AFP
Luis Enrique 'memblokir' Netflix di tengah kekacauan seputar dokumenter PSG terkait kekhawatiran mengenai Lucas Chevalier dan Illya Zabarnyi
Perselisihan redaksional menghambat proses produksi
Meskipun telah mendapat persetujuan awal dua tahun lalu untuk mendokumentasikan perjalanan PSG menuju kejayaan Liga Champions, proyek imersif Netflix ini terhenti akibat gesekan internal yang signifikan di Parc des Princes. Meskipun presiden klub Nasser Al-Khelaifi tetap menjadi pendukung setia potensi pemasaran global dokumenter tersebut, para petinggi klub lainnya khawatir kehadiran kamera akan mengganggu kegiatan sehari-hari tim. Laporan dari L’Equipe menunjukkan bahwa produksi tersebut telah menemui jalan buntu, dengan staf pelatih semakin was-was bahwa dinamika internal yang sensitif akan terekspos ke publik.
Enrique khawatir dengan mentalitas yang 'rapuh'
Enrique bukanlah orang asing dalam hal pemasaran diri—ia pernah memproduksi serial dokumenter yang mengungkap sisi pribadi dirinya di masa lalu. Meskipun ia merasa nyaman di depan kamera, ia yakin bisa menahan tekanan semacam itu, sementara timnya mungkin tidak, karena menurutnya "sulit untuk meraih kemenangan dengan sebuah dokumenter yang mengungkap kehidupan para pemain untuk menyoroti masalah dan isu-isu krusial", demikian analisis sang produser dalam L’Equipe. Produser tersebut melanjutkan: "Ia tidak ingin hal ini menambah kekhawatiran di benak mereka, atau memberikan tekanan lebih pada pemain seperti Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, atau Bradley Barcola di tahun di mana Paris berusaha mengamankan gelar Eropa kedua berturut-turut."
Apakah akan ada pelepasan wajib dalam waktu dekat?
Ketegangan di Parc des Princes menyoroti konflik yang semakin memanas antara keinginan manajer untuk menciptakan lingkungan latihan tertutup dan kewajiban jangka panjang klub terhadap mitra media global. Meskipun staf pelatih tetap teguh dalam penolakan mereka terhadap format dokumenter yang merekam secara langsung di balik layar, petinggi klub berpendapat bahwa pencapaian tonggak-tonggak tertentu akan menjadikan penayangan cuplikan di balik layar sebagai suatu keharusan mutlak. Pada akhirnya, meraih gelar juara Eropa untuk kedua kalinya secara berturut-turut diperkirakan akan memicu skenario di mana peluncuran sebuah dokumenter istimewa menjadi wajib dan tak terelakkan, baik di Netflix maupun platform lain.
Rintangan terakhir menuju kejayaan di tingkat benua
Penyelesaian kebuntuan seputar film dokumenter ini tetap tak terpisahkan dari final Liga Champions pada 30 Mei, di mana kemenangan bersejarah akan membuat perilisan film tersebut tak terelakkan. Jika Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar mereka, klub tersebut diperkirakan akan mengabaikan sisa-sisa keberatan dari pihak pelatih untuk menyelesaikan produksi di balik layar yang definitif guna distribusi global. Namun, terlebih dahulu mereka harus mengalahkan Liverpool di perempat final dan kemudian mengalahkan Real Madrid atau Bayern Munich untuk memastikan tempat di final.