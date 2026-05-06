Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Luis Diaz untuk Ballon d'Or? Pemain terbaik Eropa musim ini memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pertandingan besar untuk membawa Bayern Munich meraih gelar Liga Champions - dan mengantarkan Kolombia melaju jauh di Piala Dunia

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Pada menit ke-44 pertandingan Bundesliga antara Bayern Munich dan St. Pauli pada 29 November, Luis Diaz terjatuh di dalam kotak penalti. Namun, meski sang sayap kehilangan keseimbangan, ia tidak kehilangan kendali atas bola—dan entah bagaimana berhasil mengangkat bola dari lantai dan mengarahkannya ke jalur Joshua Kimmich untuk mencetak gol. Itu adalah aksi keterampilan yang luar biasa - namun manajer Bayern, Vincent Kompany, sama sekali tidak terkejut dengan hal itu.

Hanya tiga minggu sebelumnya, dalam laga imbang 2-2 melawan Union Berlin, Diaz secara ajaib berhasil menjaga umpan yang terlalu keras tetap dalam permainan dengan apa yang pada dasarnya merupakan tekel meluncur, sebelum segera bangkit dari tanah dan kemudian melepaskan tendangan keras yang menakjubkan dari sudut yang sangat tajam. Akibatnya, Kompany sudah terbiasa mengharapkan hal-hal tak terduga dari pemain Kolombia itu.

"Lucho memiliki kreativitas yang agak kacau," kata pemain Belgia bertubuh besar itu dengan antusias. "Dia selalu bisa melakukan sesuatu di tengah kekacauan.

"Sebagai bek, saya selalu merasa tidak nyaman bermain melawan pemain seperti itu karena Anda tidak pernah tahu apakah Anda yang menguasai bola atau dia. Dia tetap tenang saat terjatuh dan memberikan umpan yang hebat. Dia melakukan gerakan yang persis sama dalam latihan kemarin. Itu hanya salah satu kualitasnya."

Kemampuan Diaz untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan juga merupakan salah satu dari beberapa alasan mengapa pemain yang sempat ingin dijual Liverpool musim panas lalu kini menjadi pesaing serius untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini.

    Pembelian murah Bayern

    Dalam diskusi baru-baru ini di TNT Sports mengenai calon pengganti Mohamed Salah di Liverpool, Steven Gerrard mengakui bahwa nama pertama dalam daftarnya adalah Michael Olise. Namun, legenda klub itu kemudian membuat pengakuan lain, "Tahukah kamu?" kata Gerrard. "Aku juga tidak keberatan jika Diaz kembali!"

    Sayangnya bagi Liverpool, peluang mereka untuk merekrut kembali Diaz bahkan lebih kecil daripada peluang mereka mencapai kesepakatan dengan Bayern Munich untuk Olise. Seperti yang tampaknya dilupakan banyak orang di tengah semua pembicaraan ulang mengenai kesepakatan Diaz dalam beberapa hari, minggu, dan bulan terakhir, sang pemain sayap kiri ingin hengkang dari Liverpool. Klub sama sekali tidak mendekati memenuhi tuntutan gajinya selama negosiasi perpanjangan kontrak (kesalahan yang tak terbantahkan jika dilihat dari belakang) dan kebuntuan itu, ditambah dengan belanja besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di musim panas, membuat kepergiannya tak terelakkan begitu Bayern menawarkan untuk memenuhi harga yang diminta The Reds.

    Seperti yang dikatakan Arne Slot sejak awal, pengorbanan selalu harus dilakukan, dan Liverpool, yang bisa dimengerti, menganggap €75 juta (£66 juta/$88 juta) sebagai uang yang layak untuk seorang penyerang berusia 28 tahun. Tentu saja, masalah bagi tim perekrutan The Reds adalah bahwa sementara tidak ada dari rekrutan mahal mereka yang berjalan sesuai harapan (Alexander Isak terus-menerus cedera, Florian Wirtz terlihat kebingungan, dan Hugo Ekitike menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat robekan tendon Achilles), Diaz telah terbukti sebagai pembelian yang menguntungkan bagi Bayern.

