Luis Enrique dan PSG masuk ke jajaran legenda Liga Champions! Pemenang dan pecundang: taktik "anti-sepak bola" Mikel Arteta akhirnya mendapat balasannya setelah drama adu penalti

Sebenarnya, dalam waktu yang sangat lama, pasukan Luis Enrique benar-benar kesulitan menembus barisan pertahanan Arsenal yang brilian, dengan Gabriel Magalhaes dan kawan-kawan berhasil menetralisir salah satu lini serang terbaik di dunia.

Namun, Khvicha Kvaratskhelia mulai bersinar di babak kedua dan, setelah pemain asal Georgia itu dilanggar secara ceroboh di area penalti oleh Cristhian Mosquera pada menit ke-65, Ousmane Dembele mencetak gol dari tendangan penalti untuk menyamakan kedudukan.

PSG bisa dan seharusnya memenangkan pertandingan dalam waktu normal, karena upaya hebat Kvaratskhelia membentur tiang gawang setelah dibelokkan oleh Myles Lewis-Skelly, sementara Bradley Barcola melakukan sentuhan buruk dan melepaskan tembakan melebar jauh saat berhadapan dengan gawang di detik-detik terakhir.

Namun, meskipun harus menarik beberapa pemain andalannya pada babak perpanjangan waktu, PSG membuktikan bahwa mereka sama kuatnya secara mental seperti halnya berbakat secara teknis dengan meraih kemenangan dalam adu penalti.

GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama dari pertandingan yang ketat dan menegangkan di Puskas Arena...