AFP
Diterjemahkan oleh
Luis Enrique dan Marquinhos merayakan kemenangan Le Classique yang diraih dengan susah payah atas Marseille
- PsnewZ
PSG membungkam rival yang bermusuhan
Laga sengit pada Minggu malam di Velodrome berlangsung ketat, dengan Ferran Torres membawa PSG unggul lewat sundulan sebelum Angel Gomes dengan cepat menyamakan kedudukan untuk tuan rumah. Marquinhos kemudian muncul sebagai pahlawan, menyambar bola liar dari situasi sepak pojok untuk memastikan kemenangan tim tamu hanya dua menit kemudian. Keunggulan PSG menjadi tak terkejar ketika kapten Marseille Timothy Weah diganjar kartu merah dalam 15 menit terakhir.
Pelatih asal Spanyol memuji karakter
Pelatih PSG Enrique mengakui bahwa Le Classique selalu menjadi laga yang menguras fisik dan mental, seraya menepis anggapan bahwa pertandingan itu akan berjalan mudah. Juru taktik itu menyoroti tekad timnya untuk merespons setelah jeda, setelah menampilkan performa babak kedua yang jauh lebih tajam dan dominan.
Menjelaskan kegembiraannya atas peningkatan penampilan timnya setelah turun minum, Enrique mengatakan kepada PSG TV: "Le Classique melelahkan, tetapi saya sangat senang! Beberapa orang mengira ini akan mudah, tetapi saya tidak. Hari ini, kami kembali melihat betapa sulitnya bermain di Le Classique, terutama di Velodrome, tetapi saya pikir kami bermain sangat baik.
"Babak kedua jauh lebih baik daripada babak pertama. Kami mencoba memperbaiki penampilan kami di babak pertama dan menciptakan banyak peluang. Kami berhasil melakukannya, dan kami sangat senang mendapatkan tiga poin ini, yang kami tahu penting bagi para penggemar kami."
- PsnewZ
Kapten samai tonggak pencapaian gol
Gol penentu itu terasa sangat manis bagi Marquinhos, karena membuatnya menyamai torehan 46 gol kompatriotnya dari Brasil, Lucas Moura untuk klub ibu kota tersebut.
Bek tengah berusia 32 tahun itu menegaskan bahwa dalam rivalitas sebesar ini, meraih kemenangan dengan cara apa pun adalah satu-satunya hal yang penting. Merefleksikan bagaimana timnya melewati ujian berat dari tim tuan rumah, Marquinhos mengatakan kepada PSG TV: "Selalu menyenangkan bisa menang di sini. Ketika Anda datang ke sini dan menang, rasanya sangat bagus, terlepas dari apakah laga ini berjalan ketat atau tidak. Kami pernah menjalani pertandingan yang lebih mudah di sini, tetapi kami bermain bagus hari ini.
"Kami juga harus bertahan, dan meskipun mereka berada di posisi kedua dari bawah sebelum pertandingan ini, mereka adalah tim yang bagus yang menantang kami di lapangan. Kami berhasil mengatasi masalah kami untuk menang, dan rasanya sangat bagus. Saya benar-benar senang bisa menang di sini. Seperti yang sering kami katakan, Anda tidak memainkan Le Classique, Anda memenanginya, baik di sini maupun di kandang, dan kami benar-benar senang bisa memenangi pertandingan ini.
"Soal gol saya, saya pikir saya sudah menyamai jumlah gol Lucas Moura di klub ini, kan? 46 gol adalah total yang hebat! Kami tahu betapa sulitnya mencetak gol, tetapi ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu tim meraih kemenangan, itu selalu menyenangkan, terutama di sini di Marseille."
Para pengejar memburu puncak klasemen liga
Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini memangkas selisih poin PSG dengan pemuncak klasemen Monaco menjadi lima poin sebelum kalender domestik berhenti untuk jeda internasional. Pasukan Enrique akan kembali beraksi pada 10 Oktober saat mereka menjamu tim promosi Le Mans di Parc des Princes dalam upaya naik lebih jauh di klasemen. Sementara itu, Marseille yang tengah terpuruk dan tertahan di zona degradasi harus memanfaatkan jeda tiga pekan ini untuk membenahi diri menjelang lawatan krusial ke markas Troyes sehari setelahnya.
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