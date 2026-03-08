Getty
Luis Enrique mempertanyakan kekuatan mental PSG setelah kekalahan lain menjelang laga krusial Liga Champions melawan Chelsea
Kesalahan yang tidak biasa terbukti mahal bagi PSG
Para pemain Paris Saint-Germain tampak jauh dari performa terbaik mereka pada Jumat malam, tampil lamban dan rentan melakukan kesalahan saat menghadapi Monaco yang bermain dengan klinis. Meskipun Bradley Barcola mencetak gol, penampilan mereka diwarnai oleh kesalahan-kesalahan yang tidak biasa dan kurangnya semangat kompetitif, yang menyebabkan kekecewaan yang terdengar dari para penonton di Parc des Princes saat peluit akhir berbunyi, menandai kekalahan kandang pertama mereka di liga musim ini, namun yang ketujuh secara keseluruhan di semua kompetisi.
Keterputusan mental di Parc des Princes
Kekalahan ini telah memicu perdebatan tentang apakah PSG siap untuk mempertahankan gelar mereka di panggung Eropa yang elit. Enrique berbicara dengan tegas ketika ditanya apakah masalahnya bersifat psikologis, mengatakan kepada L'Equipe: "Jelas, ketika ada masalah, pikiranlah yang pertama kali terganggu. Itu hal yang biasa. Itu perasaan aneh, buruk, tapi kamu harus tahu bahwa itu hanya satu pertandingan. Kamu selalu mencari kunci untuk memahami mengapa kamu bisa gagal, tapi itu multifaktorial. Keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli... kamu harus membangunnya hari demi hari. Kami dalam kesulitan, tapi kita harus tetap berharap untuk mengubahnya."
Tidak ada alasan terkait pelatihan.
Waktu terjadinya penurunan performa ini sangat mengkhawatirkan bagi raksasa Paris, yang telah kesulitan menjaga konsistensi dalam beberapa pekan terakhir. Laporan dari RMC Sport menyebutkan bahwa staf pelatih PSG telah mencatat performa dan perilaku yang di bawah ekspektasi selama sesi latihan menjelang pertandingan melawan Monaco. Meskipun ada tanda-tanda peringatan ini, Enrique tetap bersikeras untuk mendukung para pemainnya saat mereka bersiap untuk kompetisi Eropa.
Ketika ditanya apakah akar masalahnya terletak pada persiapan selama seminggu, mantan pelatih Barcelona itu dengan cepat menampiknya: "Tidak, bukan dalam latihan. Latihan tidak sama dengan pertandingan. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya tidak ingin kehilangan kepercayaan pada tim ini. Saya pikir kami menunjukkan mentalitas untuk tidak menyerah hingga akhir. Saat kami memiliki kesempatan untuk mengubah hasil, kami kebobolan gol lagi sehingga situasinya sulit dan pertandingan berakhir. Ini bukan hasil terbaik untuk masuk ke Liga Champions, kami menyadarinya, tapi kami akan berusaha untuk mengatasinya."
Keunggulan atas Chelsea dalam laga Liga Champions
Meskipun mengalami kendala di kandang sendiri, PSG mendapat keuntungan jadwal setelah otoritasPrancis menyetujui penundaan pertandingan Ligue 1 mereka melawan Nantes yang semula dijadwalkan pada pertengahan Maret. Bantuan administratif ini bertujuan memberikan waktu pemulihan maksimal bagi tim Paris antara dua leg melawan Chelsea. Apakah istirahat tambahan ini dapat mengatasi kelelahan mental yang diidentifikasi oleh manajer mereka masih harus dilihat. Tim Enrique harus segera menemukan solusi, karena Chelsea yang sudah mengalahkan mereka di final Piala Dunia Klub musim panas lalu akan berusaha memanfaatkan kelemahan mental yang masih ada di barisan Paris Saint-Germain.
