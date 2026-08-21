Presiden RFEF Rafael Louzan menegaskan bahwa memperpanjang masa kerja De la Fuente adalah ganjaran yang pantas atas dedikasi, kerendahan hati, dan kepemimpinannya di semua level dalam struktur tim nasional.

Berbicara dalam wawancara dengan Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan menjelaskan: "Saya pikir ini adalah sesuatu yang layak didapatkan Luis dan kami sedang mengupayakannya. Kami akan mengerjakannya sekarang, dan sebenarnya kami sudah melakukannya, untuk memperpanjang kontraknya, yang saat ini berlaku hingga 2028, sehingga kami bisa membawanya melewati atau sekitar 2030 karena dia harus menjadi bagian dari ini."

Louzan menambahkan: "Kesederhanaannya dan kemampuannya untuk bekerja telah membawa kami meraih kesuksesan ini, bersama kelompok pemain yang tak terlupakan di tim nasional Spanyol ini."