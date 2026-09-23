Kekaguman sang winger berasal dari produktivitas luar biasa Kane, yang membukukan total 73 gol dan assist untuk Bayern dan Inggris sepanjang musim 2025-26 sambil membantu klubnya menyapu bersih ketiga gelar domestik Jerman.

Mengakui etos kerja sang striker yang tak kenal lelah, Diaz mengatakan kepada ESPN: "Saya sudah tahu dia mencetak banyak gol, tetapi berada di dekatnya setiap hari, melihat apa yang dia lakukan dalam latihan, dan menyaksikan mentalitasnya, saya rasa itu membuat saya semakin terpukau."

Saat diminta merangkum kualitas keseluruhan kapten Inggris itu, mantan penyerang Liverpool tersebut menambahkan: "Brutal, saya tidak tahu, luar biasa. Bagi saya, tidak ada deskripsinya. Terkadang saya tidak bisa menemukan kata yang sempurna untuk menggambarkannya."

Terkait peluang rekan setimnya itu untuk meraih Ballon d'Or di London, Diaz menyatakan: "Bagi saya, dia adalah kandidat nomor satu untuk memenanginya. Semoga dia bisa meraihnya."