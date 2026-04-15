FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP
Luis Enrique memberikan pukulan telak bagi Man Utd saat pemain asal Spanyol itu semakin dekat dengan perpanjangan kontrak jangka panjang di PSG

Luis Enrique dilaporkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak baru yang menguntungkan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pukulan telak bagi ambisi jangka panjang Manchester United dalam hal kepelatihan. Pelatih asal Spanyol itu telah membawa klub raksasa Prancis tersebut meraih kesuksesan di kancah Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tampaknya akan tetap bertahan di Parc des Princes meskipun telah lama diminati oleh klub-klub Liga Premier.

  • Harapan United untuk meraih gelar juara pupus akibat kemajuan tim asal Paris

    Upaya Manchester United untuk mencari pelatih kelas atas menemui hambatan besar karena Enrique hampir memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Pelatih berusia 55 tahun itu telah menjadi pelatih paling dicari di dunia sepak bola, dan menurut The Telegraph, pembicaraan di ibu kota Prancis itu telah berjalan sangat positif sehingga kepindahannya kini tampak mustahil. United, yang telah lama memantau situasi Enrique, kini harus mencari alternatif lain dalam upaya mereka mencari manajer yang mampu bersaing dengan yang terbaik di Eropa.

    Pelatih asal Spanyol ini telah sepenuhnya menikmati hidupnya di Ligue 1, dan meskipun sebelumnya tertarik untuk menguji kemampuannya di Liga Premier, kesuksesannya di Paris telah memperkuat kesetiaannya. Setelah meraih kemenangan bersejarah di Liga Champions musim lalu dan kembali melaju jauh di kompetisi tahun ini, jajaran petinggi PSG bergerak cepat untuk memastikan proyek mereka tetap berada di bawah bimbingan ahli Enrique. Bagi United, yang memandang Enrique sebagai target utama untuk mengembalikan kejayaan masa lalu mereka, berita ini merupakan kemunduran yang mengecewakan dalam perencanaan jangka panjang mereka.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Kesepakatan besar baru hingga tahun 2029

    Berdasarkan ketentuan baru yang diusulkan, Enrique akan memperpanjang masa kerjanya di Parc des Princes hingga setidaknya tahun 2029, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Komitmen jangka panjang ini mencerminkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan penasihat Luis Campos. Meskipun kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2027, semua pihak merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kemitraan mereka dan menangkis minat yang semakin besar dari luar negeri.

    Enrique sendiri telah secara terbuka menyatakan kepuasannya terhadap proyek ini, dengan baru-baru ini mengatakan: "Saya sangat bahagia di Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris." Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi intens mengenai kepindahannya ke Old Trafford, tetapi kini jelas bahwa mantan bos Barcelona ini melihat masa depannya hanya di ibu kota Prancis. Jaminan perpanjangan kontrak selama beberapa tahun memungkinkan dirinya untuk melanjutkan perombakan skuad tanpa gangguan ketidakpastian kontrak yang membayangi.

  • Dari 'bling-bling' menjadi mesin yang dinamis

    Transformasi yang dipimpin Enrique di PSG sungguh luar biasa, membawa klub ini menjauh dari budaya yang didorong oleh selebritas di masa lalu. Dengan melepaskan diri dari para bintang ternama seperti Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe, ia telah membangun tim yang lebih muda dan energik, yang didasarkan pada disiplin kolektif. Pergeseran dari gaya "mewah dan mencolok" menjadi unit taktis yang kompak ini telah menjadikan PSG sebagai tim paling dinamis di sepak bola Eropa saat ini.

    Kisah-kisah sukses individu juga telah menjadi ciri khas masa jabatannya, terutama evolusi Ousmane Dembele. Di bawah bimbingan Enrique, pemain Prancis ini telah bertransisi dari seorang pemain sayap yang tidak dapat diprediksi menjadi striker tengah yang rajin, dan akhirnya memenangkan Ballon d'Or. Kemampuan untuk memaksimalkan bakat dan meningkatkan kinerja para bintang ini semakin memperkuat reputasi Enrique sebagai pelatih kelas dunia, menjadikannya sosok yang membuat iri para pesaingnya di Eropa.

    Impian bermain di Liga Premier masih tertunda

    Meskipun sebelumnya ia pernah mengakui adanya "ketertarikan khusus" terhadap Liga Premier, Enrique justru terbukti lebih puas mengalahkan klub-klub Inggris dari luar daripada bergabung dengan mereka. Setelah sempat masuk dalam daftar calon pelatih Chelsea dan Tottenham, keahlian taktisnya terpampang jelas musim lalu saat ia mengalahkan sederet raksasa papan atas, yang memuncak pada eliminasi Liverpool oleh PSG baru-baru ini di Liga Champions. Kemenangan ini menjadi pengingat yang jelas akan "monster" yang telah dibangun Enrique di Paris - sebuah proyek yang kini ia berkomitmen untuk pimpin selama bertahun-tahun ke depan, membuat Manchester United dan klub-klub Inggris lainnya harus menunggu.

