Luis Enrique memuji Arsenal sebagai 'tim terbaik di dunia' dalam aspek penting, sementara pelatih PSG memperingatkan bahwa juara Liga Premier bisa 'mencetak banyak gol' di final Liga Champions

Enrique menyebut Arsenal asuhan Mikel Arteta sebagai tim terbaik di dunia "saat tidak menguasai bola" saat ia mempersiapkan timnya untuk final Liga Champions yang sangat dinanti. The Gunners, yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Premier, bertekad membalas dendam kepada tim asal Paris itu setelah dikalahkan di babak semifinal musim lalu.

Berbicara dalam konferensi pers pada hari Rabu, manajer PSG itu sangat mengagumi kinerja rekan senegaranya di London utara. "Saya pikir mereka layak memenangkan liga - mereka menjalani musim yang brilian," kata Enrique. "Kami sudah pernah bermain melawan tim Arsenal ini, jadi kami tahu kemampuan mereka. Tanpa bola, mereka adalah tim terbaik di dunia, dan dengan bola, mereka bisa mencetak banyak gol. Itu adalah kombinasi yang luar biasa bagi mereka."