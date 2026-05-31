Luis Enrique dan PSG masuk ke jajaran legenda Liga Champions! Pemenang dan pecundang: taktik "anti-sepak bola" Mikel Arteta akhirnya mendapat balasannya setelah drama adu penalti

Dari sudut pandang netral, gol pembuka Arsenal—dan begitu cepat—adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada final tersebut. Hal itu berarti kita harus menyaksikan apa yang pada dasarnya merupakan latihan lapangan yang tegang namun sekaligus membosankan bertajuk 'serangan versus pertahanan'. Namun, mungkin memang sudah seharusnya pertandingan berlangsung seperti itu, dengan PSG dengan sabar mencari celah di lini belakang yang paling terorganisir di Eropa.
Seperti yang diakui Rice setelahnya, Arsenal tidak pernah berniat untuk bertarung secara langsung melawan tim asuhan Luis Enrique. "Jika kami keluar dan bermain seperti itu... Itulah yang mereka inginkan," kata pemain internasional Inggris itu. "Begitulah cara mereka mencetak lima atau enam gol melawan lawan."
Harus diakui, bagaimanapun, bahwa Arsenal akan bermain anti-sepak bola terlepas dari lawan siapa pun. Itulah yang mereka lakukan, membuat mereka sulit ditonton bahkan di saat-saat terbaik. Pertandingan mereka lebih sering ditahan daripada dinikmati, jadi tidak mengherankan melihat mereka melakukan segala cara untuk mengganggu dan mengacaukan PSG, termasuk Raya yang membutuhkan perawatan di waktu tambahan sebelum melakukan pemulihan ajaibnya seperti biasa.
Namun, tidak ada alasan yang sah untuk pendekatan Arsenal. Kita berbicara tentang skuad terkuat di Eropa, yang dibentuk dengan biaya lebih dari £1 miliar, dan ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan di final Liga Champions: Mereka memiliki penguasaan bola lebih sedikit daripada saat final 2006, ketika mereka bermain dengan 10 orang sebagian besar pertandingan, dan hanya mencetak satu tembakan tepat sasaran, yaitu gol mereka.
Sejak menit keenam, mereka pada dasarnya bermain seperti tim non-liga yang mencoba menciptakan 'kejutan piala', dan, jujur saja, itu akan menjadi ketidakadilan olahraga jika berhasil. Memang, momen yang benar-benar menggambarkan Arsenal asuhan Arteta adalah saat mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk menggandakan keunggulan dari tendangan sudut di akhir babak pertama karena mereka biasanya mencoba mengulur waktu sebanyak mungkin sebelum mengambilnya.
Tentu saja, akan ada banyak simpati bagi Arsenal yang kalah lewat adu penalti setelah melewati seluruh turnamen tanpa terkalahkan - dan itu wajar. Namun, kami para puritan juga berhak merasa lega bahwa trofi itu jatuh ke tangan tim yang ingin bermain sepak bola di final, bukan tim yang berusaha menghilangkan semua semangat dan kegembiraan dari permainan tersebut.