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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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Luis de la Fuente: Saya Punya Indra Keenam, Yamal Jenius, dan Saya Tidak Memikirkan Piala Dunia 2030

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. de la Fuente
F. Torres
L. Yamal
D. Carvajal
A. Morata
Spanyol
Argentina

Pintu Timnas Spanyol Terbuka untuk Morata dan Carvajal

Luis de la Fuente merupakan pelatih paling menonjol di dunia sepak bola saat ini, setelah membawa timnas negaranya Spanyol meraih gelar Piala Dunia atas Argentina.

Timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, usai menang 1-0 atas Argentina melalui babak perpanjangan waktu.

De la Fuente, dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, mengungkap kunci kesuksesan timnas Spanyol yang meraih gelar Euro 2024 dan Piala Dunia 2026.

Pelatih La Roja itu berkata, "Kami jelas lebih unggul di final, dan mereka tidak melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang kami. Meski kami merasakan sedikit ketenangan, sepak bola selalu menyimpan kejutan."

Ia melanjutkan, "Seandainya sapuan Cubarsi di babak perpanjangan waktu memantul dari Unai Simon dan masuk ke gawang, mereka bisa saja menang tanpa satu pun tembakan ke arah gawang. Untungnya, momen itu ditangani dengan baik."

Ia menambahkan, "Piala Dunia milik Luis de la Fuente? Hal itu membuat saya merasa malu, tetapi saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ini adalah Piala Dunia sebuah timnas yang hebat."

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    Tersandung Lawan Tanjung Verde dan Soliditas Pertahanan Sepanjang Piala Dunia

    Mengenai soliditas pertahanan yang hanya kebobolan satu gol, ia berkomentar, "Kami hanya menerima sepuluh tembakan sepanjang turnamen. Namun itu berkat adanya konsep bertahan yang dikerjakan dan dikembangkan dengan sangat baik, karena tim ini bertahan secara kolektif dengan luar biasa."

    Ia menegaskan, "Jika kita melihat angka-angka kami, kita akan menemukan bahwa kami adalah tim yang mencetak banyak gol. Kami mencetak sejumlah besar gol, dan hanya kebobolan satu gol, dan ini adalah hal yang konsisten pada kami. Kami memiliki lebih dari 100 gol dalam 50 pertandingan, dengan jumlah gol kebobolan yang sangat sedikit. Ini adalah tim yang kooperatif, murah hati, dan memiliki organisasi pertahanan yang dirancang dengan cermat."

    Ia menyoroti, "Apakah ada keraguan yang menghampiri Anda selama Piala Dunia? Tidak sama sekali, bahkan tidak pada pertandingan pertama. Saya tidak mengikuti apa yang dikatakan di luar sana, dan itu memberi saya lebih banyak ketenangan."

    Ia menambahkan, "Setelah pertandingan pertama melawan Tanjung Verde, kami tahu bahwa inilah jalur yang benar. Jika inspirasi meninggalkan Anda pada suatu hari dan justru dimiliki oleh lawan, itu adalah hal-hal yang bisa terjadi. Tim ini berkembang secara bertahap, hari demi hari, dan menjadi semakin baik. Selain itu, suasana di dalam kamp sangat luar biasa. Selama 52 hari, tidak ada satu pun masalah yang terjadi. Dan ini adalah hal yang sangat sulit."

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  • Ferran TorresGetty

    Gol Torres Menjawab Kritik yang Berlebihan

    Ia menjelaskan, "Turnamen dimulai dengan susunan pemain inti, tetapi Anda juga mengamati kesan-kesan dan latihan, dan tentu saja, semuanya melalui analisis dan kajian. Kami memiliki staf teknis luar biasa yang memberikan saya informasi hebat. Setelah itu, saya rasa ada indra keenam yang bermanfaat untuk segala hal, dan itulah yang memberi Anda kemampuan untuk mengambil sejumlah keputusan pada momen-momen tertentu."

    Ia menegaskan, "Semuanya bergantung pada jalannya pertandingan. Anda mungkin menyusun rencana tertentu, tetapi pertandingan bisa membawa Anda ke arah yang berbeda. Hal itu bisa terjadi karena cedera, larangan bermain, kartu merah, atau gol yang menguntungkan atau merugikan Anda. Sepak bola mampu mengubah rencana Anda dalam 10 menit pertama, tetapi ide dasarnya tidak pernah berubah, ia selalu sama. Kami keluar ke lapangan dengan membawa ide ini, tetapi karakteristik para pemain bisa memberinya bentuk yang berbeda-beda. Selain itu, setiap pemain atau pelatih menerapkannya dengan caranya sendiri."

    Ia menuturkan, "Sangat menyakitkan bagi saya menempatkan para pemain yang tidak bermain. Di Euro, satu-satunya pemain yang tidak bermain walau semenit pun adalah Alex Remiro. Saya berharap semua bisa bermain, karena mereka semua benar-benar layak untuk bermain. Namun, saya tidak pernah merasa ada keharusan atau kewajiban agar semua orang bermain. Prioritas selalu untuk kepentingan tim."

    Ia melanjutkan, "Pemain mana yang membuat saya merasa sangat bahagia untuknya setelah meraih Piala Dunia? Apakah hal itu berbeda dengan Ferran Torres? Saya sangat senang karena Ferran mencetak gol di final, karena saya adalah orang yang selalu berusaha bersikap adil, dan ketika saya melihat ketidakadilan serta kritik yang berlebihan dan tidak beralasan, bahkan terkadang disertai niat buruk, maka kehidupan memberi Anda kesempatan untuk membalas dan membuktikan diri."

    Ia menambahkan, "Ferran memiliki angka-angka yang menakjubkan bersama timnas, dan hal yang sama berlaku untuk klubnya. Rata-rata golnya di setiap pertandingan luar biasa. Dan ia sedikit mengingatkan saya pada Alvaro Morata. Saya senang melihat orang-orang yang mampu menjawab ketidakadilan dengan berkata inilah saya, dan dalam kasus Ferran, ia layak mendapatkannya karena ia bisa saja menyerah dan menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak melakukannya."

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Kemiripan Antara Timnas 2010 dan Generasi 2026

    Ia menjelaskan, "Apakah Anda merasa bahwa memenangi Euro 2024 lebih sulit daripada memenangi Piala Dunia ini? Keduanya adalah turnamen yang sama sekali berbeda. Sepak bola Eropa sudah akrab bagi kami, dan kami memahaminya dengan baik. Adapun Piala Dunia, ia menuntut kami untuk beradaptasi dengan cara yang berbeda dan menghadapi tim-tim Afrika serta Amerika Selatan."

    Ia menegaskan, "Kami tahu bagaimana pertandingan kami akan berlangsung menghadapi Uruguay atau Argentina di final. Sepak bola di Amerika Selatan memang seperti itu. Dan semboyan kami selalu adalah memainkan pertandingan kami sendiri. Tidak ada yang keluar dari rencana atau masuk ke dalam gaya lawan, karena kami tidak menguasai jenis sepak bola itu. Mereka lebih baik dari kami dalam hal itu, dan kami akan kalah, bahkan mungkin kalah telak. Namun ketika pertandingan dimainkan dengan gaya kami, kamilah yang terbaik."

    Ia menekankan, "Orang-orang seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi sangat istimewa. Mereka memiliki kematangan dan kecerdasan yang luar biasa. Bagi saya, mereka adalah para jenius."

    Ia menyoroti, "Kemiripan antara tim 2010 dan tim ini? Sepak bola telah banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Kami memiliki model yang sama, tetapi ia telah berkembang. Saya tidak begitu menyukai istilah-istilah jadi seperti tiki-taka. Saya memahami penggunaannya, tetapi saya lebih suka menyebutnya sepak bola kolektif atau harmonis."

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Sebagian Pemain Spanyol Mempertimbangkan Pensiun dari Timnas?

    Ia menjelaskan, "Tidak ada pemain yang memberi tahu saya bahwa ia akan pensiun setelah Piala Dunia, dan setelah apa yang terjadi, saya rasa yang terjadi justru sebaliknya. Namun, saya ingin memperjelas satu hal penting, para pemain tahu bahwa saya tidak memiliki komitmen apa pun terhadap siapa pun."

    Ia menuturkan, "Sebagai contoh, Alvaro Morata atau Dani Carvajal, keduanya telah meninggalkan warisan yang luar biasa, namun demikian babak mereka belum ditutup. Dan jika mereka kembali ke level permukaan mereka, maka pintu akan tetap terbuka bagi mereka. Kami tidak melihat usia. Jesus Navas pernah bersama kami saat berusia 39 tahun."

    Ia menambahkan, "Apakah saya mampu menikmati Piala Dunia? Dan apakah saya sudah mulai memikirkan Piala Dunia 2030? Saya berharap bisa mengalami pengalaman ini sekali lagi 4 tahun mendatang, karena apa yang kami alami kali ini sungguh unik. Itu adalah perpaduan antara kebahagiaan dan pengalaman kemanusiaan yang luar biasa, ditambah kesenangan berbagi kesuksesan ini dengan seluruh negeri."

    Ia mengakhiri, "Adapun soal memikirkan Piala Dunia 2030, saya adalah orang yang sangat hidup di masa kini. Dan semua yang kami pikirkan saat ini adalah September mendatang. Itulah yang terpenting bagi kami. Kami selalu hanya memikirkan kompetisi berikutnya."