Juara Prancis itu melesat ke posisi yang tampaknya tak terkejar dalam 45 menit pertama di Etihad, Rabu, dengan unggul 3-0. Namun, jalannya pertandingan berubah drastis selepas jeda ketika tim tamu kehilangan kendali.

Erling Haaland memimpin kebangkitan sengit Manchester City dengan mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah kembali bersaing. Meski PSG akhirnya menang 4-2, kemenangan itu jauh dari kata mudah.

Tim tamu menyia-nyiakan penalti dan membentur kerangka gawang dalam babak kedua yang berlangsung sengit. Peluang-peluang yang terbuang itu memberi kesempatan kepada tim asuhan Enzo Maresca untuk melancarkan serangan menjelang akhir laga, membuat para pendukung tim tamu tegang hingga peluit akhir.



