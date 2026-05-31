PSG Arsenal W+Ls
Luis Enrique dan PSG masuk ke jajaran legenda Liga Champions! Pemenang dan pecundang: taktik "anti-sepak bola" Mikel Arteta akhirnya mendapat balasannya setelah drama adu penalti

Paris Saint-Germain melakukannya lagi! Klub yang pernah dicemooh sebagai tim yang paling sering gagal di Liga Champions ini menunjukkan ketangguhannya dengan mengalahkan Arsenal 4-3 melalui adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 di Budapest, untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka pada Sabtu lalu. Berbeda dengan kemenangan telak atas Inter tahun lalu, PSG harus berjuang keras untuk mengalahkan The Gunners, yang terbukti sulit ditaklukkan setelah unggul lebih dulu melalui Kai Havertz berkat bola yang beruntung.

Sebenarnya, dalam waktu yang sangat lama, pasukan Luis Enrique benar-benar kesulitan menembus barisan pertahanan Arsenal yang brilian, dengan Gabriel Magalhaes dan kawan-kawan berhasil menetralisir salah satu lini serang terbaik di dunia.

Namun, Khvicha Kvaratskhelia mulai bersinar di babak kedua dan, setelah pemain asal Georgia itu dilanggar secara ceroboh di area penalti oleh Cristhian Mosquera pada menit ke-65, Ousmane Dembele mencetak gol dari tendangan penalti untuk menyamakan kedudukan.

PSG bisa dan seharusnya memenangkan pertandingan dalam waktu normal, karena upaya hebat Kvaratskhelia membentur tiang gawang setelah dibelokkan oleh Myles Lewis-Skelly, sementara Bradley Barcola melakukan sentuhan buruk dan melepaskan tembakan melebar jauh saat berhadapan dengan gawang di detik-detik terakhir.

Namun, meskipun harus menarik beberapa pemain andalannya pada babak perpanjangan waktu, PSG membuktikan bahwa mereka sama kuatnya secara mental seperti halnya berbakat secara teknis dengan meraih kemenangan dalam adu penalti.

GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama dari pertandingan yang ketat dan menegangkan di Puskas Arena...

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    PEMENANG: Luis Enrique

    Dalam sesi analisis pasca-pertandingan TNT Sports, mantan kapten Liverpool Steven Gerrard mengaku kehabisan kata-kata pujian untuk Luis Enrique, dan kami pun merasakan hal yang sama.

    Mantan manajer Barcelona ini juga merupakan salah satu tokoh paling disukai di dunia sepak bola, sosok yang rendah hati namun penuh gairah yang selalu membuat orang tersenyum saat wawancara karena cara yang benar-benar menginspirasi saat ia berbicara tentang permainan - dan kehidupan itu sendiri.

    Dalam hal itu, tidaklah mengherankan bahwa Luis Enrique memiliki sekelompok pemain yang rela berjuang habis-habisan untuknya - namun ini tetap merupakan pencapaian luar biasa di klub yang sebelumnya dikritik karena dianggap hanya mengandalkan gaya tanpa substansi.

    Berbicara setelah mengangkat trofi Piala Eropa ketiganya (hanya Carlo Ancelotti yang memenangkan lebih banyak), Luis Enrique menanggapi dengan singkat anggapan bahwa ia kini secara resmi menjadi "legenda" sepak bola - namun, sejujurnya, kami tidak dapat memikirkan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan pria ini.

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    PEMENANG: Gabriel Magalhaes

    Ketika Gabriel melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang dan secara tak sengaja memberikan trofi kepada PSG, seluruh pemain mereka berlari ke ujung lapangan mereka untuk merayakan bersama kiper Matvey Safonov di hadapan para pendukung mereka. Ya, semua kecuali satu.

    Marquinhos langsung menghampiri rekan senegaranya itu, yang langsung ia peluk erat. Gabriel sangat layak mendapatkan dukungan dari rekan senegaranya itu. Ia tampil luar biasa selama 120 menit pertandingan dan pertandingan ini bahkan tidak akan sampai ke adu penalti jika ia tidak ada di sana untuk menggagalkan serangan demi serangan PSG.

    Bahkan, jika Arsenal menang dalam adu penalti, bek tengah itu mungkin akan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Tentu saja, hal itu tak akan menjadi penghiburan berarti bagi Gabriel. Ini adalah momen 'John Terry'-nya, dan dia butuh waktu untuk melupakannya.

