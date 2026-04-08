AFP
Luis Diaz menegaskan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Liverpool ke Bayern Munich adalah 'pilihan yang tepat' setelah kemenangan besar di Liga Champions atas Real Madrid
Pemain sayap asal Kolombia menjadi bintang dalam kemenangan telak
Pemain yang didatangkan seharga €75 juta ini memainkan peran kunci dalam kemenangan pertama Bayern atas Madrid di ajang Eropa sejak 2012, sehingga membenarkan investasi besar yang dilakukan klub raksasa Jerman itu pada bulan Juli. Gol pembuka Diaz menjadi pembuka bagi penampilan mengesankan di mana tim asuhan Vincent Kompany melepaskan sembilan tembakan tepat sasaran dan mengendalikan tempo pertandingan perempat final tersebut. Kontribusinya di ibu kota Spanyol ini melanjutkan performa individu yang luar biasa, setelah mencetak lima kontribusi gol dalam empat penampilan terakhirnya di kompetisi Eropa.
Pembuktian kebenaran bagi mantan anggota Partai Komunis
Setelah beradaptasi dengan mulus di Allianz Arena dengan mencetak 23 gol dan 18 assist musim ini, Diaz merasa kepindahannya ke Jerman telah membawa kariernya ke level baru. Ia mengaitkan kemampuannya untuk tampil maksimal di bawah tekanan di panggung terbesar dengan kejelasan taktik dan ikatan yang kuat di dalam skuad.
Merenungkan kepindahannya dan kondisi fisiknya saat ini, Diaz mengatakan kepada ESPN: "Keputusan untuk bergabung dengan Bayern adalah pilihan yang tepat. Saya sangat senang dan menikmati setiap pertandingan. Saya merasa hebat, dalam kondisi prima, dan itu berarti saya siap membantu tim. Kami memiliki rencana yang jelas, kami adalah kelompok yang sangat kompak, dan itu terlihat di lapangan."
Menguasai strategi permainan di Bernabeu
Keberhasilan Bayern di Madrid merupakan hasil dari pengaturan taktis yang cermat, yang berhasil menetralisir tuan rumah sekaligus memungkinkan Diaz memanfaatkan ruang kosong dalam serangan balik. Meskipun meraih kemenangan, sang penyerang mengakui ada rasa penyesalan atas peluang yang terlewatkan mengingat keunggulan tipis yang mereka raih menjelang leg kedua di Bavaria.
Menganalisis pertandingan dan pelaksanaan strategi mereka, Diaz menambahkan: "Kami sudah menganalisis Real Madrid, dan gerakan [terkait gol pembuka] berjalan persis seperti yang kami rencanakan. Kami merasa lebih nyaman seiring berjalannya pertandingan, lebih sering merebut bola kembali, dan mengontrol permainan dengan lebih baik. Itulah yang kami sukai. Kami sangat senang, tetapi kami masih merasa sedikit kecewa karena seharusnya bisa mencetak satu atau dua gol lagi. Kami bermain sangat baik melawan lawan yang sangat tangguh."
Persaingan memperebutkan gelar juara semakin memanas di Bavaria
Bayern kembali beraksi di kompetisi domestik dengan bertandang ke markas St Pauli sambil memegang keunggulan sembilan poin di Bundesliga, namun mereka harus tetap fokus menjelang laga semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen pada 22 April. Sebelum pertandingan piala yang krusial itu, Diaz dan rekan-rekannya harus menyelesaikan tugas melawan Madrid untuk mengamankan tempat di empat besar Liga Champions. Mempertahankan performa level elit ini sangat penting bagi sang winger saat ia menargetkan treble bersejarah.