    “Lucho memberikan banyak hal bagi tim,” kata Kompany setelah menyaksikan Diaz mengungguli Atalanta di babak 16 besar Liga Champions. “Dia bisa menggiring bola, menciptakan peluang, mencetak gol, dan memiliki mentalitas yang hebat. Kita hanya bisa mengucapkan selamat kepada klub atas perekrutan pemain seperti itu.”

  'Pas banget'

    Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dari kepindahan Diaz ke Munich, yaitu bahwa ia sama sekali bukan target transfer utama Bayern. Bradley Barcola, Nico Williams, dan Rafael Leao berada di urutan lebih atas dalam daftar incaran klub Bavaria tersebut.

    Setelah jelas bahwa ketiganya tidak bisa didapatkan, karena satu dan lain hal, Bayern mengalihkan perhatian mereka ke Diaz dan, karena sangat ingin merekrut pemain sayap yang sangat mereka butuhkan setelah melepas Leroy Sane dan menjual Kingsley Coman, mereka cukup bersedia melakukan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Diaz.

    Namun, meskipun biaya transfer dan gaji mantan penyerang Porto tersebut (€14 juta bruto) membuat banyak orang terkejut di Munich, Max Eberl menegaskan bahwa Bayern tahu apa yang mereka lakukan.

    "Kami yakin bahwa Luis akan sangat cocok," kata direktur olahraga tersebut, "dan bukan hanya karena gol dan assistnya, tetapi juga karena sikap dan intensitasnya." Dan tidak butuh waktu lama bagi Diaz untuk membuktikan kepercayaan besar Bayern terhadap kemampuannya.

    Menjadi teladan

    Kompany mengungkapkan bahwa Diaz tampil dalam kondisi yang lebih prima, baik secara fisik maupun mental, pada hari pertamanya berlatih bersama Bayern dibandingkan pemain lain dalam skuad yang masih merasakan dampak dari Piala Dunia Antarklub. Diaz benar-benar langsung tampil maksimal, dalam segala hal.

    Penyerang serba bisa ini mencetak gol pada debutnya, dalam kemenangan 2-1 atas Stuttgart di Franz-Beckenbauer Supercup, sebelum kemudian mencetak gol di masing-masing tiga pertandingan Bundesliga pertamanya. Namun, yang benar-benar membuat ikon Bayern, Philipp Lahm, terkesan adalah kerja keras Diaz, dengan pemain baru ini hampir seketika menjadi teladan dalam hal menekan lawan sehingga rekan-rekan setimnya merasa terdorong untuk mengikutinya.

    "Yang membuat Diaz istimewa adalah dia juga seorang pekerja keras," kata mantan pemain internasional Jerman itu kepada AFP. "Anda memiliki pemain sepak bola brilian di barisan Anda, yang selalu penting. Tapi Anda juga harus bekerja keras. Hal itulah yang membuatnya menonjol dengan cara yang luar biasa. Dia bekerja keras dalam dua arah: saat menyerang maupun saat bertahan."

    Sebenarnya, Kompany tak bisa berharap mendapatkan tambahan yang lebih baik untuk lini serangnya. Pelatih itu selalu mengatakan bahwa ia ingin membentuk "tim yang sekuat badai: bekerja sama, saling terhubung, saling mendukung, dan menikmati permainan. Kalian harus tetap bersemangat, baik saat menang, kalah, atau seri; saat matahari bersinar, saat hujan, atau saat salju turun."

    Diaz adalah angin puyuh yang ia tunggu-tunggu, kekuatan yang menghancurkan di lapangan namun sosok yang penuh warna di luar lapangan yang menurut Slot akan sangat ia rindukan karena Diaz selalu datang ke latihan dengan senyuman di wajahnya, apa pun cuacanya.

