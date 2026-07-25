Ia menjelaskan, "Turnamen dimulai dengan susunan pemain inti, tetapi Anda juga mengamati kesan-kesan dan latihan, dan tentu saja, semuanya melalui analisis dan kajian. Kami memiliki staf teknis luar biasa yang memberikan saya informasi hebat. Setelah itu, saya rasa ada indra keenam yang bermanfaat untuk segala hal, dan itulah yang memberi Anda kemampuan untuk mengambil sejumlah keputusan pada momen-momen tertentu."

Ia menegaskan, "Semuanya bergantung pada jalannya pertandingan. Anda mungkin menyusun rencana tertentu, tetapi pertandingan bisa membawa Anda ke arah yang berbeda. Hal itu bisa terjadi karena cedera, larangan bermain, kartu merah, atau gol yang menguntungkan atau merugikan Anda. Sepak bola mampu mengubah rencana Anda dalam 10 menit pertama, tetapi ide dasarnya tidak pernah berubah, ia selalu sama. Kami keluar ke lapangan dengan membawa ide ini, tetapi karakteristik para pemain bisa memberinya bentuk yang berbeda-beda. Selain itu, setiap pemain atau pelatih menerapkannya dengan caranya sendiri."

Ia menuturkan, "Sangat menyakitkan bagi saya menempatkan para pemain yang tidak bermain. Di Euro, satu-satunya pemain yang tidak bermain walau semenit pun adalah Alex Remiro. Saya berharap semua bisa bermain, karena mereka semua benar-benar layak untuk bermain. Namun, saya tidak pernah merasa ada keharusan atau kewajiban agar semua orang bermain. Prioritas selalu untuk kepentingan tim."

Ia melanjutkan, "Pemain mana yang membuat saya merasa sangat bahagia untuknya setelah meraih Piala Dunia? Apakah hal itu berbeda dengan Ferran Torres? Saya sangat senang karena Ferran mencetak gol di final, karena saya adalah orang yang selalu berusaha bersikap adil, dan ketika saya melihat ketidakadilan serta kritik yang berlebihan dan tidak beralasan, bahkan terkadang disertai niat buruk, maka kehidupan memberi Anda kesempatan untuk membalas dan membuktikan diri."

Ia menambahkan, "Ferran memiliki angka-angka yang menakjubkan bersama timnas, dan hal yang sama berlaku untuk klubnya. Rata-rata golnya di setiap pertandingan luar biasa. Dan ia sedikit mengingatkan saya pada Alvaro Morata. Saya senang melihat orang-orang yang mampu menjawab ketidakadilan dengan berkata inilah saya, dan dalam kasus Ferran, ia layak mendapatkannya karena ia bisa saja menyerah dan menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak melakukannya."