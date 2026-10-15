AFP
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Luis Enrique akui PSG ‘bisa saja kalah’ dari Man City meski menang dominan di Liga Champions
Malam penuh kekacauan di Manchester
Juara Prancis itu melesat ke posisi yang tampaknya tak terkejar dalam 45 menit pertama di Etihad, Rabu, dengan unggul 3-0. Namun, jalannya pertandingan berubah drastis selepas jeda ketika tim tamu kehilangan kendali.
Erling Haaland memimpin kebangkitan sengit Manchester City dengan mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah kembali bersaing. Meski PSG akhirnya menang 4-2, kemenangan itu jauh dari kata mudah.
Tim tamu menyia-nyiakan penalti dan membentur kerangka gawang dalam babak kedua yang berlangsung sengit. Peluang-peluang yang terbuang itu memberi kesempatan kepada tim asuhan Enzo Maresca untuk melancarkan serangan menjelang akhir laga, membuat para pendukung tim tamu tegang hingga peluit akhir.
- Sportimage
“Kami bisa saja kalah dalam pertandingan ini”
Menanggapi hasil tersebut, Enrique mengungkapkan perasaan campur aduk soal penampilan timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa keunggulan besar saat jeda kerap membuat para pemain terlena.
"Seberapa bangga saya? Sulit dikatakan karena pertandingan ini memiliki fase-fase yang sangat berbeda," kata Enrique kepada wartawan. "Pada babak pertama, kami menunjukkan permainan yang ingin kami tampilkan sebagai tim, tetapi saya tidak suka memasuki jeda dengan keunggulan 3-0."
Ia juga menyoroti betapa dekatnya tuan rumah untuk melakukan kebangkitan yang luar biasa. "Kebanyakan orang mengira pertandingan sudah dimenangi, tetapi tidak pernah demikian. Bahkan jika kami sedikit kurang beruntung, kami bisa kalah dalam pertandingan seperti ini," tambahnya. "Kami sangat kesulitan pada babak kedua. Mereka pantas mencetak lebih banyak gol. Jika sedikit saja kurang beruntung, kami bisa kalah dalam pertandingan ini."
Mengincar hadiah utama
Setelah menjuarai Liga Champions dua musim berturut-turut, PSG memburu gelar juara Eropa ketiga secara beruntun untuk menyamai pencapaian Real Madrid. Meski saat ini memuncaki klasemen fase liga, Enrique tidak ingin terlena oleh performa timnya pada awal musim.
Ketika ditanya tentang laga besar mendatang melawan Barcelona, pria berusia 54 tahun itu segera meredam ekspektasi. "PSG melawan Barcelona berikutnya? Menjadi tim terbaik pada tahap musim ini bukanlah hal terpenting," tegas Enrique. "Yang terpenting adalah menjadi tim terbaik pada akhir musim."
Pandangan tersebut juga disampaikan oleh pelatih yang akan dihadapinya, Hansi Flick. Setelah Barcelona menang telak 4-1 atas Galatasaray pada Selasa, sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka sejak awal musim menjadi 10 pertandingan, Flick mengatakan: "Sepakbola bisa berubah sangat cepat. Kami bangga dengan situasi ini... Namun, ambisi kami lebih besar; kami ingin meraih gelar. Saat ini, kami belum bisa memenangi apa pun. Pada Mei dan Juni, barulah gelar-gelar besar bisa diraih. Kami bekerja setiap hari untuk itu."
- AFP
Duel melawan Barcelona menanti
Juara bertahan Eropa itu kini akan mengalihkan perhatian ke laga yang sangat dinantikan melawan Barcelona di Parc des Princes pada Selasa depan. Dengan kedua tim besar itu tampil impresif di fase liga, pertandingan ini menjanjikan ujian berat bagi kemampuan PSG bersaing di kancah Eropa.
Enrique akan menuntut penampilan yang solid sepanjang 90 menit saat menghadapi mantan klubnya. Ia sadar betul bahwa kehilangan konsentrasi sesaat saja saat melawan Barcelona asuhan Flick yang tak kenal ampun bisa berakibat fatal bagi momentum mereka.
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