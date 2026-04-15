Luis Enrique memberikan pukulan telak bagi Man Utd saat pemain asal Spanyol itu semakin dekat dengan perpanjangan kontrak jangka panjang di PSG

Upaya Manchester United untuk mencari pelatih kelas atas menemui hambatan besar karena Enrique hampir memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Pelatih berusia 55 tahun itu telah menjadi pelatih paling dicari di dunia sepak bola, dan menurut The Telegraph, pembicaraan di ibu kota Prancis itu telah berjalan sangat positif sehingga kepindahannya kini tampak mustahil. United, yang telah lama memantau situasi Enrique, kini harus mencari alternatif lain dalam upaya mereka mencari manajer yang mampu bersaing dengan yang terbaik di Eropa.

Pelatih asal Spanyol ini telah sepenuhnya menikmati hidupnya di Ligue 1, dan meskipun sebelumnya tertarik untuk menguji kemampuannya di Liga Premier, kesuksesannya di Paris telah memperkuat kesetiaannya. Setelah meraih kemenangan bersejarah di Liga Champions musim lalu dan kembali melaju jauh di kompetisi tahun ini, jajaran petinggi PSG bergerak cepat untuk memastikan proyek mereka tetap berada di bawah bimbingan ahli Enrique. Bagi United, yang memandang Enrique sebagai target utama untuk mengembalikan kejayaan masa lalu mereka, berita ini merupakan kemunduran yang mengecewakan dalam perencanaan jangka panjang mereka.