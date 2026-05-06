Luis Diaz untuk Ballon d'Or? Pemain terbaik Eropa musim ini memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pertandingan besar untuk membawa Bayern Munich meraih gelar Liga Champions - dan mengantarkan Kolombia melaju jauh di Piala Dunia

Hanya tiga minggu sebelumnya, dalam laga imbang 2-2 melawan Union Berlin, Diaz secara ajaib berhasil menjaga umpan yang terlalu keras tetap dalam permainan dengan apa yang pada dasarnya merupakan tekel meluncur, sebelum segera bangkit dari tanah dan kemudian melepaskan tendangan keras yang menakjubkan dari sudut yang sangat tajam. Akibatnya, Kompany sudah terbiasa mengharapkan hal-hal tak terduga dari pemain Kolombia itu.

"Lucho memiliki kreativitas yang agak kacau," kata pemain Belgia bertubuh besar itu dengan antusias. "Dia selalu bisa melakukan sesuatu di tengah kekacauan.

"Sebagai bek, saya selalu merasa tidak nyaman bermain melawan pemain seperti itu karena Anda tidak pernah tahu apakah Anda yang menguasai bola atau dia. Dia tetap tenang saat terjatuh dan memberikan umpan yang hebat. Dia melakukan gerakan yang persis sama dalam latihan kemarin. Itu hanya salah satu kualitasnya."

Kemampuan Diaz untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan juga merupakan salah satu dari beberapa alasan mengapa pemain yang sempat ingin dijual Liverpool musim panas lalu kini menjadi pesaing serius untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini.