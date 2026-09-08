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Luis Diaz vs Khvicha Kvaratskhelia: Siapa winger kiri terbaik di sepakbola dunia, dengan Vinicius Junior juga masuk dalam perdebatan bersama para superstar Bayern Munich dan PSG?
Vini Jr, ‘Galactico’ sejati Real Madrid, telah menjadi superstar global
Baru beberapa tahun lalu, tampaknya pemain internasional Brasil Vini siap menempatkan dirinya di puncak sepakbola dunia. Setelah mengantar Real meraih kejayaan di Liga Champions pada 2024, dengan mencetak 24 gol di semua kompetisi, penyerang Amerika Selatan itu nyaris meraih Ballon d’Or, tetapi dikalahkan tepat di garis akhir oleh pemenang Kejuaraan Eropa, Rodri.
Sejak saat itu, muncul sejumlah pertanyaan tentang Vinicius, meski konsistensinya yang impresif membuatnya selalu mencetak setidaknya 22 gol dalam lima musim beruntun. Namun, usahanya tertutupi oleh para rival yang menempati posisi serupa di lapangan.
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Diaz atau Kvaratskhelia: Siapa winger kiri terbaik?
Saham Diaz melesat setelah menukar kehidupannya di Porto dengan Liverpool pada Januari 2022. Ia menikmati gelar Premier League, Piala FA, dan Piala Carabao di Anfield, serta mencetak 17 gol sepanjang musim terakhirnya di Merseyside. Musim debutnya bersama juara Bundesliga Bayern membuat catatan gol terbaik dalam kariernya naik menjadi 26.
Pemain Kolombia bertalenta itu dinilai sedang tampil di puncak permainannya, tetapi apakah ia merupakan winger kiri paling menakutkan dan produktif di planet ini? Seorang pemain Georgia yang sulit ditebak, yang membantu PSG menjuarai Liga Champions secara beruntun, tentu punya pendapat soal itu.
Hamann mengakui hal tersebut, dengan mantan gelandang Bayern itu mengatakan kepada GOAL, saat berbicara atas kerja sama dengan Betinia NJ, ketika ditanya apakah Diaz berada di puncak posisi spesifiknya: “Saya pikir Kvaratskhelia adalah yang terbaik dan saya pikir dia kandidat kuat, seharusnya menjadi kandidat untuk Ballon d'Or.
“Saya pikir dia adalah pemain terbaik musim lalu. Jelas dia tidak ada di Piala Dunia bersama Georgia. Itu negara kecil. Itu bukan benar-benar salah dia sampai itu tidak terjadi. Tetapi saya pikir, selain Kvaratskhelia, Luis Diaz mungkin adalah yang terbaik.
“Jelas, saya hanya bisa menilai apa yang terjadi musim lalu. Jika Anda melihat pemain lain, Vini? Vini, tentu saja, ada banyak perbedaan pendapat tentang dia. Saya pikir dia pemain fantastis. Saya tidak suka beberapa tingkah dan semua yang dia lakukan.
“Tetapi harus saya katakan, musim lalu, urutan saya mungkin Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Dia jelas merupakan winger kiri terbaik kedua musim lalu karena dia benar-benar luar biasa. Bermain di Piala Dunia, tidak punya terlalu banyak waktu istirahat, jadi kita perlu melihat bagaimana jalannya musim ini. Tetapi tahun lalu dia brilian.”
Akankah penyerang misterius PSG memenangi Ballon d'Or 2026?
Kvaratskhelia telah menempatkan dirinya dalam persaingan untuk meraih pengakuan Ballon d'Or tahun ini, dengan mantan pemain internasional Prancis Bacary Sagna baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah penyerang Real Madrid Kylian Mbappe adalah satu-satunya pemain terbaik di sepakbola dunia? “Bagi saya, yang terbaik saat ini, dia ada di tiga besar. Dia menjalani tahun yang luar biasa dan bagi saya dia adalah salah satu yang terbaik. Tetapi menjadi seorang penyerang memberi lebih banyak peluang untuk mencetak gol, jadi lebih banyak peluang bagi orang-orang untuk memandangnya dengan lebih baik.
“Bagi saya, Kvara pantas memenangkan Ballon d'Or. Bagi saya, Kvara sangat fenomenal, dan sebagai pemain sayap dia memberi dampak sebesar itu serta menjalani kampanye yang sukses. Selain menjuarai Liga Champions, saya pikir para pemain sepakbola akan setuju bahwa Kvara adalah pemain terpenting musim lalu.”
- Getty
Liverpool tanpa Salah membiarkan Diaz pergi pada 2025
Masih harus dilihat siapa yang akan mendapat pengakuan itu, dengan kapten Inggris Harry Kane menjadi pilihan banyak orang setelah mengemas 61 gol untuk Bayern musim lalu dan membawa negaranya ke semifinal Piala Dunia.
Rekan setimnya di klub, Diaz, juga seharusnya masuk dalam persaingan. Ia sudah ikut menyumbang gol pada awal musim 2026-27 dan terus menunjukkan kepada Liverpool, yang berpisah dengan Mohamed Salah musim panas ini, apa yang mereka lewatkan setelah menyetujui transfer senilai €75 juta (£64 juta/$87 juta).
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