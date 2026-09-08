Luis Diaz vs Khvicha Kvaratskhelia: Siapa winger kiri terbaik di sepakbola dunia, dengan Vinicius Junior juga masuk dalam perdebatan bersama para superstar Bayern Munich dan PSG?

Saham Diaz melesat setelah menukar kehidupannya di Porto dengan Liverpool pada Januari 2022. Ia menikmati gelar Premier League, Piala FA, dan Piala Carabao di Anfield, serta mencetak 17 gol sepanjang musim terakhirnya di Merseyside. Musim debutnya bersama juara Bundesliga Bayern membuat catatan gol terbaik dalam kariernya naik menjadi 26.

Pemain Kolombia bertalenta itu dinilai sedang tampil di puncak permainannya, tetapi apakah ia merupakan winger kiri paling menakutkan dan produktif di planet ini? Seorang pemain Georgia yang sulit ditebak, yang membantu PSG menjuarai Liga Champions secara beruntun, tentu punya pendapat soal itu.

Hamann mengakui hal tersebut, dengan mantan gelandang Bayern itu mengatakan kepada GOAL, saat berbicara atas kerja sama dengan Betinia NJ, ketika ditanya apakah Diaz berada di puncak posisi spesifiknya: “Saya pikir Kvaratskhelia adalah yang terbaik dan saya pikir dia kandidat kuat, seharusnya menjadi kandidat untuk Ballon d'Or.

“Saya pikir dia adalah pemain terbaik musim lalu. Jelas dia tidak ada di Piala Dunia bersama Georgia. Itu negara kecil. Itu bukan benar-benar salah dia sampai itu tidak terjadi. Tetapi saya pikir, selain Kvaratskhelia, Luis Diaz mungkin adalah yang terbaik.

“Jelas, saya hanya bisa menilai apa yang terjadi musim lalu. Jika Anda melihat pemain lain, Vini? Vini, tentu saja, ada banyak perbedaan pendapat tentang dia. Saya pikir dia pemain fantastis. Saya tidak suka beberapa tingkah dan semua yang dia lakukan.

“Tetapi harus saya katakan, musim lalu, urutan saya mungkin Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Dia jelas merupakan winger kiri terbaik kedua musim lalu karena dia benar-benar luar biasa. Bermain di Piala Dunia, tidak punya terlalu banyak waktu istirahat, jadi kita perlu melihat bagaimana jalannya musim ini. Tetapi tahun lalu dia brilian.”