    "Dia memiliki energi yang luar biasa," kata Kompany setelah menyaksikan Diaz mencetak hat-trick dan memenangkan dua penalti dalam kemenangan telak 5-1 atas Hoffenheim pada bulan Februari. "Terkadang ada saat-saat yang sulit, tetapi dia tetap membawa intensitas yang sama ke sesi latihan pada hari Senin. Itu sangat membantu kami musim ini. Lucho adalah mesin."

    Fakta bahwa Diaz telah mencetak lebih banyak gol liga musim ini daripada di masa-masa sebelumnya dalam kariernya mungkin tidaklah mengejutkan. Lagipula, ia kini bermain untuk tim yang mendominasi sepak bola Jerman.

    Namun, Diaz tidak diragukan lagi telah membawa permainannya ke level yang sama sekali berbeda sejak tiba di Munich, sebagaimana ditunjukkan oleh penampilannya yang sensasional di Liga Champions (tujuh gol dalam sembilan penampilannya terakhir). Memang, orang dapat dengan mudah berargumen bahwa hal itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi harapan Paris Saint-Germain untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka menjelang leg kedua semifinal yang dinanti-nantikan pada Rabu di Allianz Arena.

    Setelah mematahkan perlawanan Real Madrid di perempat final, Diaz akan percaya diri untuk kembali tampil menentukan melawan PSG, mengingat ia telah mencetak tiga gol melawan tim asuhan Luis Enrique di kompetisi musim ini. Golnya dalam laga seru berujung sembilan gol pekan lalu di Parc des Princes bukan hanya indah dipandang, tetapi juga membuat kedudukan seri tetap seimbang dan secara spektakuler menegaskan bahwa Diaz adalah pemain yang sangat tangguh dalam pertandingan besar.

    Jadi, terlepas dari semua sorotan seputar Ballon d'Or yang diperoleh dengan susah payah dan memang pantas bagi Harry Kane dan Michael Olise, Diaz bisa saja dengan mudah muncul sebagai kandidat utama Bayern jika mereka berhasil menjuarai Liga Champions, mengingat ia sudah terbiasa menunjukkan aksi brilian secara individu saat tim paling membutuhkannya.

    Memang, baik Kane maupun Olise kemungkinan besar akan melangkah lebih jauh di Piala Dunia musim panas ini, dengan negara masing-masing, Inggris dan Prancis, termasuk di antara favorit untuk mengangkat trofi. Namun, Kolombia hampir pasti akan lolos dari grup yang berisi Uzbekistan dan Kongo Demokratik, dan akan merasa cukup percaya diri untuk mengalahkan Portugal dan menduduki posisi teratas - tidak terkecuali karena mereka akan didukung oleh basis penggemar yang sangat besar di Amerika Serikat dan Meksiko.

    Diaz juga merupakan ikon negaranya—hanya Lionel Messi yang mencetak lebih banyak gol di kualifikasi CONMEBOL—dan meskipun Los Cafeteros mungkin tidak melampaui babak perempat final, tidak akan mengejutkan jika pemain berusia 29 tahun ini meniru kampanye magis yang pernah dilakukan rekan senegaranya, James Rodriguez, yang memukau dunia di Brasil 2014. Kondisi tersebut tentu saja cocok baginya dan, saat ini, Diaz sedang dalam performa terbaiknya.

    Tentu saja, dalam hal Ballon d'Or, peluangnya jelas tidak menguntungkannya. Penghargaan tersebut kemungkinan besar akan jatuh ke tangan pemenang Piala Dunia, tetapi Diaz tentu saja tidak bisa diabaikan. Dia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini dan, seperti yang telah ditemukan Kompany dengan kegembiraan yang luar biasa, menghasilkan hal yang tak terduga hanyalah salah satu dari banyak kualitas pemain Kolombia ini.

