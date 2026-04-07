Luis Enrique memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Bradley Barcola dan Fabian Ruiz menjelang laga Liga Champions antara PSG dan Liverpool
Berita cedera yang beragam
Juara Ligue 1 ini mendapat dorongan besar dengan kembalinya Barcola ke sesi latihan penuh jauh lebih cepat dari yang diperkirakan setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Namun, meski pemain berusia 23 tahun itu pulih lebih cepat, Luis Enrique menyatakan bahwa sang penyerang masih kurang percaya diri untuk bertanding dan kemungkinan besar tidak akan diturunkan sebagai starter pada leg pertama. Sementara itu, Ruiz terus menjalani rehabilitasi akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen sejak kekalahan pada Januari lalu melawan Sporting CP.
Mengutamakan kepercayaan diri pemain
Saat berbicara kepada media di Kampus PSG di Poissy, Luis Enrique menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran para pemainnya kecuali mereka merasa siap secara mental dan fisik. Ia mencatat bahwa meskipun Barcola sedang beradaptasi kembali dengan skuad, keputusan akhir bergantung pada keyakinan diri sang pemain.
Luis Enrique mengatakan: "Jika dia [Barcola] masih belum fit, dia tidak akan bermain besok. Dia mengikuti sesi latihan sebagian kemarin dan sesi penuh hari ini. Dia sedang kembali. Kami sedang mencari kondisi terbaik. Dia akan memberi tahu kami saat dia siap. Dia masih kurang percaya diri.
"Ruiz? Begitulah adanya. Ketika seorang pemain cedera, kami harus menunggu dan melihat bagaimana perasaannya. Tidak ada masalah. Kami sedang berupaya mengembalikan kebugaran para pemain. Memainkan pertandingan meski dalam kondisi sakit adalah hal yang wajar, namun kami tetap fokus untuk memberikan kepercayaan diri kepada para pemain agar mereka dapat menunjukkan kondisi terbaiknya. Dia belum berlatih. Dia terus menunjukkan kemajuan. Kami berkomunikasi setiap hari. Kami senang. Dia berada di jalur yang benar."
Dominasi bahasa Inggris diuji
PSG memasuki laga perempat final ini dengan rekor mengesankan saat menghadapi tim-tim dari Liga Premier, setelah tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions melawan tim-tim Inggris (5 kemenangan, 1 imbang). Klub raksasa Prancis ini telah berhasil melewati empat babak gugur berturut-turut melawan tim-tim dari Inggris sejak awal musim lalu, dengan menyingkirkan Liverpool, Aston Villa, Arsenal, dan Chelsea.
Mengakhiri kutukan para juara bertahan
PSG akan menjamu Liverpool pada Rabu malam, memanfaatkan jadwal yang menguntungkan setelah Ligue 1 menunda laga mereka melawan Lens. Pasukan Luis Enrique berharap waktu istirahat ini menjadi penentu saat mereka berusaha mematahkan tren di mana juara bertahan tersingkir pada babak ini dalam empat dari lima edisi terakhir. Hanya Real Madrid pada musim 2022-23 yang berhasil melaju, sementara Bayern, Chelsea, Manchester City, dan Madrid semuanya tersingkir sebagai juara bertahan sejak 2021.