Luis Enrique memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Bradley Barcola dan Fabian Ruiz menjelang laga Liga Champions antara PSG dan Liverpool

Saat berbicara kepada media di Kampus PSG di Poissy, Luis Enrique menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil risiko terkait kondisi kebugaran para pemainnya kecuali mereka merasa siap secara mental dan fisik. Ia mencatat bahwa meskipun Barcola sedang beradaptasi kembali dengan skuad, keputusan akhir bergantung pada keyakinan diri sang pemain.

Luis Enrique mengatakan: "Jika dia [Barcola] masih belum fit, dia tidak akan bermain besok. Dia mengikuti sesi latihan sebagian kemarin dan sesi penuh hari ini. Dia sedang kembali. Kami sedang mencari kondisi terbaik. Dia akan memberi tahu kami saat dia siap. Dia masih kurang percaya diri.

"Ruiz? Begitulah adanya. Ketika seorang pemain cedera, kami harus menunggu dan melihat bagaimana perasaannya. Tidak ada masalah. Kami sedang berupaya mengembalikan kebugaran para pemain. Memainkan pertandingan meski dalam kondisi sakit adalah hal yang wajar, namun kami tetap fokus untuk memberikan kepercayaan diri kepada para pemain agar mereka dapat menunjukkan kondisi terbaiknya. Dia belum berlatih. Dia terus menunjukkan kemajuan. Kami berkomunikasi setiap hari. Kami senang. Dia berada di jalur yang benar."