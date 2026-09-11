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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Luis Enrique membalas! Bos PSG bela rekrutan musim panas Maghnes Akliouche setelah kritik Laure Boulleau

M. Akliouche
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Champions League
Ligue 1

Luis Enrique secara terbuka membela Maghnes Akliouche setelah penyerang Paris Saint-Germain itu menghadapi kritik usai kemenangan mereka atas Bratislava di Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan dirinya senang dengan adaptasi cepat rekrutan musim panas tersebut dan kontribusi keseluruhannya meski memulai dengan lambat di depan gawang.

  • Akliouche menghadapi kritik dini

    Akliouche menjadi sorotan setelah PSG meraih kemenangan meyakinkan di Liga Champions atas Bratislava. Rekrutan musim panas itu mendapat kritik keras dari pandit Canal+ Laure Boulleau, yang mengklaim sang penyerang belum memenuhi standar yang ditetapkan rekan-rekannya di lini serang.

    Boulleau mencatat bahwa meski mantan prospek seperti Desire Doue membutuhkan waktu untuk beradaptasi, Akliouche terlihat jelas belum seirama di Eropa. Terlepas dari kerja kerasnya tanpa bola, minimnya keterlibatan langsung dalam gol membuat mantan pemain internasional Prancis itu memberikan penilaian yang keras.

    Namun,pemain yang didatangkan dari Monaco seharga €50 juta (£42 juta) itu tetap mendapat dukungan penuh dari manajernya. Enrique dengan tegas menolak ulasan negatif tersebut dan memberikan dukungan penuh kepada penyerang muda itu.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Enrique membelanya mati-matian

    Enrique dengan cepat menepis kebisingan dari luar dan memberikan ulasan yang sangat positif soal awal kehidupan Akliouche di ibu kota Prancis. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti kecerdasan taktis sang pemain dan integrasinya yang mulus ke dalam skuad.

    "Maghnes adalah salah satu pemain yang paling cepat beradaptasi dengan apa yang kami inginkan," kata Enrique, seperti dikutip Foot01. "Dia punya banyak kualitas saat menguasai bola, kemampuan bertahan yang sangat baik, dan juga melakukan pergerakan ke belakang lini pertahanan."

    Pelatih PSG itu menegaskan bahwa penyerang muda tersebut menjalankan instruksinya dengan sempurna, dengan mengatakan: "Saya sangat senang dengan apa yang dia lakukan setiap saat. Dan karena itulah dia banyak bermain."

  • Angka-angkanya mendukungnya

    Statistik yang mendasari hal itu mendukung pembelaan teguh Enrique terhadap penyerang barunya. Sejak kompetisi domestik dan Eropa kembali bergulir, Akliouche tampil dalam setiap pertandingan untuk juara bertahan Ligue 1 tersebut.

    Ia sudah membukukan 372 menit bermain di bawah Enrique, membuktikan bahwa dirinya merupakan bagian vital dalam sistem taktik sang pelatih. Etos kerjanya yang tinggi serta kontribusi defensifnya sangat selaras dengan tuntutan pressing dalam skema PSG saat ini.

    Meski banderol mahal sebesar €50 juta membebani pundaknya, mantan pemain menonjol Monaco itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Satu-satunya kepingan yang masih kurang adalah gol perdana bersejarah dengan seragam Paris.

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    Mengejar gol pertama yang krusial

    Akliouche kini akan berusaha membungkam para pengkritik yang masih meragukannya dengan membuka rekening golnya untuk PSG. Menemukan jalan ke gawang akan langsung meringankan tekanan dan membenarkan keyakinan Enrique yang tak tergoyahkan.

    Sang penyerang tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan berikutnya bersinar. PSG sedang bersiap menghadapi pekan besar di Ligue 1, dengan duel melawan Brest sebelum laga yang sangat dinantikan kontra rival bebuyutan, Marseille.

    Mengingat kepercayaan penuh Enrique kepadanya, Akliouche diperkirakan akan mendapat peran besar dalam kedua laga penting tersebut. Penampilan penentu dalam Le Classique tanpa diragukan lagi akan mengukuhkan statusnya sebagai idola suporter di Parc des Princes.

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