    Namun, seperti yang pasti diingatkan Marquinhos padanya, dia sendiri pernah merasakan kekecewaan kekalahan di final Liga Champions - dan kini dia telah memenangkannya dua kali. Pemain yang benar-benar hebat adalah mereka yang mampu bangkit dari kekalahan yang menyakitkan - dan Gabriel tanpa ragu memiliki ketangguhan yang diperlukan untuk melakukannya.


  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    JUARA: Dinasti PSG

    Ketika PSG memukau dunia dengan menghancurkan Inter dalam final paling timpang dalam sejarah Piala Eropa, kami bercanda bahwa gelar kedua mereka kemungkinan besar tak akan memakan waktu selama gelar pertama mereka. Dugaan saat itu adalah bahwa tim muda yang menjanjikan ini hanya akan semakin baik seiring bertambahnya usia—dan hal itu terbukti benar.

    PSG semakin matang dan berkembang, belajar cara memenangkan pertandingan dengan berbagai cara. Barisan penyerang mereka yang terkenal tidak bermain maksimal di Budapest, namun mereka tetap berhasil menyelesaikan tugasnya - yang merupakan ciri khas juara.

    Memang, status PSG sebagai salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola klub sudah tak terbantahkan. Mereka adalah tim pertama sejak Real Madrid hampir satu dekade lalu yang mempertahankan gelar Liga Champions, dan hanya tim ketiga dalam sejarah yang memenangkan gelar domestik dan Piala Eropa secara berturut-turut.

    Dan mereka mungkin belum selesai. Tim PSG yang menghadapi Arsenal memiliki rata-rata usia 24 tahun, menjadikannya pemenang termuda ketiga dalam sejarah turnamen. Yang lebih penting lagi, meskipun ada spekulasi bahwa Luis Enrique mungkin tergoda untuk pindah ke Liga Premier musim panas ini, ia sudah berbicara tentang memperkuat skuadnya musim panas ini - yang merupakan pemikiran paling menakutkan bagi semua tim yang ingin menggantikan tahta PSG.

    Tim asal Paris ini telah masuk ke jajaran para dewa sepak bola pada hari Sabtu; kini mereka memiliki peluang untuk menjadikannya milik mereka sendiri!

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    PEMENANG: Lini tengah Arsenal

    Mengingat final ini ditentukan melalui adu penalti, mungkin agak berlebihan untuk mengatakan bahwa lini tengah PSG-lah yang membawa mereka meraih kemenangan. Namun, salah satu alasan utama kekalahan Arsenal adalah ketidakmampuan mengejutkan dari lini tengah mereka sendiri untuk mempertahankan penguasaan bola setelah unggul 1-0 di awal pertandingan.

    Tentu saja tidak mungkin menyalahkan Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, atau Martin Odegaard atas usaha mereka. Rice yang tampak tak kenal lelah menghabiskan malamnya mengejar bayangan dan bahkan berhasil mengejar beberapa di antaranya, sementara Lewis-Skelly menangani tekanan besar dalam pertandingan ini dengan sangat baik dan melakukan blok monumental untuk mencegah Kvaratskhelia membawa PSG unggul.

    Namun, keduanya tidak tampil mengesankan saat menguasai bola. Lewis-Kelly hanya berhasil melakukan 12 umpan dalam 90 menit, sementara kiper David Raya (28) adalah satu-satunya pemain Arsenal yang kehilangan bola lebih banyak daripada Rice (15).

    Tentu saja, duet ini sama sekali tidak dibantu oleh Odegaard yang kembali menghilang saat menghadapi lawan berkualitas tinggi, artinya situasi di tengah lapangan efektif menjadi tiga lawan dua. Jelas, Martin Zubimendi seharusnya membantu Arsenal memenangkan dan mempertahankan penguasaan bola dalam pertandingan seperti ini, namun ia terlihat kelelahan dalam beberapa bulan terakhir dan diturunkan ke peran cadangan, artinya Arteta memiliki keputusan menarik yang harus diambil selama musim panas.

    Banyak yang telah dibicarakan tentang kedalaman skuad The Gunners, yang tidak diragukan lagi membantu mereka memenangkan perang attrition yang kini menjadi ciri khas Liga Premier. Namun, setelah hanya mencatatkan 24,7 persen penguasaan bola di Budapest (porsi terendah dalam final Liga Champions yang tercatat), jelas bahwa mereka akan membutuhkan kualitas yang jauh lebih baik di lini tengah jika ingin akhirnya menaklukkan Eropa juga.

  FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026

    PEMENANG: Harry Kane

    Liga Champions biasanya menjadi faktor penentu dalam pemungutan suara Ballon d'Or — tapi mungkin tidak tahun ini. Rice sama sekali tidak membantu dirinya sendiri, dan meskipun Kvaratskhelia menjadi pemain terbaik di turnamen tersebut serta berhasil memancing penalti yang membuat PSG menyamakan kedudukan, pemain asal Georgia itu tidak tampil dalam performa terbaiknya di Puskas Arena — mungkin karena luka robek yang cukup parah di kakinya.

    Selain itu, meskipun Dembele dengan percaya diri mengeksekusi penalti tersebut, sang penyerang sama sekali tidak terlihat dalam kondisi prima akibat cedera otot paha belakangnya baru-baru ini.

    Tentu saja, Vitinha yang memenangkan gelar Pemain Terbaik Pertandingan akan meningkatkan peluangnya untuk meraih Ballon d'Or, tetapi rasanya segalanya masih belum pasti menjelang Piala Dunia. Itu adalah kabar buruk bagi Kvaratskhelia, yang tidak akan bisa bermain di Amerika Utara, tetapi kabar baik tidak hanya bagi Dembele, Vitinha, dan Rice, tetapi juga bagi para pesaing utama lainnya yang tidak lolos ke final Liga Champions, termasuk Lamine Yamal, Luis Diaz, Michael Olise, dan kandidat terdepan saat ini, Harry Kane.

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    PEMENANG: Gaya bermain anti-sepak bola Arteta

    Dari sudut pandang netral, gol pembuka Arsenal—dan begitu cepat—adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada final tersebut. Hal itu berarti kita harus menyaksikan apa yang pada dasarnya merupakan latihan lapangan yang tegang namun sekaligus membosankan bertajuk 'serangan versus pertahanan'. Namun, mungkin memang sudah seharusnya pertandingan berlangsung seperti itu, dengan PSG dengan sabar mencari celah di lini belakang yang paling terorganisir di Eropa.

    Seperti yang diakui Rice setelahnya, Arsenal tidak pernah berniat untuk bertarung secara langsung melawan tim asuhan Luis Enrique. "Jika kami keluar dan bermain seperti itu... Itulah yang mereka inginkan," kata pemain internasional Inggris itu. "Begitulah cara mereka mencetak lima atau enam gol melawan lawan."

    Harus diakui, bagaimanapun, bahwa Arsenal akan bermain anti-sepak bola terlepas dari lawan siapa pun. Itulah yang mereka lakukan, membuat mereka sulit ditonton bahkan di saat-saat terbaik. Pertandingan mereka lebih sering ditahan daripada dinikmati, jadi tidak mengherankan melihat mereka melakukan segala cara untuk mengganggu dan mengacaukan PSG, termasuk Raya yang membutuhkan perawatan di waktu tambahan sebelum melakukan pemulihan ajaibnya seperti biasa.

    Namun, tidak ada alasan yang sah untuk pendekatan Arsenal. Kita berbicara tentang skuad terkuat di Eropa, yang dibentuk dengan biaya lebih dari £1 miliar, dan ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan di final Liga Champions: Mereka memiliki penguasaan bola lebih sedikit daripada saat final 2006, ketika mereka bermain dengan 10 orang sebagian besar pertandingan, dan hanya mencetak satu tembakan tepat sasaran, yaitu gol mereka.

    Sejak menit keenam, mereka pada dasarnya bermain seperti tim non-liga yang mencoba menciptakan 'kejutan piala', dan, jujur saja, itu akan menjadi ketidakadilan olahraga jika berhasil. Memang, momen yang benar-benar menggambarkan Arsenal asuhan Arteta adalah saat mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk menggandakan keunggulan dari tendangan sudut di akhir babak pertama karena mereka biasanya mencoba mengulur waktu sebanyak mungkin sebelum mengambilnya.

    Tentu saja, akan ada banyak simpati bagi Arsenal yang kalah lewat adu penalti setelah melewati seluruh turnamen tanpa terkalahkan - dan itu wajar. Namun, kami para puritan juga berhak merasa lega bahwa trofi itu jatuh ke tangan tim yang ingin bermain sepak bola di final, bukan tim yang berusaha menghilangkan semua semangat dan kegembiraan dari permainan tersebut.