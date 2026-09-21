Gol penentu itu terasa sangat manis bagi Marquinhos, karena membuatnya menyamai torehan 46 gol kompatriotnya dari Brasil, Lucas Moura untuk klub ibu kota tersebut.

Bek tengah berusia 32 tahun itu menegaskan bahwa dalam rivalitas sebesar ini, meraih kemenangan dengan cara apa pun adalah satu-satunya hal yang penting. Merefleksikan bagaimana timnya melewati ujian berat dari tim tuan rumah, Marquinhos mengatakan kepada PSG TV: "Selalu menyenangkan bisa menang di sini. Ketika Anda datang ke sini dan menang, rasanya sangat bagus, terlepas dari apakah laga ini berjalan ketat atau tidak. Kami pernah menjalani pertandingan yang lebih mudah di sini, tetapi kami bermain bagus hari ini.

"Kami juga harus bertahan, dan meskipun mereka berada di posisi kedua dari bawah sebelum pertandingan ini, mereka adalah tim yang bagus yang menantang kami di lapangan. Kami berhasil mengatasi masalah kami untuk menang, dan rasanya sangat bagus. Saya benar-benar senang bisa menang di sini. Seperti yang sering kami katakan, Anda tidak memainkan Le Classique, Anda memenanginya, baik di sini maupun di kandang, dan kami benar-benar senang bisa memenangi pertandingan ini.

"Soal gol saya, saya pikir saya sudah menyamai jumlah gol Lucas Moura di klub ini, kan? 46 gol adalah total yang hebat! Kami tahu betapa sulitnya mencetak gol, tetapi ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu tim meraih kemenangan, itu selalu menyenangkan, terutama di sini di Marseille."