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Luis de la Fuente siap mendapat kontrak baru bernilai besar bersama Spanyol setelah kejayaan di Piala Dunia saat RFEF mengincar perpanjangan hingga 2030
Petinggi federasi merencanakan bonus
Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) secara resmi telah memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan De la Fuente setelah pencapaian bersejarahnya dalam membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua mereka. Pelatih berusia 65 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2028 setelah menyepakati kesepakatan baru tak lama setelah terjadi perubahan kepemimpinan federasi. Badan pengelola sepak bola Spanyol itu kini bertekad mengamankan komitmen jangka panjang sang pelatih kepala hingga turnamen 2030 di kandang sendiri.
- Getty
Presiden mengonfirmasi negosiasi yang sedang berlangsung
Presiden RFEF Rafael Louzan menegaskan bahwa memperpanjang masa kerja De la Fuente adalah ganjaran yang pantas atas dedikasi, kerendahan hati, dan kepemimpinannya di semua level dalam struktur tim nasional.
Berbicara dalam wawancara dengan Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan menjelaskan: "Saya pikir ini adalah sesuatu yang layak didapatkan Luis dan kami sedang mengupayakannya. Kami akan mengerjakannya sekarang, dan sebenarnya kami sudah melakukannya, untuk memperpanjang kontraknya, yang saat ini berlaku hingga 2028, sehingga kami bisa membawanya melewati atau sekitar 2030 karena dia harus menjadi bagian dari ini."
Louzan menambahkan: "Kesederhanaannya dan kemampuannya untuk bekerja telah membawa kami meraih kesuksesan ini, bersama kelompok pemain yang tak terlupakan di tim nasional Spanyol ini."
Ambisi tuan rumah bersama berkembang
Mengamankan masa depan De la Fuente bertepatan dengan upaya Spanyol untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 sebagai bagian dari penyelenggaraan turnamen bersama dengan Portugal dan Maroko. Federasi meyakini bahwa memegang gelar juara dunia putra dan putri memperkuat posisi negara itu untuk menggelar laga puncak tersebut.
Terkait venue final, Louzan menyatakan: "Akan sulit memahami hasil apa pun selain Spanyol menjadi tuan rumah final Piala Dunia besar itu."
- AFP
Juara bertahan bersiap memulai upaya mempertahankan gelar
Baru saja menaklukkan dunia, Spanyol harus segera mengalihkan fokus mereka ke siklus berikutnya dan upaya mempertahankan mahkota mereka. Mengikat De la Fuente memberikan stabilitas taktis yang sangat penting saat ia meramu gelombang berikutnya para bintang muda ke dalam mesin kemenangannya. Kontinuitas itu akan langsung diuji di Liga Negara UEFA bulan depan, dengan bentrokan besar melawan Inggris dan Kroasia menanti di depan mata.
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