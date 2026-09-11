Akliouche menjadi sorotan setelah PSG meraih kemenangan meyakinkan di Liga Champions atas Bratislava. Rekrutan musim panas itu mendapat kritik keras dari pandit Canal+ Laure Boulleau, yang mengklaim sang penyerang belum memenuhi standar yang ditetapkan rekan-rekannya di lini serang.

Boulleau mencatat bahwa meski mantan prospek seperti Desire Doue membutuhkan waktu untuk beradaptasi, Akliouche terlihat jelas belum seirama di Eropa. Terlepas dari kerja kerasnya tanpa bola, minimnya keterlibatan langsung dalam gol membuat mantan pemain internasional Prancis itu memberikan penilaian yang keras.

Namun,pemain yang didatangkan dari Monaco seharga €50 juta (£42 juta) itu tetap mendapat dukungan penuh dari manajernya. Enrique dengan tegas menolak ulasan negatif tersebut dan memberikan dukungan penuh kepada penyerang muda itu.