan dari laga semifinal tahun lalu, di mana PSG menang dengan agregat 3-1 sebelum menghancurkan Inter 5-0 di final. Meskipun memiliki keunggulan historis, Enrique tidak menganggap remeh tantangan ini, dan mengakui kemajuan besar yang telah dicapai Arteta bersama raksasa Inggris tersebut.
"Masuk akal jika kami menghadapi mereka di final," tambah mantan manajer Barcelona itu. "Kita bisa menantikan final yang benar-benar hebat. Jika melihat statistik Arsenal, terlihat bahwa Mikel Arteta adalah pemimpin sebagai manajer, yang telah menanamkan mentalitas pemenang dalam tim. Mereka telah meningkat selama beberapa musim terakhir; mereka menyukai bola, tetapi mereka adalah tim terbaik di Eropa tanpa bola."
Meningkatnya popularitas Arteta di Eropa
Meskipun Enrique memiliki lemari trofi yang dipenuhi gelar Liga Champions bersama Barcelona dan PSG, ditambah dua gelar La Liga dan tiga gelar Ligue 1, musim ini menandai gelar liga kasta tertinggi pertama bagi Arteta. Namun, Enrique yakin bahwa gelar-gelar tersebut akhirnya sejalan dengan kualitas kepelatihan yang ditampilkan di Emirates Stadium.
"Mereka memenangkan Liga Premier dan mereka berada di final Liga Champions tahun ini setelah mencapai semifinal musim lalu," kata Enrique. "Mereka layak berada di sana, dan Arteta menanamkan semangat kompetitif pada para pemainnya. Hal terpenting bagi kami adalah lebih fokus pada diri sendiri dan kurang pada lawan. Itulah yang akan terus kami lakukan. Kita sedang membicarakan kompetisi klub terbaik di Eropa, jadi ya, ada unsur adaptasi - karena standarnya sangat tinggi."
Selisih antara liga-liga utama
Awal bulan ini, Arteta menyampaikan pandangannya sendiri mengenai klub-klub elit Eropa, khususnya memuji kualitas yang ditunjukkan dalam laga semifinal PSG melawan Bayern Munich. Pelatih Arsenal itu menyatakan bahwa tuntutan yang berbeda di liga domestik sering kali memengaruhi performa tim di panggung Eropa, dan ia menggambarkannya sebagai "dunia yang berbeda."
"Bayern vs PSG mungkin adalah pertandingan terbaik yang pernah saya saksikan dalam hal kualitas kedua tim, dan terutama kualitas individu yang ditunjukkan para pemain," kata Arteta. "Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Namun, ketika saya melihat jumlah menit bermain dan tingkat kesegaran para pemain tersebut, saya tidak terkejut. Untuk menampilkan momen-momen berkualitas seperti itu, Anda harus sangat segar, dan perbedaan antara liga-liga serta cara mereka bersaing bagaikan siang dan malam. Anda hanya perlu melihat banyak statistik yang baru-baru ini beredar. Kami bersaing di dua dunia yang berbeda, jadi Anda tidak bisa membandingkan satu bagian dari itu tanpa memberikan konteks apa pun. Saya rasa itu tidak adil."