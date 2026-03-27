Luis Enrique akan menolak tawaran Manchester United untuk menggantikan Michael Carrick, sementara pelatih PSG tersebut akan menandatangani kontrak baru di Prancis
Persaingan memperebutkan posisi puncak
Upaya Manchester United untuk mencari pengganti permanen di kursi kepelatihan menemui hambatan besar karena Enrique bersiap untuk mengabdikan masa depannya kepada PSG. Menurut laporan The i, mantan pelatih Barcelona itu merupakan target utama bagi pejabat United, Omar Berrada dan Jason Wilcox, namun pria berusia 55 tahun itu kini diperkirakan akan memperpanjang masa tinggalnya di Paris hingga melampaui tahun 2027. Perkembangan ini mengikuti pola kegagalan United dalam merekrut target-target papan atas, dengan Thomas Tuchel dan Carlo Ancelotti juga tampaknya sulit dijangkau. Akibatnya, salah satu pemilik klub, Ineos, semakin condong untuk memberikan kontrak permanen kepada Carrick, asalkan ia berhasil mengamankan tiket Liga Champions bagi Setan Merah.
Stabilitas daripada spekulasi
Meskipun minat United terhadap Enrique sudah jelas, sumber-sumber di Paris menyebutkan bahwa presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, telah berperan penting dalam mempertahankan loyalitas pelatih asal Spanyol itu, seiring upayanya untuk membangun warisan yang abadi di Parc des Princes. Perekrutan pemain muda berbakat asal Spanyol, Dro Fernandez, baru-baru ini dipandang sebagai "imbalan" untuk membuktikan komitmen klub terhadap proyek Enrique dan memastikan ia tetap memimpin tim dalam waktu dekat. Meskipun mantan manajer Barcelona itu memiliki ambisi untuk melatih di Liga Premier suatu hari nanti, ia dilaporkan merasa masih memiliki banyak waktu untuk mewujudkan aspirasi tersebut sambil melanjutkan pekerjaannya di Prancis.
Dilema Carrick
Pergeseran fokus ke arah Carrick menandai perubahan strategi yang signifikan bagi departemen olahraga yang dipimpin Ineos. Awalnya dianggap sebagai langkah sementara, Carrick telah berhasil menarik perhatian para petinggi klub sehingga layak diberi kesempatan lebih lama untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan, asalkan hasil positif terus berlanjut. Klub secara resmi menegaskan bahwa belum ada kontak formal yang dilakukan dengan kandidat eksternal, karena khawatir langkah semacam itu dapat menyebabkan "gangguan yang tidak perlu" selama periode di mana tim sedang tampil baik. Keputusan Enrique untuk tetap di PSG memungkinkannya melanjutkan upayanya meraih gelar Liga Champions dengan skuad yang semakin mencerminkan visinya.
Episode penutup musim yang penuh ketegangan
Sisa musim ini menjadi ujian krusial bagi Carrick, di mana finis di empat besar kemungkinan besar menjadi syarat untuk memastikan penunjukannya secara permanen di Old Trafford. Setan Merah hanya menelan satu kekalahan dan meraih tujuh kemenangan dari 10 pertandingan yang telah mereka jalani sejak ia mengambil alih.
Sementara itu, pengumuman yang diperkirakan akan dilakukan PSG mengenai perpanjangan kontrak Enrique akan secara efektif mengeliminasi pelatih asal Spanyol itu dari bursa transfer musim panas, sehingga menyisakan pilihan alternatif elit yang semakin terbatas bagi United jika mereka gagal mencapai target mereka.