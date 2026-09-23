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Luis Diaz menjagokan rekan setimnya di Bayern Munich, Harry Kane, yang "luar biasa" untuk memenangi Ballon d'Or setelah musim sensasional dengan 73 gol
Winger Kolombia memberi salut kepada striker mematikan
Diaz secara terbuka menyebut Kane sebagai kandidat utamanya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 yang prestisius. Winger Kolombia itu mengakui bahwa penyelesaian akhir penyerang Inggris tersebut yang begitu mematikan terasa lebih mengesankan ketika disaksikan langsung setiap hari di lapangan latihan. Berbagi ruang ganti di Bayern memberi Diaz perspektif baru setelah sebelumnya menghadapi Kane sebagai rival di Premier League.
- Eibner
Diaz terkesan oleh mentalitas elite
Kekaguman sang winger berasal dari produktivitas luar biasa Kane, yang membukukan total 73 gol dan assist untuk Bayern dan Inggris sepanjang musim 2025-26 sambil membantu klubnya menyapu bersih ketiga gelar domestik Jerman.
Mengakui etos kerja sang striker yang tak kenal lelah, Diaz mengatakan kepada ESPN: "Saya sudah tahu dia mencetak banyak gol, tetapi berada di dekatnya setiap hari, melihat apa yang dia lakukan dalam latihan, dan menyaksikan mentalitasnya, saya rasa itu membuat saya semakin terpukau."
Saat diminta merangkum kualitas keseluruhan kapten Inggris itu, mantan penyerang Liverpool tersebut menambahkan: "Brutal, saya tidak tahu, luar biasa. Bagi saya, tidak ada deskripsinya. Terkadang saya tidak bisa menemukan kata yang sempurna untuk menggambarkannya."
Terkait peluang rekan setimnya itu untuk meraih Ballon d'Or di London, Diaz menyatakan: "Bagi saya, dia adalah kandidat nomor satu untuk memenanginya. Semoga dia bisa meraihnya."
Kebanggaan pribadi menyusul pencapaian bersejarah
Mengamankan satu tempat dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or tahun ini juga menjadi pencapaian pribadi yang signifikan bagi Diaz. Merefleksikan masuknya dirinya bersama para elite dunia, Diaz berkata: "Bagi saya, ini adalah bonus karena tidak banyak yang mendapat kesempatan untuk dinominasikan. Saya bangga mengetahui bahwa saya menjadi bagian dari daftar itu."
Melihat pengakuan itu sebagai validasi langsung atas dedikasinya yang tanpa henti, penyerang itu menutup dengan mengatakan: "Anda menetapkan target dan tujuan untuk diri sendiri, dan terkadang Anda tidak membayangkan bisa melangkah sejauh ini, tetapi hal-hal seperti ini yang datang kepada Anda membuat Anda bahagia."
- getty
Gala London untuk para unggulan semakin dekat
Upacara Ballon d'Or 2026 akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Gala tahun ini menandai nominasi kedelapan dalam karier gemilang Kane di panggung dunia. Kapten Inggris itu akan memperebutkan penghargaan tersebut secara langsung melawan rekan-rekannya di level internasional, Jude Bellingham dan Declan Rice.
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