Luis Enrique mempertanyakan kekuatan mental PSG setelah kekalahan lain menjelang laga krusial Liga Champions melawan Chelsea

Waktu terjadinya penurunan performa ini sangat mengkhawatirkan bagi raksasa Paris, yang telah kesulitan menjaga konsistensi dalam beberapa pekan terakhir. Laporan dari RMC Sport menyebutkan bahwa staf pelatih PSG telah mencatat performa dan perilaku yang di bawah ekspektasi selama sesi latihan menjelang pertandingan melawan Monaco. Meskipun ada tanda-tanda peringatan ini, Enrique tetap bersikeras untuk mendukung para pemainnya saat mereka bersiap untuk kompetisi Eropa.

Ketika ditanya apakah akar masalahnya terletak pada persiapan selama seminggu, mantan pelatih Barcelona itu dengan cepat menampiknya: "Tidak, bukan dalam latihan. Latihan tidak sama dengan pertandingan. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya tidak ingin kehilangan kepercayaan pada tim ini. Saya pikir kami menunjukkan mentalitas untuk tidak menyerah hingga akhir. Saat kami memiliki kesempatan untuk mengubah hasil, kami kebobolan gol lagi sehingga situasinya sulit dan pertandingan berakhir. Ini bukan hasil terbaik untuk masuk ke Liga Champions, kami menyadarinya, tapi kami akan berusaha untuk mengatasinya."